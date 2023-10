Světlá dál obnovuje centrum, přibude vyhlídková terasa i malá kašna

8:48

Jedna velká rekonstrukce skončila, začíná druhá. Vedení Světlé nad Sázavou se do obnovy centra města vrhlo po hlavě. Jen co slavnostně a oficiálně otevřelo nové náměstí Trčků z Lípy, odstartovala revitalizace navazující zóny od kostela do Pěšinek. Cesty pro auta i pěší už zahradil plot.