Velká naděje českého timbersportu se bude v Austrálii učit od nejlepších

Kalendář závodů má nabitý až do podzimu, nejbližší soutěž Czech Lumberjack Radenice o červencových svátcích dokonce se svým otcem pořádá. Pak ale bude závodit v Polsku, ve Walesu, USA a také v Austrálii, kde se chce učit od nejlepších.

Minulý víkend jste při Czech Trophy, což je formát, v němž se utkává osm nejlepších KO systémem, došel až do finále, v němž jste porazil loňského vítěze Martina Kalinu.

Minulý rok jsem s Martinem těsně prohrál o tři setiny. Letos jsem mu to nenechal, porazil jsem ho přesvědčivě. Soutěžilo osm závodníků – rozlosují se dvojice, které se utkají při timetrialu a pak se podle dosažených časů nasadí dvojice. V prvním kole jsem se soustředil, abych neudělal nějakou chybu. Zahazují se brýle a sluchátka, a když spadnou k soupeři nebo z pódia, znamená to automaticky diskvalifikaci. V semifinále proti Karlu Divišovi jsem dával větší pozor, abych se „nezasekal“. Do finále proti Martinu Kalinovi jsem nastupoval jako favorit, nepřipouštěl jsem si, že bych mohl prohrát. Zase to bylo o tom neudělat chybu.

Věřil jste si, i když vás loni porazil?

Martin je strašně silný soupeř ve formátu Trophy, vzhledem k tomu, jak to bylo loni těsné, jsem měl trochu obavy. Je na tom totiž skvěle fyzicky a dokáže to ustát i psychicky. Při druhé ze čtyř disciplín (Underhand Chop) jsem si vytvořil malý náskok, který jsem si při řezání jednomužnou pilou (Single Buck) udržel a do poslední disciplíny jsem šel s náskokem dvou až tří ran. Soustředil jsem se, abych čistě dosekal.

Matyáš Klíma Do loňské sezony patřil k nejlepším juniorům (Rookie) na světě, teď už závodí v seniorské kategorii a neskrývá, že má nejvyšší ambice. Jeho dosavadním nejlepším výsledkem je triumf na ME Rookie 2021, na MS Rookie byl sedmý (2019) a osmý (2022). Dříve hrával Matyáš Klíma basketbal, svůj první dřevorubecký kemp absolvoval v sedmnácti letech. V začátcích jej trénovala dlouholetá česká jednička Martin Komárek, teď jej koučuje jeho otec Leoš Klíma, který je průkopníkem českého timbersportu a už řadu let se drží v české špičce. Techniku konzultuje i se zahraničními hvězdami dřevorubeckého sportu včetně kanadského profesionála Stirlinga Harta.

Říká se, že formát Czech Trophy je nejtěžší z celé série STIHL Timbersport. Berete to také tak?

Fyzicky určitě ano. Když jde závodník až do finále, sil ubývá a časy mezi starty se zkracují. Když docházejí síly, je těžší se při sekání přesně trefovat. V každém vyřazovacím kole jsou čtyři disciplíny jdoucí hned po sobě, během závodu jsem to absolvoval celkem čtyřikrát.

Jaké závody vás čekají dál?

Jako vítěz jsem se kvalifikoval na European Trophy do polské Poznaně, koná se na konci července. Tam bude šestnáct závodníků, takže finalisty čeká ještě o jedno kolo víc než ve Frenštátu. Prvních devět nebo deset závodníků postoupí na World Trophy příští rok. Já jsem startoval minulý měsíc na letošním World Trophy v Nizozemí, dostal jsem totiž divokou kartu. Měl jsem docela smůlu, že jsem hned v prvním kole dostal silného Australana, ale s výkonem a časem jsem odjížděl spokojený, bylo z toho desáté místo. Takhle nějak bych chtěl sekat i v Poznani, cíl je dostat se na svět příští rok. Kdyby se mi podařilo být výš, bral bych to jako obrovský úspěch.

Podle výsledků musíte být s letošní sezonou rozhodně spokojený. Na mistrovství republiky, které bude v září hostit Třebíč, budete mít nejvyšší ambice?

Absolvoval jsem čtyři české pohárové závody (Czech Cup), v Litvínově jsem vyhrál, ve Stodu jsem byl třetí. Ještě se počítají zprůměrované výsledky do reprezentační štafety, zatím vedu pořadí disciplíny Standing Block Chop (přesekávání stojícího kmene). Rozhodně do toho v Třebíči půjdu jako na Czech Trophy, i když to bude těžké. Odtud se dá zase kvalifikovat na listopadové mistrovství světa v Německu. Co se týká dalších velkých závodů, před Poznaní strávím s tátou týden ve Walesu, kde bude prestižní čtyřdenní závod. V srpnu poletím na tři týdny do Ameriky, trénovat i závodit. Po republice poletím do Melbourne na jeden z nejprestižnějších závodů na světě, druhý pak absolvuji ještě v Perthu.

Stíháte mezi závody vůbec trénovat a taky odpočívat?

Snažím se vždy co nejvíc připravit do konce dubna a pak si v sezoně plánuji co nejvíc závodů, abych se nezastavil a co nejvíc zdokonalil. Pak už potřebuji víc odpočinku než tréninku.

Timberport není víkendové řezání rázku dřeva. Jak regenerujete, abyste vydržel celou sezonu a nešel zranění naproti?

Do letoška jsem to moc neřešil, ale jelikož se ozvalo koleno, záda i ruce, musel jsem se na to zaměřit. Chodím do sauny, do kryokomory, dělám kompenzační cvičení, protože je timbersport docela jednostrannou zátěží. Taky se snažím hodně spát. Zaměřil jsem se na to o dost víc, protože už mě to dohánělo.

Závod v Radenicích o nadcházejících červencových svátcích nepatří do série STIHL Timbersport. O co půjde?

Je to závod Czech Lumberjack Radenice 2023, koná se 5. a 6. července na místním sportovním hřišti. V Radenicích bydlím a trénuji, mám tam s tátou zázemí, jezdí tam za námi trénovat spousta kluků. Ve STIHL Timbersportu se výsledky sčítají. Tady bude víc disciplín a budou se vyhlašovat jednotlivě, celkem je jich dvanáct nebo třináct. Je to závod v australském stylu, který pořádáme s tátou a Zdeňkem Opletalem. Přijede přes 25 závodníků z celé republiky a Rakouska.