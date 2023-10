Na Vysočině sklidili tuny rakytníku. Zužitkuje se do posledního smítka

„Od té doby, co ve firmě pracuji a rakytníkovou šťávu pravidelně popíjím, netrpím na zimní chřipky, které u mě byly dříve poměrně časté. Nemocný už bývám opravdu minimálně,“ dělí se o své zkušenosti Matěj Kohout, osmadvacetiletý provozní společnosti Sevak.

Firmou a celkově i děním kolem rakytníku doslova žije – s hrdostí představuje produkty, jež ve výrobně na okraji městyse vznikají. Není to totiž „pouze“ rakytníková šťáva, ale i sladké pomazánky, sirupy, čaje nebo olej.

Na počátku celého procesu je však sklizeň, a to v sadech, které má Sevak jak přímo u Bohdalova, tak v okolí nedalekých Borů. Celkově jde o přibližně 13 hektarů. „Sklízí se obvykle v září a hotovo musí být zhruba do měsíce, pak už mohou plody začít kvasit, olejnatět či jinak degradovat,“ popisuje Kohout.

Kdo by si myslel, že se o očesání hustých a často i několik metrů vysokých keřů, které mají kromě chutných plodů rovněž trny, postará technika, je na omylu. Sklizeň se provádí ručně. „Řežou se celé, zhruba půlmetrové až metrové větve, obsypané bobulkami,“ přiblížil provozní s tím, že část haluzí s plody se nechává na rostlině, aby více obrostla a dobře prospívala.

S česáním výrazně pomáhá šokový mrazák

Na hale jsou ořezané větve rozstříhány na menší části, jež se ukládají do bedýnek. V nich putují do šokového mrazáku, kde je minus 30 stupňů Celsia. Mráz totiž vitaminu C, obsaženému v rakytníku, nikterak nevadí. S bedýnkou takto zamrazeného materiálu pak stačí klepnout a bobulky se na rozdíl od větví vysypou na speciální stroj – takzvanou přetřípačku.

SEVAK star Společnost byla v Bohdalově na Žďársku založena v roce 2006 jako podnik pro výrobu doplňků stravy a produktů z rakytníku.

Firma zaměstnávající šest lidí sklízí kolem 10 až 12 tun rakytníku ročně, a to ze sadů u Bohdalova a Borů.

Každý rok je ze sklizených bobulí vylisováno kolem 7 tisíc litrů šťávy. Ta putuje ke spotřebitelům, do velkoobchodu i menším odběratelům k dalšímu zpracování.

Kromě čisté rakytníkové šťávy nabízí Sevak také mix se směsí šťáv z tropického ovoce. Tento výrobek patří u zákazníků k nejoblíbenějším.

Mezi další produkty patří rakytníkové sirupy, pomazánky, čaje či rakytníkový olej.

Výrobky lze pořídit na trzích, ve firemních prodejnách v Bohdalově, Pardubicích, Praze a Českých Budějovicích či některých pobočkách Pošty Partner. Dále třeba ve spolupracujících obchodech, jako je žďárský BezobAlík, Top Vital, Bylinka u Gity.

Firma má i svůj vlastní e-shop www.sevakstar.cz, momentálně pracuje na jeho novém designu.

Společnost založil známý astrolog, bylinkář a léčitel Emil Havelka (1944–2018). Ten také nechal na okraji městyse vybudovat relaxační pyramidu, otevřenou na jaře 2016. Tento objekt získal i titul Stavba roku Kraje Vysočina 2016.

„Je to velmi jednoduchý a rychlý způsob, jak plody z větve oddělit. Na přetřípačce potom těžší bobulky padají vzhledem ke své váze dolů, a na povrchu zůstávají jen listy nebo drobné větvičky. Samozřejmě u stroje ještě musí ideálně dva lidé sedět a případné nečistoty, co občas propadnou, odstraňují,“ objasňuje systém separace plodů Kohout. Práce přitom podle něj musí opravdu odsýpat – po vyndání ze „šokeru“ totiž nesmí rakytník rozmrznout.

