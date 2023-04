Žďár už poněkolikáté odložil rekonstrukci Vysocké ulice, zdržel se projekt

Kompletní rekonstrukce asi tři čtvrtě kilometru dlouhého úseku krajské silnice II/353, který je plný děr, prasklin a propadlých kanálů, po odkladech měla začít nyní na jaře. Vše je ale opět jinak a oprava ulice nezačne.

„Před pár měsíci jsme avizovali, že bude v letošním roce probíhat rekonstrukce Vysocké ulice, a to ve dvou etapách. Nicméně se projekční a povolovací práce zdržely, jelikož je projekt poměrně komplikovaný. Na velkém konziliu, které jsme měli s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny (KSÚSV), o jejichž silnici ostatně jde, dále s plynaři, EG. D, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností, jsme se dohodli na posunutí akce na rok 2024,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos.

Kdyby se podle něj začalo s pracemi později během letošního roku, mohla by se oprava protáhnout do více než dvou stavebních sezon. „To by bylo velmi nekomfortní pro všechny obyvatele čtvrti Vysočany a způsobilo to i další problémy ve veřejné dopravě. Raději ať se tedy projektové práce v klidu a precizně dokončí a začne se hned zkraje stavební sezony 2024,“ míní Mrkos.

Potíže dělá hlavně sladění všech investorů

Na akci za desítky milionů se podílí několik investorů. Kromě KSÚSV a správců sítí i město, jež chce mimo jiné provést opravu chodníků a osvětlení. V plánu je i rekonstrukce mostu přes potok Staviště při ústí Studentské ulice.

Právě souběh řady investorů a rozsah projektu se ukázal jako problematický. „K dnešnímu dni nenabyla ještě právní moci jednotlivá stavební povolení od všech investorů ke společnému postupu realizace stavby,“ řekl v úterý Jaroslav Fikar, referent investiční výstavby KSÚSV.

V rámci oprav se má část silnice od „kruháče“ po okraj města dočkat i rozšíření. Jelikož do komunikace zasahují vzrostlé stromy, v plánu je kácení následované novou výsadbou. Projekt počítá též s opravou sítí, zmíněných chodníků a osvětlení. Proměnou projde také miniokružní křižovatka s ulicí Wonkova a Studentská; ta je plná výtluků.

Řidiče, již po Vysocké míří do čtvrti Vysočany i mnoha přilehlých vsí, může nyní uklidňovat alespoň fakt, že město i kraj počítají zjara s pravidelnou provizorní opravou nejhorších vad.