Slepici asi „došel toner v tiskárně“, snesla dokonale dvoubarevné vejce

„Možná by se na první pohled nabízela varianta, že jde o decentně zdobené vajíčko, jenže tak tomu není. Takhle ho slepice prostě snesla,“ prozradil prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek. „Vypadá to, jako by ho vyráběla počítačově a zničehonic jí v tiskárně došla barva,“ doplnil s úsměvem.

V čase nouzového stavu se nové rekordy a abnormality v Pelhřimově příliš nezapisují, ovšem existují i výjimky. Jednou z nich je kromě zmiňovaného vejce také rekordní počet pohlednic, který mají nově v Pohořelicích.



„Chlapi z muzijního spolku na tom pracovali půl roku a když byli ve finále, tak přišla omezení spojená s koronavirem. Nicméně nakonec jsme pohlednice přece jen jeli spočítat a dohromady jich je 4 201. Pocházejí ze spousty zemí a jsou mezi nimi současné i ty historické,“ zmínil Marek.

Rekordních zápisů, které se vztahují k velikonočním svátkům, mají ovšem v Pelhřimově už z minulosti celou řadu. Jednou z nich je například unikátní kraslice slepená ze zápalek.

„Autorovi Tomáši Kordovi zabrala její výroba 674 hodin čistého času. Výsledek ovšem stojí za to,“ měl jasno prezident pelhřimovské agentury. „Je vyrobena ze 4 877 sirek a 9 988 zápalkových hlaviček. Evokuje tradiční lidovou techniku zdobení vajíček kousíčky rozžehlené zlatavé slámy,“ dodal.



K zaznamenání další pozoruhodné kraslice byl v letech minulých potřeba i letecký pohled. „940 žáků pelhřimovských základních škol sestavilo na ploše pelhřimovského náměstí mozaiku velikonoční kraslice o rozměrech 25 x 11 metrů. Pět barev bylo vytvořeno různobarevnými tričky, která měli chlapci a děvčata na sobě,“ stojí v zápise.

A právě Marek má konkrétně tento pohled z ptačí perspektivy velmi rád. „Probíral jsem se před pár dny věcmi kolem Velikonoc a narazil jsem i na tuto kraslici z lidí. V tu chvíli jsem si pomyslel, že není krásnější náměstí,“ přesvědčoval. „Zkrátka patriotismus k Pelhřimovu v mém srdci dříme naprosto neochvějně,“ dodal s úsměvem.