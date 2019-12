Lepší koupit stroje než živit „nenažrané firmy“, rozhodla se Přibyslav

„Do žádných velkých a sofistikovaných staveb se v příštím roce pouštět nechceme. V situaci, kdy jsou konečné náklady od těch uvedených v projektu až o padesát procent vyšší, už to považujeme za jistou nenažranost stavebních firem,“ ostře zhodnotil přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).



S velkými investicemi mají v posledních letech v Přibyslavi spoustu zkušeností. Vedle rozsáhlých oprav ulic či úpravy skládky v místní části Ronov mají za sebou například kompletní rekonstrukci základní školy za zhruba sto milionů korun či budování přístavby školky.

„Raději než do staveb nyní dáme více peněz na obnovu techniky,“ vzkázal Kamarád.

Nejistotě ve stavebních investicích odpovídá i sestavování návrhu rozpočtu města na příští rok. Ten v tuto chvíli nelze považovat ani za přebytkový, ale ani za schodkový.

Radnice se poučila z minulých let, kdy odhady cen hodně lišily

Čtyřtisícová Přibyslav na příští rok počítá s příjmy ve výši 86 milionů korun. Výdaje by mohly dosáhnout až 136 milionů korun. O tak výrazném schodku ale podle Kamaráda nemůže být řeč.

Celkem 83 milionů korun z výdajů totiž tvoří takzvaný rezervní fond. Z toho bude v průběhu roku město rozpočtovými změnami brát peníze na investice. „Je to částka, kterou máme nyní k dispozici. Ale zcela jistě ji příští rok nevyčerpáme celou,“ vzkázal starosta.



Neobvyklou a na první pohled složitější formu sestavování rozpočtu Přibyslav volí kvůli zkušenostem z minulosti.

Hlavně u stavebních investic se totiž odhadované a skutečné náklady výrazně lišily, což během roku dělalo radním problémy. Nyní vedení města peníze z rozpočtu na jednotlivé akce vyčlení až po výběrovém řízení na zhotovitele.

Nejvyšší položkou je nákup kompaktoru na výdělečnou skládku

Nejvýraznější položkou v připravovaném rozpočtu má být nákup nového kompaktoru na skládku v Ronově. Ta slouží desítkám obcí z Havlíčkobrodska a Žďárska a městu každoročně několik milionů vydělá. Nový stroj by měl stát kolem deseti milionů korun.

„Máme tam jeden, který už pomalu dosluhuje. Stoupají náklady na jeho provoz a údržbu a hlavně, pokud je delší dobu v opravě, významně to omezuje provoz celé skládky,“ vysvětlil Kamarád.

Pro potřeby města chce radnice pořídit i zcela nový traktor se všemi možnými nástavbami a rameny, včetně třeba zařízení na sečení trávy podél silnic. „Je to i otázka bezpečnosti. S vlastním ramenem na sečení budeme pružnější a práce budou levnější,“ domnívá se místostarosta Michael Omes.

Dosud si na tyto práce radnice najímala silničáře. Jenže ti měli na činnost pro město čas až poté, co dokončili svou práci. A mnohdy se ukázalo, že to už je pozdě.

Ze stavebních investic zbylo pouze odbahnění rybníků

Nový traktor by měl mimo jiné sloužit i k údržbě a prořezání zeleně podél oblíbené cyklostezky do Sázavy. A vedení města touží ještě po jednom stroji. Má jím být plně vybavená multikára na chodníky, která pomůže s jejich zimní údržbou i třeba běžným úklidem.

Další část výdajů by měl činit nákup pozemků pro budoucí rozšíření nově vznikajícího sídliště v lokalitě Pod Osivou. To by se v příštích letech mělo rozrůstat směrem k silnici na Hřiště. Vzniknout zde mají nejen stavební parcely pro rodinnou výstavbu, ale i hřiště nebo komerční prostory.

Ze stavebních investic se radnice v příštím roce - vedle oprav komunikací - dá pouze do odbahnění a kompletní opravy hrází dvou rybníků v České Jablonné. Počítá při tom s výdaji kolem pěti milionů korun. Další opravy chodníků, budování výtahu v domově s pečovatelskou službou nebo zateplení bytovky v Ronově je odvislé od přidělení dotací.