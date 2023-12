Rybník na Jihlavsku se málem protrhl, hráz musí opravit majitel z Německa

„Se statikem jsme se dohodli na pomalém odpouštění vody. Až bude rybník prázdný, statik hráz znovu prohlédne a určí, co bude nutné s ní udělat,“ informoval ve středu ráno starosta Mrákotína Miroslav Požár.

Rozvodněný rybník vyděsil obec s devíti stovkami obyvatel v pondělí ráno. Pod náporem velké vody se menší část hráze sesunula. Podemlela ji voda vytékající prostřední výpustí. Z bezpečnostních důvodů bylo evakuováno 49 obyvatel části obce pod hrází.

Hasiči poté hráz zpevnili. Použili k tomu 300 tun kamene a podařilo se jim hráz stabilizovat. Po několika hodinách se lidé mohli vrátit do svých domovů.

Na silnici vedoucí po hrázi z Mrákotína na jih na Dačice je omezený provoz. „V místě je vozovka natolik zúžená, že vjezd je povolený pouze vozidlům do 3,5 tuny. Uzavírka platí i pro autobusy, protože by místem neprojely,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Obec se na opravě podílet nechce

Podle starosty Požára bude s největší pravděpodobností potřeba celková rekonstrukce hráze. To si vyžádá vypracování projektu a náklady šplhající se do milionů korun. Obává se, že se oprava může natáhnout nejen do měsíců, ale i do několika let.

„Situaci komplikuje fakt, že rybník je soukromý. Patří společnosti Rybářství Vysočina Třešť. Jejím majitelem je občan Německa, kterého jsem nikdy v životě neviděl. Budeme dělat vše pro to, aby dal rybník co nejdříve do pořádku,“ přiblížil mrákotínský starosta.

Dle obchodního rejstříku je jediným vlastníkem a zároveň jednatelem společnosti jistý Konrad Josef Böckl. Prokuristy pak další občané Německa téhož příjmení. Činnost společnosti na Vysočině zajišťuje místní správce. „Mluvil jsem s ním, ale jen rozhodil rukama, že o všem musí rozhodnout majitel,“ pokrčil rameny Požár.

Starosta odmítl, že by se obec finančně, či jakkoliv jinak, chtěla na rekonstrukci podílet. „Desítky let tu majitelé podnikají a na rybníku vydělávají, aniž by do něj investovali. Teď je řada na nich,“ zdůraznil.

Na místo se chodí dívat zvědavci

V lokalitě pod hrází rybníka nechala obec vyhlášený třetí povodňový stupeň. Je to hlavně z preventivních důvodů. Varování povodňová komise sníží podle průběhu odpouštění rybníka. Jak starosta zmínil, může to trvat několik týdnů. Konkrétnější poznatky bude mít nejspíš až po Novém roce.

Náročné svátky pro hasiče Pro hasiče byly letošní vánoční svátky zdaleka nejnáročnější za několik posledních let. Ve volných dnech na celé Vysočině vyjížděli k více než pěti stovkám událostí. Zabrat jim dal předvánoční sníh, který lámal stromy, i následné tání, které zvedlo hladiny řek a bylo nutné čerpání vody. „Extrémně náročný byl Štědrý den, kdy pomoc hasičů byla potřeba na více než 300 místech. V pondělí jsme zasahovali u 163 událostí, v úterý u 51,“ vyčíslila mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Hráz samotná je nyní cílem zvědavců. „Viděl jsem to ve zprávách, musel jsem se přijít podívat na vlastní oči,“ vykládal starší muž, který místo obhlížel ve středu dopoledne. „Je vidět, jak hladina rybníka klesá. Za dva dny se snížila asi o čtyřicet centimetrů,“ ukazuje na kameny obložený požerák.

„Šel jsem tudy v pondělí ráno se psem. Když jsem se vracel, všiml jsem si, že zemina v jedné části hráze je o několik metrů sesunutá. Už u toho byl nějaký člověk a telefonoval,“ popsal další muž, který ve středu ráno u rybníka venčil psa.

„Hasiči prohloubili přepad, aby voda z rybníka odtékala a nahradila se prostřední výpust. Podívejte, hladina byla původně až po horní kameny. Teď už je vidět tráva. A je tu i pěkný proud, to nikdy nebylo,“ popisoval při pohledu na přepad pod mostem starší muž.

Omezení provozu postihne jen autobusy

Podle mluvčí hasičů na Vysočině Petry Musilové bylo zabezpečení hráze jedním z vůbec nejnáročnějších zásahů hasičů během vánočních svátků. „Na místě v pondělí zasahovalo devatenáct profesionálních a čtrnáct dobrovolných hasičů. Během odpoledne jsme událost uzavřeli a rybník předali majitelům,“ informovala ve středu ráno.

Omezení provozu na hrázi je podle starosty zatím pouze provizorní. Záležitostí se bude zabývat příslušný dopravní úřad v Telči, které určí řešení do opravy hráze. Jak ale Miroslav Požár poznamenal, místních se příliš nedotkne.

„Lidé jsou už teď zvyklí jezdit osobními auty, za hrází není žádný podnik, který by tudy musel nákladními vozy. A pokud by to přeci jen někdo potřeboval, místo se dá objet přes Dobrou Vodu, to je zajížďka jen kilometr. Horší to budou mít linkové autobusy. Jezdí tudy jak ranní školní spoje, tak linky do Dačic,“ podotkl mrákotínský starosta.