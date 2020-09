Brod zahájí velkou letákovou kampaň, chce omezit ohňostroje a petardy

„Ano, je to výsledek iniciativy našeho výboru. Všichni naši členové vnímají spoustu podnětů a stížností ze strany veřejnosti na používání zábavní pyrotechniky. Probírali jsme to i s vedením města,“ potvrdil předseda výboru Václav Hlaváč (Společně pro Brod).



Městský úřad připraví letáky, v nichž bude na občany apelovat, aby používání zábavní pyrotechniky co nejvíce omezili. Letáky nechá roznést do každé domácnosti. Obsáhlá témata pak chystá i do říjnového, listopadového a prosincového vydání radničních Havlíčkobrodských listů, které taktéž dostává každá domácnost.

„Pyrotechniku je třeba omezit, v tom jsme ve vedení města zajedno. Proto jsme zahájení kampaně schválili. Momentálně ladíme její přesnou podobu,“ řekl brodský starosta Jan Tecl (ODS).

Informační kampaň je cíleně směřována ke konci roku. S obdobím Vánoc a pak hlavně přelomu roku je pyrotechnika spojována nejvíce. O silvestrovském večeru městem obvykle „prská“ celá řada soukromých ohňostrojů i stovky samostatných řachnutí petard. Radnice obyvatele bude žádat, aby od takových aktivit upustili.

„Chtěli bychom lidem vysvětlit, jaký je skutečný dopad pyrotechniky na život obyvatel i na přírodní prostředí. Je tím rušena celá řada lidí i zvířat. Bojí se psi, ptáci v úleku vylétávají v noci z hnízd a nedokážou se vrátit zpět. Všechny tyto souvislosti by si lidé měli uvědomit,“ vysvětlil Václav Hlaváč.

Zakazující vyhlášku se zatím prosadit nepodařilo

Myšlenku na omezení používání pyrotechniky se výbor snaží prosadit už od loňského léta. Zprvu navrhoval vyhlášku, která by dělobuchy, petardy a soukromé ohňostroje na území města zcela zakázala. To se ale s kladnou reakcí většiny zastupitelů nesetkalo.

„Chtělo by to znát počet lidí, kteří si proti ohňostrojům oficiálně stěžovali, jaké množství žádá jejich zákaz. Určitě nejsem pro další regulující vyhlášku. Máme městskou policii. Pokud někoho ohňostroj obtěžuje, ať se obrátí na ni,“ reagoval loni v září například zastupitel Zdeněk Dobrý (KSČM).

„Bylo nám vysvětleno, že s vyhláškou by byla složitá administrativa a že by stejně nebyla účinně vymahatelná. Proto jsme se po konstruktivních jednáních shodli na formě osvěty a apelu veřejnosti, s čímž se plně ztotožňujeme,“ konstatoval Hlaváč.

S jakou odezvou a hlavně jakým úspěchem se žádost radnice osvědčí, si vedení města prověří.

„Po Novém roce apel vyhodnotíme a uvidíme, jak dál pokračovat. Pokud se neosvědčí, budeme hledat další vhodná opatření,“ nastínil Tecl. Nevyloučil při tom, že by v krajním případě mohlo na zákazovou vyhlášku dojít.



„Určitě nechceme těmito třemi měsíci skončit. Snaha o omezení používání pyrotechniky by měla být dlouhodobá, měla by nějakým způsobem pokračovat i dál. Jakým, se ukáže i podle reakcí veřejnosti. O případných dalších krocích budeme teprve jednat,“ řekl Hlaváč.

Zákaz před lety vyhlásilo Nové Město na Moravě

V Havlíčkově Brodě se velký organizovaný ohňostroj koná pravidelně jen jeden za rok. Je tradiční součástí jarní výstavy Zahrada. Profesionální představení se odehrává na nábřeží Sázavy u hotelu Slunce a vždy přiláká tisíce lidí. Toho by se ale omezení týkat neměla.

Další ohňostroje či odpalování dělobuchů už jsou pak čistě soukromé. Mnohokrát do roka se neohlášeně stává součástí nejrůznějších rodinných či firemních oslav. Další stovky petard ročně na různých místech města jen tak z legrace odpálí omladina. A právě na tyto soukromé neohlášené „produkce“ bude apel radnice směřovat.

Podle dostupných informací je dosud jediným městem na Vysočině s plošným zákazem ohňostrojů vyhláškou Nové Město na Moravě. Pyrotechniku tam zakázali v roce 2013.

„Do památkové zóny nepatří. Ten poslední k biatlonu (k MS konaném v Novém Městě v únoru 2013 - pozn. red.) byl už dost nebezpečný,“ podotkl starosta Michal Šmarda.