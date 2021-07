Z „prokleté“ havlíčkobrodské restaurace udělá bývalý hokejista britský pub

Radniční restaurace bývala v Havlíčkově Brodě synonymem toho nejlepšího, co může restaurační zařízení ve městě nabídnout. Lukrativní prostory ve sklepení historické budovy, chutné a kvalitní jídlo, špičková obsluha.



Jenže po rekonstrukci Staré radnice, do níž město vložilo přes 50 milionů korun, se restaurace stala i zaručeným místem podnikatelských neúspěchů. Za posledních sedm let zde skončilo už šest nájemců.

Poslednímu, jenž si u klientů získal velkou oblibu, zlomila vaz vládní protikoronavirová opatření a nucené uzavření restaurací. Na ukončení nájmu se s vedením města dohodl letos v zimě.

Nově restauraci získá Ondřej Včela. „V soutěži se sešly tři nabídky. Ondřej Včela nabídl nejvyšší nájem a zároveň slíbil provést ještě před otevřením investice ve výši až jednoho milionu korun. To nás přesvědčilo o tom, že to myslí opravdu vážně a počítá s provozem na delší dobu,“ uvedl místostarosta Zbyněk Stejskal.

Sázka na barové koktejly a pohostinnost

Restaurace ovšem zároveň změní své zaměření. Až dosud byla koncipovaná jako reprezentativní a do jisté míry luxusnější zařízení. Představitelé města do ní vodili oficiální návštěvy, při své cestě do Brodu zde například obědval a následnou tiskovou konferenci pořádal prezident Miloš Zeman.

Ondřej Včela však radním představil koncepci, již sám nazval „královský britský pub“. Restaurace, kterou vybuduje se svými partnery, vsadí na barové koktejly a hlavně na servis a pohostinnost. „Chtěli bychom vytvořit podnik, který protne londýnskou barovou scénu s public house, tedy lidovější zábavou,“ vysvětluje Včela.

Podle Stejskala by nová Radniční měla více sázet například na burgery, barové nápoje, ale třeba i občasnou živou hudbu. „Pochopil jsem to tak, že by to měl být podnik určený zejména pro klientelu 30+, která se ráda baví,“ podotkl místostarosta.

„Naším cílem je udělat high-end podnik, který ve městě nebude mít žádnou přímou konkurenci. Něco takového v Brodě dlouhodobě chybí. Sázet chceme hlavně na zajímavé služby a podnik posouvat postupně dopředu,“ dodal Ondřej Včela.

S designéry, ale i projektanty sklepních prostor a památkáři, připravuje v Radniční řadu úprav. Zcela nový má být bar zhotovený na míru, plánuje vyměnit i veškerý mobiliář. Podle Stejskala by se investice měla blížit milionu korun.

Koncept honosné restaurace nikdy neuspěl

Mezi radními se však o takovém zaměření Radniční rozproudila velká diskuse. Část si přála zachování jisté exkluzivity restaurace, kam se chodilo na dobré jídlo a sklenku kvalitního vína.

„I ve mně se to hodně pralo. Jenže původně zamýšlený koncept honosné restaurace se po těch sedmi letech a konci všech dosavadních nájemců zjevně ukázal jako nevyhovující. Se skřípěním zubů jsem zvedl ruku pro, stejně jako těsná většina radních,“ přiznal Stejskal.

Jméno Ondřej Včela je mnoha Broďanům, ale také obyvatelům Světlé nad Sázavou, dobře známé. Jde o bývalého hokejistu, který za HC Rebel hrával druhou ligu a jako kapitán vedl světelské hokejisty v krajském přeboru. Na konci kariéry se dal do podnikání v gastronomii.

„Jsme Broďáci, provozujeme cateringové služby a nějaké zkušenosti máme. Kdybychom se Radniční báli a nepovažovali náš projekt za dokonalý, do soutěže bychom ani nešli,“ tvrdí Včela.

Kdy nový podnik pod Starou radnicí otevře, dosud není přesně dané. Zásadní bude, jak rychle stihne veškeré přípravy. Nebude to však dřív než na podzim. Radní souhlasili s tím, aby nájemné platil až od počátku října.