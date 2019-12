Zchátralá jihlavská tramvaj číslo 1 se snad přece jen dočká oživení

O prvním kroku mají jasno: ustoupit od stávající projektové dokumentace na rekonstrukci tramvaje, kterou si město nechalo vypracovat v roce 2012, a vydat se jiným směrem.

Původní úvahy vycházely z umístění tramvaje do exteriéru. To už neplatí. „Na tramvaj už máme vypracovaný restaurátorský záměr a budeme shánět na opravu této technické památky dotaci. Restaurátor doporučuje umístit tramvaj do interiéru, aby netrpěla nepřízní počasí a vandalismem. Napadlo nás, že by bylo zajímavé ji umístit například v historické části bývalého průmyslového areálu Modety na Heulose, ale je to zatím jenom jedna z úvah,“ řekl náměstek primátorky Jihlavy Martin Laštovička (KDU-ČSL).

Původní teoretickou úvahou bylo umístění tramvaje na kopii secesního mostu U Jánů, kudy historicky tramvajová trať vedla.

Nejstarší jihlavskou tramvaj, přesněji řečeno její dochované torzo bez podvozku a troleje, město vykoupilo od soukromého majitele v roce 2012. Od té doby je vozidlo uloženo v bývalých vojenských garážích v Jihlavě-Pístově, kde má město sklady.

„Restaurátor nyní zhodnotil stav tramvaje a popsal, co je třeba nahradit a vyměnit. Stálo by to asi tři miliony korun. O stanovisko jsme současně požádali i památkáře, jejich vyjádření získáme snad během ledna,“ pravil Ondřej Stránský z magistrátního oddělení realit.

Město má dlouhodobou vizi na adaptaci bývalé továrny Modeta na volnočasové centrum, které by mohlo být atraktivní i díky sousedství s areálem zoo. „Umístit tramvaj do Modety je zatím první, co nás napadlo. Když s tím nebude vedení města souhlasit, budeme hledat jiné místo, “ řekl Stránský.

V roce 1948 vyjela naposledy

Provoz jihlavské tramvajové dráhy byl pro její vysoké opotřebení ukončen v létě 1948. Poslední jihlavská tramvaj se prý nicméně na koleje vydala údajně ještě 12. listopadu 1948, aby už následujícího dne začalo rozebírání trolejí na nynějším Masarykově náměstí.

Tehdejší vedení města se zastaralou tramvajovou trať po fázi různých úvah o její možné modernizaci a rozšíření rozhodlo neobnovovat a nahradit ji trolejbusy. Jihlavské tramvaje postupně od roku 1947 město předávalo do Opavy. Tam ještě krátce historické jihlavské vozy sloužily. Jen jejich takzvané lyrové sběrače proudu byly před novým nasazením nahrazeny kladkovými, byly přestavěny jejich plošiny a zabezpečeny vstupy. Tři jihlavské tramvaje 1, 2, 3 byly v Opavě přečíslovány na 13, 14, 15.

„Použití bývalých jihlavských vozů 13 – 15 zřejmě nebylo příliš časté a bývaly spíše ke spatření jako vozy dílenské. Vůz číslo 13 byl vyřazen v únoru 1951 a vozy 14 a 15 v únoru 1952,“ napsali autoři knihy Povídání o tramvajích, trolejbusech a také autobusech v Jihlavě 1909–2009, která se historii městské hromadné dopravy věnuje.

Stařičká tramvaj číslo 1 sloužila po svém vyřazení z provozu až do svého odkoupení městem Jihlavou jako seník na zahradě ve Slavkově u Opavy. „Pro Jihlavu ji zachránilo to, že ji nový majitel na té zahradě tehdy zakryl stříškou a nikdy ji dál nepřeprodal. Pokud se dnes znovu otevírá myšlenka na obnovu tramvaje, velice mě to těší,“ řekl Radek Tulis, bývalý mluvčí magistrátu, který v roce 2002 patřil k iniciátorům záchrany tramvaje.