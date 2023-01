Obyvatelé Dudína se v referendu vyslovili pro stavbu domova pro seniory

„Je to srdcová záležitost, pro rozvoj obce by to bylo velké plus,“ hovoří o nápadu postavit v malé vesnici ležící na půli cesty mezi Jihlavou a Pelhřimovem starosta Luboš Jakubů.

Proti záměru nebyli žádní velcí či hlasití odpůrci. Vedení obce pouze chtělo, aby stavbu domova posvětili obyvatelé. „Chtěl jsem referendum, aby jeho výsledky byly závazné,“ vysvětlil starosta.

Výsledky závazné jsou, účast v referendu přesáhla 75 procent. Podle nich obecní úřad musí v tomto volebním období podnikat kroky směřující k výstavbě domova pro seniory.

„Svolám obyvatele, vytvořím a ukážu jim prezentaci a začneme pracovat na projektu,“ přiblížil Jakubů, jaké budou první konkrétní úkony.

Stál by na místě kdysi vyvlastněného statku

Pro domov už obec vybrala lokalitu. Měl by stát na místě starého statku. Ten byl v 50. letech minulého století násilně vystěhován, poté sloužil zemědělskému družstvu. Nyní je areál v soukromých rukou a víceméně chátrá.

„V první řadě se nám musí podařit potřebné pozemky vykoupit. S majitelem už jsme několikrát mluvili, snad je to na dobré cestě,“ přikyvuje starosta.

„Každopádně nás čeká cesta trnitá a složitá, výsledek nejistý a běh na dlouhou trať, ale v každém případě si budeme moci říci, že jsme se o to pokusili a že nám není lhostejný rozvoj a osud naší obce. Pokud se nám podaří v naší obci domov pro seniory zrealizovat, pak výsledek bude stát určitě za to,“ vzkázal Jakubů.

Jak uvedl na webu obce, projekt by zajistil pracovní místa pro tamní obyvatele, zvýšit by se díky němu také měly daňové příjmy obce. Část ubytovací kapacity v novém domově by měla být vyčleněná pro obyvatele Dudína.