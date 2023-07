Lektorce chyběla společnost. A tak založila úspěšný spolek podnikavých žen

S jakým záměrem skupina vznikla?

Já sama podnikám už více než dvacet let, a protože jsem živnostnice, která nemá zaměstnance, tak mi v tom podnikání začalo být před těmi pěti lety jednoduše smutno. Říkala jsem si, že snad nejsem jediná, kdo takový problém řeší. Začala jsem tedy hledat na internetu, zda už na Vysočině nějaká skupina sdružující podnikatelky náhodou nefunguje.

A uspěla jste?

Bohužel ne. Aktivity tohoto druhu byly tehdy již celkem běžné ve větších městech, jako je Praha či Brno. Jejich model se mi líbil – byl tvořen kombinací networkingu (budování vztahů mezi lidmi, výměna informací, udržování osobních kontaktů a vznik sítě konexí – pozn. red.), vzdělávání a vytváření komunity, která se pravidelně potkává a má nějaký společný zájem a nastavení mysli. Ale nechtěla jsem kvůli tomu někam hodiny dojíždět. Navíc řada těchto aktivit byla spojena s nějakými klubovými pravidly, jež pro mě byla poměrně svazující. Já v tomto ohledu preferuji spíš volnost.

Takže jste si založila skupinu svoji. Jaké byly její začátky?

Netušila jsem, zda o taková skupinová setkání bude vůbec zájem. Zkusila jsem tedy koncem roku 2018 uspořádat první akci, a ač mě tehdy ještě nikdo neznal, dorazilo na ni kolem třiceti žen. Byla jsem hodně překvapená, ale zároveň mi to potvrdilo, že nejsem jediná, kdo má potřebu se takto potkávat a vidí v tom smysl. Následovala tedy další setkání, zkomplikovaná ale vzápětí pandemií covidu.

Jak vás to zasáhlo?

Covid nás hlavně nasměroval do online prostředí. A ač jsem se zpočátku sociálním sítím bránila, nakonec se to ukázalo jako dobrý krok, a to i poté, co pandemie skončila. Vysočina je totiž hodně členitá a nemáme jedno velké centrum, kam by se lidé snadno sjeli na nějakou akci. Fungování rozšířené i do online prostoru se tak stalo pro mnoho žen výhodou. Řada z nich tuto formu komunikace, sdílení a kontaktu preferuje, i když už se samozřejmě můžeme normálně potkávat. Naši facebookovou stránku Podnikavé ženy z Vysočiny sleduje přes pět stovek osob. Uzavřená soukromá skupina, kde jsou skutečně jen ženy, které v kraji podnikají, má pak zhruba 270 členek. A naše komunita stále roste.

Martina Váchová Absolvovala gymnázium, poté bakalářský obor lektorství anglického jazyka. Na něj navázala magisterským studiem učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy.

Pracovala jako lektorka, angličtinu učila i ve škole.

Nyní vyučuje angličtinu ve firmách a vede online kurzy zaměřené na to, jak se správně učit anglicky.

Skupinu Podnikavé ženy z Vysočiny založila v roce 2018. Dnes má platforma kolem 270 členek. Nalézt ji lze na Facebooku.

V rámci skupiny se konají setkání komunity spojená s přednáškami, kurzy, konzultacemi.

Věnuje se i prodeji dřevěných kostek na aromaoleje.

Je jí 44 let. Žije v Havlíčkově Brodě, má tři děti.

Ve volném čase ráda cestuje, chodí do přírody, vyráží na túry do hor, učí se jazyky a čte.

Jaká je tedy činnost skupiny? Co ženy podnikatelky, vede k tomu, aby se k ní připojily?

Mnoho žen sem chodí hlavně z důvodu vzdělávání. Základem většiny setkání je totiž odborná přednáška na určité téma, které se týká buď podnikání – tedy například financí, marketingu, propagace na sociálních sítích, cenotvorby, nebo i osobního rozvoje, protože to jsou podle mě věci, jež spolu úzce souvisejí. Takové vzdělávání by samozřejmě mohly ženy získat i jinde – na kurzu či online lekci. Tady ale k tomu mají ten benefit komunity, možnost sdílení, diskuse, konzultace. Lze tady také navázat nová přátelství, nebo i kontakty na obchodní bázi. Vždy mě potěší, když u nás dojde k nějakému pracovnímu propojení či vzniku společného projektu.

Zkuste mi přiblížit, co si pod takovým společným setkáním představit? Jaký bývá program?

Setkání jsou zhruba tříhodinová a obvykle se konají dvakrát měsíčně. Někdy ráno, jindy odpoledne, abych vyšla vstříc co nejvíce ženám. Výše vstupného se pohybuje mezi 350 až 850 korunami, záleží na programu. Na začátku máme takzvaný kruh, kdy může každá účastnice říct něco o sobě, představit své podnikání nebo nás třeba pozvat na nějakou svoji akci. Hlavní část pak tvoří zhruba devadesátiminutová přednáška či workshop. Na každé téma je pozván lektor, specialista v daném oboru – a teď to bývají stále častěji ženy přímo z naší skupiny.

Na závěr občas zařazuji i podnikatelský příběh, kdy se domluvím s některou účastnicí, s jejímž podnikáním se pojí zajímavé okolnosti, nebo se třeba věnuje netradičnímu oboru. Ta pak sdílí s ostatními svůj příběh, což často přináší silné momenty. Přednášky, to je teorie, ale tyto příběhy, to je skutečný život.