Oddělené plody putují do již klasických velkokapacitních mrazáků, kde je „jen“ kolem minus 20 stupňů. Tam zůstávají bezpečně uskladněny, aby mohly být průběžně zpracovávány. Lisování šťávy, která je hlavním produktem firmy, probíhá jednou měsíčně, přičemž výsledkem je vždy asi 500 až 600 litrů finální tekutiny.

A kudy vede cesta od zářivě oranžových bobulí až k vitaminy nabité šťávě v lahvích? Snadná rozhodně není. „Nejprve musíme vytáhnout část sklizně z mrazáku. Ve speciálních vanách ji zalijeme vodou, která ale nesmí mít více než 60 stupňů, protože na rozdíl od mrazu vysoké teploty vitaminu C škodí,“ líčí provozní. Zmrzlý rakytník musí takzvaně „povolit“ – kdyby se lisoval ve ztuhlém stavu, vznikne jen nevhodná kaše.

Po odkapání bobulky putují pomocí vysavače do lisu. Přes jeho síto se dostane už jen samotná šťáva, slupky a semínka jsou zachyceny. „Výsledná tekutina se ještě cedí přes minimálně další dvě síta. A můžeme klidně i nějaké další síto přidat, pokud odběratel preferuje méně dužiny,“ říká Kohout.

Tekutina končí v nádobě, odkud je čerpána do litrových či půllitrových lahví, případně do sudů pro větší odběratele. Lahve šťávy se poté musejí co nejrychleji rozvézt. Čerstvý produkt totiž v lednici vydrží pět až deset dní.

„Pokud chcete, aby vám šťáva vydržela déle, je třeba ji nějakým způsobem zakonzervovat – například cukrem, medem. Pak ji lze skladovat klidně půl roku,“ vysvětluje provozní a přidává i svůj tip – sám si šťávu zamrazuje do tvořítek na led. Potom ji dle potřeby přidává třeba do vody či čaje. Nápoj to nejen chuťově ozvláštní, ale i obohatí o vitaminy.

Čerstvou šťávu od firmy kupují jak velkoobchody nebo koncoví spotřebitelé – a to třeba na trzích, ve firemních prodejnách Sevaku či ve spolupracujících obchodech – tak další zpracovatelé. Ti ji přidávají například do moštů nebo sirupů.

„Multivitamin“ z Bohdalova míří i do škol

Samotná rakytníková šťáva, kde na výrobu jednoho litru padne zhruba jeden a půl kila plodů, je však dost kyselá. Firma proto má v nabídce i verzi, kde převahu obsahu tvoří tropické ovoce, respektive šťáva z ananasu, pomeranče, mandarinky, kiwi, manga, banánu a hroznového vína. Rakytník je zastoupen cirka patnácti procenty.

„Chuť je v něčem podobná multivitaminovému džusu, ale je tam přece jen trochu cítit ten rakytník. Tropická směs je tak skvělá pro děti. Ostatně dodáváme ji také do školek a škol, kde tento produkt může vhodně doplnit spotřební koše se stanoveným množstvím ovoce,“ popisuje Kohout.

Nápoj je bez přídavku cukru a chemických látek a prochází pasterizací, takže jej lze déle skladovat. Po otevření lahve se musí spotřebovat opět za pět až deset dní. „Tropiku ročně vyrobíme šest palet, což je kolem čtyř tisíc lahví,“ upřesňuje provozní s tím, že jde o zákaznicky velice oblíbený produkt.

Nazmar ovšem nepřijdou ani zbytky po lisování, tedy slupky a semena. Jsou odvezeny do sušárny a po usušení se dále zpracovávají. „Slupky se od semínek oddělují ve speciálním separátoru. Ze slupek se vyrábí čaje, ze semínek si lisujeme olej,“ vypočítává Kohout.

Olej podle něj pomáhá například při léčbě popálenin a různých poranění kůže. „Sám o sobě je velmi silný a poměrně agresivní, je to vlastně nejsilnější verze rakytníku. Takže ho mícháme ještě s olivovým olejem - půl na půl. Já osobně jej používám i na pálení žáhy, stačí lžička a je po problému,“ líčí muž.

