Firmy ve Žďáru musejí sjednotit poutače, povolená je pouze modrá a bílá

Změny se dotkly také plakátovacích ploch. Nyní je na řadě městský orientační a informační systém na sloupech veřejného osvětlení a dalších nosičích.

„V minulosti zde bylo na sloupech veřejného osvětlení zhruba 110 cedulí. Sloužily nikoli jako nějaký navigační systém, ale jako reklama. Charakteristickým znakem bylo, že každá cedule vypadala jinak, byla jinak barevná a používala různé fonty písma,“ řekl starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město).

Cílem je co nejvíce sjednotit design jednotlivých firem, a omezit tak reklamní smog ve veřejném prostoru. Město už v roce 2020 vypovědělo smlouvu firmě Hostalek Werbung, která systém ve Žďáře nad Sázavou od roku 1998 provozovala.

„Smlouva skončila v červenci 2020, ale obsahovala závazek nechat doběhnout dojednané cedule, a to maximálně do dvou let od ukončení smlouvy. Cedule se tedy postupně odstraňovaly podle toho, kdy vypršel jejich nasmlouvaný termín, poslední byly do letošního července,“ upřesnila mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Přizpůsobit se musí i potravinové řetězce

Nově se budou o navigační systém starat technické služby fungující pod hlavičkou společnosti Satt, jež stoprocentně patří městu. „Smlouvu jsme vypověděli s tím, že jsme si navigační systém převzali do správy sami. Přicházíme s jednotným grafickým a estetickým formátem, abychom posunuli veřejný prostor na vyšší kvalitativní úroveň,“ míní starosta.

Město dosud dostávalo od externí firmy za každou ceduli 2 000 korun bez daně za rok. „Nyní je budeme pronajímat za 2 520 korun bez daně za rok,“ doplnil Mrkos s tím, že předpokládá snížení počtu cedulí na sloupech.

„Ne každá firma asi bude chtít dodržovat daný manuál. Modro-bílý vizuál bude jednotný i pro velké potravinářské řetězce, které mají své firemní barvy. Musejí se přizpůsobit,“ poznamenal.

Na některých sloupech ještě zůstaly kromě navigačního systému ulic poutače na turistické cíle ve městě. Na tento druh značení by mělo podle mluvčí dojít v další fázi. Například ve Wonkově ulici tak nyní modro-bílá cedule směrující řidiče k nové prodejně řetězce Billa sousedí se starou cedulí odkazující na Zelenou horu.

Každá nová navigační obdélníková tabule o velikosti 70 x 100 centimetrů se skládá ze dvou částí - prezentační (horní) s logem a názvem a navigační (dolní), kde je šipka a vzdálenost zbývající do cíle.

Kvůli boji s reklamou přišli o část příjmů

Nová pravidla nejsou součástí manuálu reklamy, ale externí grafici je definovali v jiném manuálu pro komerční značení ve veřejném prostoru. Ten schválili na konci října radní.

Kvůli boji s reklamním smogem město některé svoje příspěvkové organizace loni připravilo o část příjmů z reklam v řádu desítek až stovek tisíc ročně. Reklamy zmizely například z budovy Active - střediska volného času na horním konci náměstí, nebo z plotu u víceúčelového oválu v Jungmannově ulici, který spravuje Sportis.

Někteří podnikatelé či živnostníci město po vypovězení smluv kritizovali. Další lidé letos v září ve žďárských diskusních fórech na Facebooku upozornili na to, že plot víceúčelového oválu v předvolební kampani obsadily reklamy s tvářemi koaličních politiků. Tento druh reklamy má totiž výjimku.

Město také loni vypsalo grant na označování provozoven, který někteří podnikatelé využili.