Velké opravy silnic letos začínají později, řidiče ale omezí méně než loni

„Rozsah uzavírek v rámci oprav a rekonstrukcí silnic a mostů v roce 2021 bude ve srovnání s rokem 2020 menší, a to zejména z důvodu nižších prostředků vyčleněných na stavební akce,“ uvádí Tomáš Mátl, technicko-správní náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočina (KSÚSV).



Dalšími investory do obnovy silniční sítě jsou především Kraj Vysočina a Ředitelství silnic a dálnic.

Pro řidiče nyní začíná období nejrůznějších dopravních omezení. Jejich cestování se tedy protáhne.

„Práce na silnicích teprve začínají vzhledem k tomu, že se nám stavební sezona kvůli nepříznivému počasí o měsíc zpozdila,“ dodává ředitel KSÚSV Radovan Necid.

Na jaká místa si dát v kraji aktuálně pozor?

1 Jihlavsko

Na hlavním tahu na Pelhřimov, na silnici II/602 pokračuje úplná uzavírka kvůli rekonstrukci mostu u Dvorců. Vyznačena je obousměrná objízdná trasa. Souběžně s tím je uzavřen kvůli budování kanalizace i průjezd nedalekou obcí Cejle.

Pozor by si měli dát i řidiči mířící ve směru z Jihlavy na Telč. V Třešti pokračuje druhá etapa rekonstrukce průtahu městem a platí tam také objížďka.

Kvůli rekonstrukci mostu je uzavřena i část silnice ve Vyskytné u Jihlavy. Objížďka vede přes Plandry. Kvůli budování kanalizace se uzavřela také silnice II/403 v Pavlově.

Letos je v plánu ještě například oprava silnice mezi obcemi Zhoř - Stáj, Třeštice - Studnice nebo obnova na průtahu Hodicemi. Ředitelství silnic a dálnic připravuje opravu dálničního přivaděče I/38 v úseku mezi dálnicí D1 a křižovatkou s ulicí Romana Havelky v Jihlavě. V rámci toho má být opraven i nadjezd nad na ulicí Smrčenská.

2 Havlíčkobrodsko

Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve stavbě obchvatu Havlíčkova Brodu a v opravách silnice I/19 mezi obcemi Pohled a Keřkov.

Aktuálně je úplná uzavírka také mezi obcemi Simtany a Stříbrné Hory, která potrvá až do října. Pro vozidla platí zákaz vjezdu na most v Dolní Krupé na silnici III/3447. Až do poloviny července bude platit i uzavírka mezi obcemi Štoky a Studénka. Pozor je třeba dát i na uzavírku mezi obcí Knyk a křižovatkou silnice I/38.

Opravy budou letos i na průtahu Českou Bělou a v úseku Ždírec nad Doubravou - Benátky. Na konci května bude zahájena i společná investice Kraje Vysočina a radnice ve Světlé nad Sázavou - rekonstrukce náměstí ve Světlé nad Sázavou, při jejíž první etapě bude uzavřena křižovatka silnic II/347 a II/150 včetně mostu přes Sázavu. Tato akce bude v dalších etapách pokračovat až do roku 2022.

3 Žďársko

Průjezd Žďárskem se nyní řidičům daří bez větších potíží. Snad jenom u Bystřice nad Pernštejnem je třeba dát pozor na uzavírku části silnice II/388 u Radkova.

Starosti však lidem za volantem teprve nastanou. „Významné omezení přinese rekonstrukce silnice II/357 v úseku Dalečín - Unčín. V kombinaci s úplnou uzavírkou silnice II/354 a II/360 v Novém Městě na Moravě vzniknou problémy s objízdnými trasami pro nákladní dopravu. Stavba bude probíhat dvě stavební sezony kromě zimy. V souvislosti s omezeními na silnici I/37 bude docházet k nepříjemným souběhům uzavírek, například v úseku Vídeň - Křižanov,“ avizuje Mátl.

Ředitelství silnic a dálnic dále plánuje uzavírku silnice I/37 při budování obchvatu Osové Bitýšky a uzavírka silnice I/37 Ostrov nad Oslavou - Křižanov

4 Třebíčsko

Na Třebíčsku už se pracovat začalo. Od tohoto týdne musí řidiči počítat například s uzavírkou a objížďkou kvůli stavebním pracem na dlouho očekávané obnově průtahu Jemnicí.

Pokračovat budou práce na obnově silnice mezi Budišovem a Náměští nad Oslavou, tentokrát v úseku Budišov - Pyšel. Bude dokončena oprava tahu mezi Želetavou a Předínem, včetně průtahu Želetavy. Oprava se dotkne i silnic mezi Hrotovicemi - Dukovany co je akce, která v etapách potrvá až do roku 2022.

Nový emulzní mikrokoberec dostane letos například také silnice mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou.

5 Pelhřimovsko

Bez větších omezení je nyní průjezdné Pelhřimovsko. S uzavírkou je nutné počítat při cestě z Humpolce do Budíkova a pak v Salačově Lhotě na silnici III/ 1288.

„Kraj Vysočina letos dokončí stavbu obchvatu Salačovy Lhoty na silnici II/128 z Pacova do Lukavce. Začíná i největší stavbu na okrese a to obchvat Lukavce,“ uvedl Miroslav Houška, krajský náměstek hejtmana pro dopravu.

Koncem května bude zahájena rekonstrukce mostu v Brunce na silnici III/12934, která by měla být dokončena do konce září. Největší akcí KSÚSV v okrese Pelhřimov je celková rekonstrukce na silnice II/128 v úseku Černovice - Věžná - křižovatka se silnicí I/19. „V současné době se hodnotí nabídky uchazečů a ještě není známý přesný termín zahájení uzavírky, která se předpokládá v délce třech měsíců,“ poznamenal Tomáš Mátl.