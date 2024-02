Na Vysočině otevřel první obchod bez prodavačů, kamery zákazníka nespustí z očí

Úderem páté hodiny odpolední se humpolecká prodejna přepíná do automatického režimu. Vchod do prodejny si zákazníci sami odemknou pomocí zaslaného QR kódu přes zvláštní aplikaci, kterou si předtím museli stáhnout do mobilu. Jejich vstupem do prodejny se samočinně rozsvítí vnitřní osvětlení. Zákazníci si z regálů vyberou zboží a pak běžným způsobem zaplatí na pultu samoobslužné pokladny oskenováním čárového kódu zboží a platbou kartou či mobilem.

Přidělený krátkodobý QR kód zákaznické aplikace jim po zaplacení zase otevře východ z prodejny, aby mohli odejít. Tak to funguje až do šesti ráno, kdy opět přijde personál prodejny a obchod začíná fungovat v klasickém denním režimu.

Síť COOP v Humpolci ve středu večer na Kamarytově ulici otevřela první automatickou prodejnu na území Vysočiny s nepřetržitým prodejním režimem. Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.

„Ráda to využiju, jen se musím se systémem seznámit,“ řekla místní zákaznice Marie Kamešová.

Jedná se přitom o běžný supermarket, doplněný novými IT technologiemi. Těmi je zámek dveří pro vstup zákazníků v automatickém režimu, kamery opatřené nově i mikrofony a reproduktory pro možnost komunikace zákazníka se vzdáleným operátorem či ona speciální samoobslužná pokladna, komunikující s umělou inteligencí, která kontroluje, zda zákazník při placení nešidí.

Bankovní identita a všudypřítomné kamery

Musí být zákazník při nákupu určitě poctivý a nekrást? Ve svém vlastním zájmu ano. Aby mohl v prodejní době s automatickým provozem nakupovat, musí mít bankovní identitu, a také si do mobilu stáhnout speciální aplikaci DoKapsy a do ní se zaregistrovat.

„Bankovní identitu má dnes prakticky každý, kdo využívá služeb internetového bankovnictví. Takže to pro zákazníky není nic nového. Navíc si musí jen stáhnout aplikaci, která generuje kódy pro vstup do prodejny. Díky využití bankovní identity na jednu stranu řešíme problém s bezpečností a bráníme se případným nenechavcům a na stranu druhou zajišťujeme, že do prodejny vstupují pouze lidé starší osmnácti let a můžeme tedy v automatizovaném režimu prodávat třeba alkohol,“ vysvětlil Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP.

Na Vysočině je řada obcí, kde by technologie mohla přispět k udržení rentability venkovských prodejen. Jaroslav Stehno finanční manažer COOP družstva Havlíčkův Brod

Kromě toho je zákazník sledován kamerami, spojenými pokročilou kontrolou pomocí již zmíněné umělé inteligence. Ta vyhodnotí díky kamerovému sledování, zda některé zboží například nezmizelo zákazníkovi pod kabátem. Vzdálený operátor zabezpečovacího systému může proto zákazníka sledovat jako na podnose.

Podstatnou informací je, že COOP kvůli automatizaci neomezuje počet zaměstnanců prodejny, pouze rozšiřuje její provozní dobu na nepřetržitou.

Celkem už v Česku COOP otevřel 29 automatizovaných prodejen. Na Vysočině letos plánuje otevřít několik dalších. Nejbližší z Vysočiny byla dosud v Hlinsku.

„Pro naše družstvo jde o pilotní projekt, rádi bychom koncept vyzkoušeli i na dalších typech prodejen. Na Vysočině je řada obcí, kde by technologie mohla přispět k udržení rentability venkovských prodejen,“ vysvětlil Jaroslav Stehno, finanční manažer COOP družstva Havlíčkův Brod.