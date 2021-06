Od aut ke sklu. Do svých skláren ve Světlé hledá Pavel Louda zaměstnance

Sklárny, které produkují nápojové a dárkové sklo, si prošly krizí. Uplynulé dva tři roky pro ně byly jedny z nejtěžších v novodobější historii. Razantní změny se děly na stěžejních zahraničních trzích, odbyt silně ovlivnila koronavirová krize.

Před pěti lety podnik, který v roce 2009 z popela vzkřísil podnikatel Lubor Cerva, dával práci téměř tisícovce lidí. Letos je to polovina. Od loňské zimy závod patřící nyní pod značku Crystal Bohemia vlastní Pavel Louda. Majitel prodejní sítě automobilů a také vlastník skláren ve svých domácích Poděbradech poskytl rozhovor po e-mailu. Domnívá se, že krize odeznívá a situace na trzích se stabilizuje.



Pane Loudo, jak vás vlastně napadlo koupit sklárny Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou? Kde se ta myšlenka vzala?

V době před třinácti lety, kdy se dostaly bývalé sklárny společnosti BCT do konkurzu, jsme se ucházeli jak o koupi výrobního závodu v Poděbradech, tak o koupi výrobního závodu ve Světlé nad Sázavou. V Poděbradech se podařilo sklárnu získat naší společnosti Crystal Bohemia, a. s., a ve Světlé nad Sázavou se to podařilo panu Cervovi. Oba dva výrobní závody se přitom historicky významně doplňovaly ve výrobě lisovaného skla, proto nám od začátku přišlo logické provozovat obě výroby. V loňském roce jsme se domluvili na odkoupení sklárny ve Světlé, tím jsme dosáhli od prvopočátku plánovaného cíle. Tedy spojení obou závodů, které nám dává obchodní smysl.

Pavel Louda Narodil se v roce 1974, celý život žije v Poděbradech.

Už při studiu gymnázia zakládal se svým otcem první autosalon.

Dnes vlastní třináct autosalonů v jedenácti českých městech. Je předsedou dealerské asociace Volkswagen a Audi.

Jeho firma Louda Auto je největším prodejcem vozů značky Škoda v České republice.

Mezi další obory jeho podnikání patří development a strojní výroba.

Od roku 2009 podniká i ve sklářství.

Dá se stručně popsat, v jakém stavu světelské sklárny byly, když jste je na počátku loňského roku kupoval?

Na konci roku 2019 byla znát poměrně silná nervozita na trhu užitkového skla, výrazně poklesla poptávka. Rok 2020 byl pak v mnoha ohledech extrémní. Světový obchod se sklem se na několik měsíců výrazně zpomalil. Celosvětová pandemie si vybrala svoji daň také u nás a museli jsme částečně omezit výrobu.

Během období prodeje měl podnik kolem šesti stovek zaměstnanců. Jak je na tom po roce a čtvrt?

Sklárny ve Světlé nad Sázavou dnes aktuálně mají skoro stejně zaměstnanců jako před pandemií, téměř 500. V uplynulém roce jsme byli nuceni významně omezit výrobu. To dnes již neplatí. Světové trhy se stabilizovaly a vidíme převis poptávky po našich výrobcích. Z tohoto důvodu hledáme dalších přibližně třicet zaměstnanců zejména v profesích strojník a manipulační dělník. Uplatnění u nás najdou i zámečníci, skladníci nebo taviči skla. Pro doplnění zaměstnanců využíváme všechny dostupné možnosti včetně náborového příspěvku. Nebereme ale každého, preferujeme zaměstnance s historií v naší výrobě. Pro kvalifikované zaměstnance ze vzdálenějších koutů chystáme výstavbu moderní ubytovny.

Posunulo se někam ohodnocení zaměstnanců ve sklárnách za vašeho působení? Například byl nastaven jiný jeho způsob nebo se změnila průměrná mzda?

Loni jsme museli snížit mzdy prakticky v celé společnosti, abychom tu extrémně kritickou situaci zvládli. Jakmile se situace zlepšila, průměrná mzda se u nás zvyšuje. Třeba strojník si u nás po zapracování vydělá se všemi bonusy a příplatky klidně 32 až 36 tisíc korun, s přesčasy ještě více. I díky tomu, že zavádíme výkonové složky mzdy. Věříme, že motivace zaměstnanců podle výkonu je pro ně zajímavá, zajišťuje nám zvyšování produktivity, a tím i konkurenceschopnost na zahraničních trzích, kam směřuje většina naší produkce.

Během působení pana Cervy se světelské sklárny orientovaly zejména na strojově vyráběné nápojové sklo. Budete v tomto zaměření pokračovat i nadále?

Strojově vyráběné nápojové sklo je a bude trvalou součástí naší nabídky. Stejně významnou část ovšem tvoří lisované nápojové a dárkové sklo. I tady připravujeme celou řadu inovací, které v brzké době uvedeme na trh. Samostatnou část nabídky pak budeme speciálně věnovat gastro provozům, tedy hotelům, restauracím a jídelnám.

Mnoho firem se pandemickému období muselo přizpůsobit úpravou provozu, orientací na odlišné produkty, jinou formou odbytu i třeba nastavením nových interních procesů. Co všechno musely během pandemie změnit světelské sklárny?