Dá se nějak shrnout, jaké ženy ve skupině jsou? Jaké mají podnikatelské zkušenosti, čemu se věnují?

Je to neskutečně pestré, a to jak ve smyslu oborů a profesí, tak i stupně podnikání, v němž se ženy nachází. Chodí sem zkušené matadorky, co podnikají klidně dvacet a více let, stejně jako ženy, které mají vlastní živnost třeba teprve rok. A nechybí ani začátečnice, jež o podnikání teprve uvažují. Co se profesí týče, máme tu například bytovou designérku, koučky, autorky knih, ženy z marketingu, terapeutky, lektorky, psychiatričku, zlatnici, majitelku kuchařského studia, švadlenu, koordinátorku svateb, renovátorku luxusních kabelek nebo třeba ženu budující zeleninovou farmu.

A všechny se pravidelně účastní společných aktivit?

To určitě ne. Některé skutečně nechybí na téměř žádné akci, další ale přijíždí jen jednou za čas a vybírají si setkání i dle tématu. Jiné ženy, jak jsem zmiňovala, upřednostňují spíše online kontakt. Těch je asi polovina. Je to ale různé a mění se to i dle jednotlivých fází v pracovních i osobních životech jednotlivých žen.

Za roky existence skupiny jste už asi vyslechla dost příběhů a setkala se se spoustou inspirativních lidí. S jakými problémy se tedy dnes podnikatelky nejčastěji potýkají?

Často řeší, co dělat, aby podnikání nebylo jen drahým koníčkem, nějak se rozvíjelo a vydělávalo, ale zároveň tou prací netrpěla rodina. Ve chvíli, kdy si něco naplánují, třeba onemocní děti, a všechny plány jdou stranou. Další potíží podle mě je, že ženy mají často problém říct si o férovou cenu za svoji práci a odpovídajícím způsobem se ohodnotit. Potýkají se – a většinou zbytečně, s pocity, že ještě nejsou dost dobré, nemají adekvátní vzdělání nebo dostatek zkušeností. A na tohle je skvělá právě ta komunita, která dá pochybující osobě zpětnou vazbu, podpoří ji, dodá odvahu.

Ve skupině jsou bezmála tři stovky žen. Máte ještě kapacitu na rozšiřování?

Určitě budu ráda, když se přidají další ženy. Je to pro mě vždy i nová inspirace a motivace. Mám ostatně v plánu zkoušet také další věci a jiné formáty setkávání.

Prozradíte, jaké změny plánujete?

Už jsme měly setkání, kde neproběhla přednáška, a naopak tam byl větší prostor pro každou účastnici. Ženy se mohly víc ptát, diskutovat, poradit se. Takže když bude zájem, chtěla bych tento formát dál zařazovat. Přes léto plánuji i volnější schůzky, například formou pikniků s ochutnávkou produktů nebo cvičením, jehož se ujmou ženy z našich řad. A ráda bych v létě začala také s individuálními konzultacemi, což je další služba, již ženy poptávají. Některé chtějí věci kolem svého podnikání probrat v klidu a do hloubky, na což na společných akcích není tolik času.

A co vaše vlastní podnikání? Máte na něj vzhledem k aktivitám kolem skupiny dost času?

Je pravda, že zpočátku mi byla skupina spíš koníčkem, ale jak přibývalo akcí a členek, částečně se musela stát i mojí prací. Bylo třeba řešit a platit například lektory, pronájem prostor a podobně. Stále se ale věnuji lektorské činnosti – vyučuji angličtinu ve firmách a vedu online kurzy, kde lidi učím, jak se učit anglicky. Dnes máte totiž plno kurzů, jazykových škol, online lekcí, snadno se dostanete k cizojazyčným filmům, rodilým mluvčím, knihám a dalším zdrojům. Kdo chce, může se obklopit zdarma angličtinou na 24 hodin denně. Ale spousta lidí stále neví, jak tyto možnosti efektivně využít, a neumí si jazyk skutečně osvojit.

Hovoříme spolu ve vaší kanceláři, kde si nelze nevšimnout i mnoha netradičních dřevěných kostek, které navíc krásně voní. To je další váš koníček, jenž se „poněkud“ rozrostl?

Jsou to kostky z bukového dřeva určené pro esenciální olejíčky. Jde o alternativu aroma lampy, má ale tu výhodu, že nemusíte používat svíčku. Olej se pouze nakape do důlku ve vrchní částky kostky a odtud se postupně odpařuje.

Jak jste na tento nápad přišla?

Od sociálního podniku zaměřujícího se na dřevovýrobu jsem před lety koupila pytel s odpadním dřevem. A z něj vypadly krásné kostičky, které mi bylo líto spálit. Začala jsem si je tedy rovnat na poličky. V té době jsem také řešila, jak provonět dům bez chemie, takže mě nějak spontánně napadlo, že bych olej mohla kapat právě na tyto kostky. Návštěvy se pak ptaly, kde jsem je koupila, líbily se jim. Takže jsem si řekla, že zkusím kostky vyrábět. Beru je ze zmíněného sociálního podniku, a jejich opracování, tedy úprava hran, finální lakování a gravírování loga, probíhá zase v jiném podniku tohoto typu. Kostky zatím prodávám jen na setkání Podnikavých žen, už delší dobu ale plánuji i e-shop. Snad bude konečně čas tyto plány zrealizovat.