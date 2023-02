Silničáři upraví povrch rizikové zatáčky, za pět let v ní bylo přes 20 nehod

ŘSD nyní připravuje podklady pro výběrové řízení. „Jedná se o úsek od mostu dále do stoupání směrem na Žďár nad Sázavou. Délka řešeného úseku se bude teprve upřesňovat,“ uvedl mluvčí ŘSD Martin Buček s tím, že v tomto místě ŘSD provádí průběžně měření, aby ověřila parametry protismykových vlastností povrchu vozovky.

„V roce 2023 tak již z důvodu jejich zlepšení přistoupíme k pokládce mikrokoberce, který by měl z tohoto hlediska zvýšit bezpečnost provozu,“ vysvětluje mluvčí.

ŘSD počítá s tím, že stavební firma bude mikrokoberec pokládat v letních měsících, práce se obvykle provádí za provozu vždy na jedné polovině vozovky.

Příčina nehody je vždy stejná

MF DNES psala o radňovické zatáčce už v roce 2018 po sérii podzimních nehod. ŘSD na popud policie opakovaně prověřovala protismykové vlastnosti, které byly podle měření v pořádku.

Od ledna 2015 do října 2018 měla policie ve statistikách tohoto rizikového úseku celkem 30 nehod.

Jaká jsou aktuální čísla?

„Od 1. ledna 2019 v tomto úseku evidujeme celkem 22 dopravních nehod, při kterých se jedna osoba těžce zranila, 13 dalších utrpělo lehká zranění. Příčinou byla vždy nepřiměřená rychlost, kdy řidiči nepřizpůsobili rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a svým schopnostem,“ bilancuje mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková. „Pokládka speciálního mikrokoberce zcela jistě zlepší protismykové vlastnosti povrchu vozovky v daném místě,“ dodává mluvčí.

V obou směrech, tedy ve stoupání i v klesání, před čtyřmi roky přibyly nové dopravní značky upozorňující na nebezpečí smyku a s nimi i dodatková tabulka doporučující zpomalit na padesát kilometrů v hodině. Řidiče varuje i pětice směrových šipek s retroreflexním povrchem.

Na další úpravy policie podle správce komunikace netlačí. „ŘSD je s Policií ČR v pravidelném kontaktu a v podstatě s ohledem na BESIP jsou vyčerpány všechny dopravně inženýrské i relevantní stavebnětechnické možnosti,“ reaguje mluvčí Martin Buček.

ŘSD podle něj věnuje zvýšenou pozornost v průběhu údržby i oprav. „Pokud však řidiči nerespektují svislé a vodorovné dopravní značení a nepřizpůsobí řízení poměrům daného místa, lze jen obtížné nalézt jakékoliv řešení. Tomuto konstatování odpovídá i fakt, že účastníky dopravních nehod jsou z velké části místní řidiči, kteří toto místo dobře znají,“ upozorňuje Buček.

Většina řidičů jezdí opatrně

Radňovická zatáčka je záludná tím, že je docela přehledná. V místě se naštěstí nestala žádná nehoda s tragickým koncem. Počet karambolů je však zřejmě ještě vyšší než oficiální statistiky, ne všechny případy se dostanou až k dopravní policii.

Své zkušenosti se zrádným místem má i starosta nejbližší obce, podle níž dostala zákruta jméno.

„Zatáčka je nebezpečná, to víme, nemá ideální parametry. Většina řidičů tudy jezdí opatrně. Ale svádí to tam k předjíždění, protože je to relativně přehledné místo ve svažitém terénu s ostřejší zatáčkou. Některé to možná překvapí,“ říká Josef Dvořák, který se před časem stal svědkem nehody s dobrým koncem. „Auto bylo na odpis, posádce se naštěstí nic vážného nestalo, i když se vozidlo přetočilo na střechu,“ vzpomíná. Podle starosty Dvořáka by vhodnější parametry zatáčky vyřešil obchvat, o který už také Radňovice roky usilují.

Podle sčítání dopravy z roku 2020 tudy projíždí v pracovní dny téměř deset tisíc aut denně.

„ŘSD je asi u desáté varianty za poslední dva roky, předtím jsme měli tři svoje varianty,“ prozradil Dvořák. Návrhy však podle něj pořád nesplňují, co by měly. „Je tam problematický terén s velkým převýšením, údolíčka, biokoridory, znamenalo by to i stavbu několika mostů. Důležité je, aby vycházela ekonomika projektu. Pořád jsme vzdálení zhruba deset let od realizace obchvatu,“ poznamenal starosta.

Zatáčka je už pět let pod drobnohledem uživatelů sociálních sítí. Na Facebooku navíc vznikla recesistická skupina Radňovická zatáčka – fanclub záhadného místa, která má téměř tři tisíce sledujících. Mezi diskutujícími padaly pod příspěvky o nehodách například i návrhy na vybudování únikových pruhů nebo postavení autoservisu co nejblíž.