V našem oboru nebylo možné upravit výrobu na jiné produkty, bohužel třeba roušky nebo respirátory se ze skla vyrábět nedají. Z tohoto důvodu, jak jsem již zmínil výše, jsme byli nuceni omezit část výroby tak, abychom toto nelehké období přežili. Neslo to s sebou nepříjemnou, ale nutnou redukci části zaměstnanců. Nicméně ekonomickou situaci jsme udrželi pod kontrolou a dnes opět máme pro všechny zaměstnance uplatnění a ještě nabíráme nové.

Mohou sklárny za současné situace připravovat investice do modernizace závodu? A co nového konkrétně plánujete na nejbližší budoucnost jednoho až dvou roků?

Naším cílem pro nejbližší budoucnost je personální stabilizace a doplnění zaměstnanců tak, abychom mohli maximálně využít stávající výrobní kapacity tady ve Světlé. Investujeme nemalé peníze do inovace našich produktů a současně pracujeme na sjednocení značky Crystal Bohemia. Obě dvě sklárny, jak v Poděbradech, tak ve Světlé nad Sázavou, postupně přejdou na jednotný moderní design obalů tak, aby naše výrobky byly dobře rozpoznatelné koncovými zákazníky.

Pane Loudo, v posledních letech máte široké spektrum podnikatelských aktivit. Cítíte se nyní více jako prodejce aut, sklář či developer? Nebo snad úplně jinak?

Já si nemyslím, že člověk musí být definovaný oborem podnikání, ve kterém se zrovna pohybuje. Pro mne je podnikání zejména práce s lidmi, tito lidé tvoří úspěch jednotlivých společností. Já se jen snažím dát všemu ten správný směr a současně vytvořit dostatečný prostor pro manažery, kteří se účastní řízení firem.

S prodejem a servisem aut jste začínal v rodinné firmě. Měl jste tenkrát i jiné možnosti, nebo auta pro vás byla od počátku jasně daná budoucnost?

Prodej aut byla společná rodinná volba a dalo by se říct, že i moje přání. Měl jsem to štěstí vidět před rokem 1989, jak vypadá prodej aut v západní Evropě. Tato zkušenost mě i mého otce neskutečně nadchla. Úroveň prodeje tady v Česku pod hlavičkou státního podniku Mototechna byla tehdy žalostná. Nabídka vozů rovněž. Otec byl celý život obchodník, a tak jsme se rozhodli pro tento obor. Za třicet let jsme se postupně, jako rodinná firma, vypracovali na pozici největšího prodejce vozů značky Škoda v České republice a velkého prodejce dalších deseti značek aut.

Pavel Louda jako nový vlastník skláren ve Světlé nad Sázavou dal podniku i nové jméno. Společně se závodem v Poděbradech jsou součástí skupiny Crystal Bohemia. Po menší krizi světelské sklárny opět nabírají nové zaměstnance.

Pamatujete si ještě dnes na první auto, které jste prodal?

Ano, pamatuji, byla to Škoda Favorit v bílé barvě.

Asi se mnou budete souhlasit, že v automobilismu míří budoucí vývoj - i když možná trochu nuceně - k elektromobilitě. Jak se vaše firmy tomuto trendu přizpůsobí?

Já mám na elektromobilitu poměrně vyhraněný osobní názor. Jsem přesvědčený, že přechod k elektromobilitě je nevyhnutelný. Přirovnal bych to k nástupu chytrých telefonů. Věřím, že do deseti let bude jen minimum automobilek vyrábět vozy s konvenčním spalovacím pohonem. Důvod vidím zejména v jednoduchosti výroby a ve snižování nákladů na výrobu samotnou. Ústupem od výroby složitých spalovacích motorů automobilky ušetří náklady na výrobu dílů a také náklady na pracovní sílu, která je zapotřebí pro montáž konvenčních pohonných jednotek.



Vnímám to tak, že současný nástup elektromobilů není jen tlakem Evropské unie, ale vyplývá ze samotné podstaty ekonomiky výroby a prodeje osobních aut. Zvládnutí nástupu elektromobility rozhodne o budoucím osudu jednotlivých automobilek.

A jakým směrem se podle vás může ubírat české sklářství? Vidíte v něm také nějaké trendy jako v motorismu, nebo tam tak výrazný směr nastaven není?

Ve sklářském oboru jde primárně opět o ekonomiku výroby. Standardem dneška je sortiment, inovace, balení výrobků a tak podobně. Produktivita práce a konkurenceschopnost našich výrobků je limitujícím faktorem pro budoucnost. Záleží jenom na nás, jak budeme schopni se přizpůsobovat novým trendům, případně je definovat jak ve výrobě, tak v sortimentu.

Jak vidíte budoucnost světelských skláren? Mají před sebou dobrou perspektivu, je kam je posunout?

Ve vašich otázkách jste několikrát uvedl jméno předchozího majitele. Tady ve Světlé založil poměrně dobrý základ pro udržení výroby a její další rozvoj, a to tím, že investoval do moderních technologií. Čeká nás ještě mnoho práce, abychom toto započaté dílo dokončili. Jde například o zlepšení logistiky a skladování. Dostatečný sortiment výrobků pro naše zákazníky skladem, flexibilita výroby, to je jen pár příkladů z mnoha dalších, které budeme řešit. Věřím, že české sklářství má velmi dobrou perspektivu a jsme připraveni jej rozvíjet.