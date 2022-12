Obnova radnice, ulic a nové parkoviště. Brod má rozpočet na příští rok

Příjmy se Havlíčkovu Brodu rekordně zvýšily hlavně kvůli inflaci a s tím spojenému výběru vyšší daně z přidané hodnoty. Právě její přerozdělování tvoří základ rozpočtů samospráv. Zvýšil se i výběr ostatních daní včetně například té z loterií či z nemovitosti.

„Pokud to takto půjde dál, do konce volebního období už budeme jako město hospodařit s jednou miliardou korun,“ konstatoval před zastupiteli Stejskal.

Že by si město s více penězi mohlo dovolit více investovat, se však říct nedá. „Poměr investic bude podobný jako v minulých letech. Více vydáme na energie a běžný provoz,“ upozornil brodský starosta.

Na opravy, údržbu a investice město vyčlenilo přibližně 266 milionů korun. Podstatná část z této sumy by měla jít do rekonstrukce Staré radnice. Z historické stavby by se měla stát reprezentativní budova s výstavními i přednáškovými sály, nastěhovat by se do ní mělo turistické informační centrum, měl by se vybudovat i výtah.

Ve většině budovy do konce roku 2020 sídlila krajská knihovna. Už dlouho před jejím odstěhováním do novostavby v Žižkově ulici na konci roku 2020 město řešilo, jak prostory do budoucna využije. Na reprezentativních prostorách se shodlo po složitých diskusích.

Největší balík peněz jde opět do dopravy

„Naší představou je, aby prostory Staré radnice sloužily ke vzdělávání obyvatel v oblasti kultury a historie města,“ naznačil už dříve místostarosta Libor Honzárek. Turistické informační centrum by se zde mohlo podílet na pořádání menších výstav a akcí.

Rozpočet města na Starou radnici počítá s výdaji 22 milionů korun. Není to však konečná cena. Na opravu chtělo vedení města získat dotaci, ale neví se, jestli se vše podaří stihnout během jedné stavební sezony. Už dříve se kompletní rekonstrukce odhadovala na nejméně 36 milionů korun.

Finančně nejnáročnější investice budou jako obvykle ty směřující do dopravy. Další částí by měla pokračovat rekonstrukce Havlíčkovy ulice, což by mělo město přijít na 30 milionů. O pět milionů levnější by mohla být generální oprava Chotěbořské ulice včetně obnovy mostu přes Cihlářský potok.

A na 27,5 milionu bylo sečteno vybudování nového parkoviště v lokalitě Na Nebi. To by mělo sloužit obyvatelům auty přeplněného sídliště Výšina. Těm radnice v příštím roce splní i jedno letité přání. Mezi bytovkami na vytipovaném prostranství za tři miliony vybuduje nové dětské hřiště. „Lidem ho slibujeme už dlouho,“ přikývl starosta.

Město počítá s příjmy, které zatím nejsou jisté

Brod rovněž počítá s přípravou a následným prodejem parcel ve dvou lokalitách. Čtrnáct pozemků pro rodinné domy by mělo vzniknout v místní části Suchá. Na Nebi jich budou téměř tři desítky, jak pro rodinné, tak pro řadové domy.

Největší investice Havlíčkova Brodu na rok 2023 Rekonstrukce Havlíčkovy ulice –⁠ náklady v rozpočtu 30 mil. Kč

Parkoviště Na Nebi –⁠ 27,5

Rekonstrukce Chotěbořská –⁠ 25

Rekonstrukce Staré radnice –⁠ 22

Opravy a údržba městských bytů –⁠ 17

Stavba sportovní haly TJ Jiskra –⁠ 16,6

Zvýšení kybernetické bezpečnosti –⁠ 11,5

Jihovýchodní obchvat –⁠ 10,1

Fotovoltaické elektrárny na střechách –⁠ 10

Rekonstrukce mostu Pohledští Dvořáci –⁠ 10 Zdroj: www.muhb.cz

„Ty ještě v letošním roce nejspíš zcela připravené nebudou, nicméně bychom rádi na podzim zahájili jejich prodej,“ poznamenal Stejskal.

S prodejem se ostatně už počítá i v rozpočtových příjmech. Stejně jsou do příjmové stránky zařazeny i prodeje některých pozemků a bytů, bývalé obchodní akademie či chaty Doubravanka v Orlických horách, ačkoli o transakcích nebylo rozhodnuto a mnohde ani nejsou zájemci.

„Je reálný předpoklad, že se to vše podaří v příštím roce zrealizovat, proto jsme příjmy vložili do návrhu rozpočtu. Stejně tak předpokládáme, že v roce 2023 získáme alespoň část peněz, jež máme blokované ve Sberbank. Správkyně výplatu slibuje, je však otázka, kolik to bude,“ vysvětloval zastupitelům vedoucí ekonomického odboru Josef Jukl.

Ve Sberbank má Brod 33 milionů korun. V rozpočtu kalkuluje, že z toho získá 25 milionů. „Je to střízlivý odhad, ale samozřejmě bychom byli rádi za vyšší částku,“ poznamenal Jukl.

Velké školní projekty si ještě rok počkají

Oproti původním předpokladům byly na další roky odsunuty větší investice do školských zařízení, nyní se najdou finance pouze na menší opravy a údržbu.

„Týká se to půdní vestavby v Základní škole V Sadech a nového pavilonu Základní školy Konečná. Dotační titul ještě nebyl vyhodnocen, proto předpokládáme, že bychom tyto investice zařadili až na rok 2024,“ pravil starosta.

Zároveň naznačil, že není jisté, zda by se obě velké stavební akce za desítky milionů dělaly obě naráz v jednom roce. „Bude záležet na zastupitelích, zda do toho budou chtít jít, nebo jednu upřednostní. Pak by to byl mezi školami boj,“ podotkl Zbyněk Stejskal.