Krize by mohla zlevnit stavbu areny v Jihlavě, myslí si manažer projektu

„Komunikace mezi týmy lidí, kteří na přípravě projektu pracují, se radikálně změnila. Není to tak přirozené, jako se osobně potkávat. Na druhou stranu určitě došlo k časovým úsporám při přesunech na trasách Praha - Jihlava - Brno,“ říká radní města Jihlavy a manažer výstavby arény David Beke (ODS).



V jaké fázi jsou nyní přípravy? Co vše je už rozhodnuto a připraveno?

Končí fáze studie a dostáváme se do fáze projektu pro územní rozhodnutí (umístění stavby, pozn. red.). Soutěžní studie byla na základě připomínek poroty, města, předběžných konzultací s dotčenými orgány, obyvateli ulice Tyršova, projektanty specialisty a projektanty technologií, správcem a provozovatelem stávající haly a mnohých dalších upravena a bude sloužit jako základ pro další projektové fáze. Principiální a urbanistické kvality si návrh nese dál, v detailech došlo k úpravám. Nejviditelnější změny budou na fasádě, kterou i porota v soutěžním návrhu považovala za slabou stránku vítězného řešení. Počítám s tím, že finální studii budeme v následujících týdnech představovat veřejnosti. Je také v hrubopise připraven projekt demolice stávající haly, který se vydává na kolečko po dotčených orgánech. Laicky řečeno, povolení na demolici budeme mít v ruce mnohem dříve než povolení na novou stavbu.

Je znám alespoň přibližný termín, kdy bude zbourána dosavadní CZ LOKO Arena čili starý Horácký zimní stadion?

Pořád se snažíme držet původní termín. Rádi bychom, pokud by se to podařilo na konci roku 2021.

Co je nutné administrativně připravit, než se bude dát „poklepat základní kámen“ stavby?

Je toho mnoho. Postupné fáze projektové dokumentace, návrhy interiérů, projekt interiérů, dokumentace pro výběr dodavatele. Sestavení týmu pro kontroling stavby a dohled nad ní. Vysoutěžení dodavatele. Demolice objektu - a pak jsme blízko tomu, na co se ptáte, budeme klepat na kámen. Spíše asi beton...

Může se stát, že se nějakým způsobem změní termín výstavby nové haly? Nebo stále počítáte s jejím otevřením v roce 2023?

Stát se může cokoliv. Ale jak jsem již zmínil, snažíme se termíny dodržet a věříme, že současná krize je pro stavbu arény spíše příležitostí než nebezpečím. Tedy ano, termín otevření haly v roce 2023 pořád držíme.

Předběžně se počítalo se stavbou za 750 milionů korun. Stále částka platí, nebo se změnila?

Částku je zatím obtížné ověřit, protože se pohybujeme pořád v úrovni studie, kde mohou odhady oscilovat nahoru i dolů třeba o dvacet procent. Ale protože studie je téměř hotova, opět se pokusíme v následujících týdnech cenu zpřesnit. Abychom věděli, jak si po úpravách stojíme, a případně jsme mohli ještě návrh upravit. Co zasáhne do ceny stavby nejvíce, je bezesporu ekonomická krize, která nás čeká. Myslím, že by to pro investici mohlo být paradoxně v dnešní těžké době výhodou. Ceny stavebních prací a materiálů by mohly v době výstavby arény stagnovat nebo dokonce klesnout. Ale jak to skutečně bude, teď neví vůbec nikdo.

Máte už lepší představu o tom, jakým způsobem bude stavba nové haly financována?

Aktuální stav s koronavirem měl bohužel i další dopad, a to ten, že neodešly žádosti o kofinancování na kraj a stát. Chápeme, že na to není teď nikde čas ani chuť a počkáme, až se situace zklidní. Obecně je to tak, že kraj i stát (Národní sportovní agentura, pozn. red.) jsou připraveny stavbu podpořit. Ale vzhledem k tomu, že výše podpory není na papíře a řada členů kolektivních rozhodovacích orgánů ji třeba neprojednala, tak ji nebudu nastiňovat přes média. Ekonomicky chudší období může být pro realizaci stavby paradoxně lepší, protože to bude podle mě typ investice, který pomůže vrtuli ekonomiky rychleji roztočit, i proto, že jde o municipální (veřejný, městský, pozn. red.) projekt.