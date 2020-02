Díky spolupráci s Rakouskem uvidí turisté další část Telče i rašeliniště

K těm vůbec nejpalčivějším v současné době patří stálé umístění telčské pobočky Muzea Vysočiny na nové adrese. Muzeum se muselo před časem vystěhovat z telčského zámku kvůli jeho rekonstrukci. Pobočka je nyní dočasně umístěna v Univerzitním centru.



Jak potvrdila za zřizovatele muzea náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, nově by se měla telčská pobočka muzea přestěhovat do dnes již bývalého Domova pro seniory ve Špitální ulici v lokalitě Staré město.

Senioři se z památkově chráněného objektu ze 17. století již přestěhovali do nového a dům je prázdný.

Po nutné rekonstrukci a úpravách by zde měla vzniknout nová expozice věnovaná přírodnímu a kulturnímu bohatství regionu v propojení s Geoparkem Vysočina. Dále přednáškový sál s výstavními prostory, administrativní zázemí pro Muzeum Vysočiny a depozitáře. „Budoucnost muzea je na této adrese,“ dodala Fischerová.

Součástí expozice má být i řada výukových programů a pracovních listů pro školy. Počítá se i s odbornou vědeckou prací ve spolupráci s rakouskou stranou a přednáškovou činností.

Drobné rodinné domky, úzké uličky a specifická atmosféra

Do tohoto projektu se podařilo začlenit tři čtvrtiny budovy bývalého domova pro seniory. Zbývající část by měla v budoucnu podle starosty Romana Fabeše sloužit jako spolkový dům.

Budova bývalého domova pro seniory však díky své malebnosti, drobným rodinným domkům, úzkým uličkám a specifické atmosféře, jak tvrdí Fabeš, aspiruje na další zajímavý turistický cíl. Zatím není návštěvníky města zcela objevena. Přitom podle starosty má tato oblast opravdu velký turistický potenciál.

Součástí projektu Rašeliniště bude také vytvoření nové cyklotrasy z Telče na Řásnou. Zprůjezdněn bude zcela nový úsek mezi Vanovem a rybníkem Vlček.



Velkým pozitivem je podle starosty, že cyklostezka se úplně vyhne frekventované silnici na Řásnou. Povede hlavně polními cestami. „Nová cyklotrasa nabídne i komfort pro rodiny. Jde totiž skoro pořád po rovině,“ líčí Roman Fabeš.

Podél trasy budou umístěny informační tabule. „Budeme je osazovat u zajímavých rašelinišť, jako je Vlček, Smrk a Velký Pařezitý. Mikroregion Telčsko má v plánu osadit informačními tabulemi i další zajímavá rašeliniště,“ uvedl starosta. Jde třeba o lokality poblíž vsí Kaliště nebo Klatovec.

Cestu kolem rašelinišť pak cyklisté najdou v mobilní aplikaci, která je na místa zavede.

Po nové cyklostezce by se mohli lidé projet už v příštím roce

Inspiraci Telčští čerpají u rakouských partnerů, kteří v obci Liebenau vytváří další části naučné stezky po místních rozsáhlých rašeliništích.

U Velkého Pařezitého rybníka, který je celoročně oblíbeným cílem turistů, přibude díky projektu také odpočinkové místo s dětskými herními prvky. To zde zatím chybělo.

V současné době se dle starosty Romana Fabeše chystá rozsáhlá administrativa projektu a připravují se potřebná výběrová řízení. Veškeré formality by měly být dokončeny v polovině tohoto roku.

„Poté bychom chtěli ihned začít s výstavbou stezky a rekonstrukcí budovy,“ poznamenal Fabeš s tím, že po nové cyklostezce by se lidé mohli projet už v příštím roce. Expozice v rekonstruované budově by zase měla být zpřístupněna do poloviny roku 2022.

Celkové náklady projektu jsou téměř 49 milionů korun. Podpořen byl dotací z přeshraničního operačního programu Česko–Rakousko. Na české partnery připadá zhruba 31 milionů.