Z usušených slupek vzniká čaj, kde je sice méně vitaminu C než ve šťávě, ale pořád úctyhodné množství. A protože samotný rakytníkový čaj není příliš výrazný chuťově ani barevně, míchají jej pracovníci Sevaku, jichž je celkem šest, s dalšími přísadami a bylinkami. K dostání jsou tak třeba směsi s mátou, řebříčkem, perilou, kopřivou, heřmánkem, chrpou, různým ovocem i dalšími druhy čajů.

„Většinu bylinek si pěstujeme sami na naší zahrádce. Ale třeba citronovou trávu, zelený čaj nebo rooibos si tady pochopitelně vypěstovat nezvládneme, ty objednáváme,“ přibližuje Kohout s tím, že firma se snaží z rakytníku zužitkovat doslova každé smítko.

Dlouho třeba v podniku řešili, jak naložit s drtí, jež zbude po vylisování semen na olej. Jde totiž stále o výživově velmi hodnotný materiál. „Nyní tuto drť dodáváme paní veterinářce, která z ní vyrábí krmivo pro zvířata. Je prý mimo jiné velmi dobré na kvalitu srsti,“ prozradil provozní.

Tipy na nové výrobky dávají pracovnice firmy

Legislativa Evropské unie podle něj bohužel neumožňuje zužitkovat listy rakytníku. „Což je škoda, protože třeba v Indii z nich dělají čaj, který je daleko kvalitnější a chutnější než z úsušků plodů,“ praví Kohout.

I tak je ale spektrum zboží, jež v bohdalovském podniku vzniká, velmi široké. Z rakytníku vyrábí Sevak rovněž sirupy – buď s cukrem, či se sukralózou, určené pro diabetiky.

„Dále máme v nabídce i rakytníkové pomazánky, zatím celkem pět druhů. Jde o čistou rakytníkovou, dále s kousky rakytníku nebo mix s jahodami, borůvkami či moruší. Teď zkoušíme i variantu s meruňkami,“ vyjmenovává provozní.

Tipy na nové výrobky, přísady i kombinace chutí pocházejí zpravidla od pracovnic firmy. „Recepturu pak samozřejmě zkoušíme, vše ochutnáváme. A má-li produkt u zákazníků úspěch, začneme ho dělat ve větším,“ popisuje Kohout.

Letošní sezonu však za příliš úspěšnou nepovažuje, je tomu tak však u pěstitelů napříč republikou. „Když nastaly hodně teplé dny a rakytník se začal opylovat, přišly náhlé deště, které smyly veškerý pyl. Stromky tak byly tento rok obsypány oproti minulým letům minimálně,“ povzdechl si Kohout.

Z východu přišla vrtule. A dělá velké problémy

Bohdalovské pěstitele trápí i hmyzí škůdce, konkrétně vrtule rakytníková. Moucha napadá bobulky rakytníku – napíchne je a naklade do nich vajíčka. Z těch se vylíhnou larvy, jež následně přezimují v půdě. Za běžného stavu bývá rostlina plná oranžových plodů, ale po napadení vrtulí je podle Matěje Kohouta klidně polovina bobulí hnědá až černá, plody předčasně opadávají nebo usychají.

„Tento škůdce se rozmohl na východě, kde je rakytník poměrně hojný. Odtud se začal šířit. Třeba v Německu, což je taková evropská rakytníková velmoc, s vrtulí začali mít potíže ještě dříve než my tady v Česku,“ líčí provozní.

Jelikož Sevak funguje v biorežimu, nemůže zlikvidovat škůdce chemií. Zaměstnanci zkoušeli například lepové pásky, ty však výrazně nepomohly. Biopostřiky sice existují, jejich cena je ovšem tak vysoká, že by se použití nevyplatilo.

„Nedávno jsme hovořili s pěstitelem, který se věnuje rakytníku plno let. Doporučil nám ostříhat stromky dohola, větve spálit a začít od nuly. Na to ale nemáme pracovní kapacity, abychom sestříhali celý sad,“ dodal Kohout s tím, že způsob, jak zatočit s vrtulí, tedy zatím stále hledají.