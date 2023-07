Umělec zdobí krajinu vrtkavými výtvory. Příroda si je po čase bere zpět

„Land art vznikl v šedesátých letech v Americe. Umělci tehdy vystoupili z galerií a muzeí a snažili se jakoby na protest tvořit v přírodě. Na něj velmi úzce navazuje stone balancing,“ objasňuje z angličtiny převzaté pojmy statný chlapík s culíkem a bradkou. Ten druhý pojem by se dal volně přeložit jako vyvážení kamene.

Před patnácti lety viděl dokumentární film o legendě land artu a stone balancingu, Angličanovi Andym Goldsworthym. Jeho díla ho tak moc uchvátila, že je chtěl vidět na vlastní oči.

„Na ten popud jsem při své dovolené ve Francii hledal jeho skulptury. Něco jsem našel a fascinovaly mě. Oslovilo mě to a začal jsem tvořit taky. Vydrželo mi to dodnes,“ vypráví.

„V civilu“ pracuje s lisem v závodě na zpracování kovů. Jak má ovšem chvilku, vyráží do přírody. Hlavně kolem jeho domovské Žirovnice jsou lesy a louky jeho výtvory jako poseté. Vlastně, jak se to vezme… Některé jsou vidět třeba rok, jiné si za několik týdnů nebo jen za pár hodin vezme příroda zpět.

Skulptury z materiálů, které najde na místě

„Do puntíku razím myšlenku land artu. Je to nejen tvoření v přírodě, ale je to také tvoření k přírodě velice citlivé. Do přírody nechci zasahovat, jen ji drobně podpořit a zanechat za sebou něco chvilkového, pomíjivého. A pak jen čekám a sleduji, jak se o můj výtvor příroda postará,“ říká Koudelka.

Ve volné krajině staví nejrůznější skulptury, plastiky, sochy. Ale pouze z materiálů, které na daném místě najde. A použije je tak, aby neponičil živočichům či rostlinám jejich prostředí. Nic netrhá, nekope, neláme. Prakticky jen sbírá volně položené věci.

Nepoužívám nic, co do přírody nepatří. Tudíž ani žádná pojiva, provazy, dráty, nebo dokonce lepidla. Ondřej Koudelka přední český landartista a stone balancer

Tvoří zrovna z toho, co má po ruce. Tady třeba různě barevné listy, támhle zase suché odlomené větve. Využít se dají i květy nebo hlína. A když je mokro, je skvělé bláto. „Nepoužívám nic, co do přírody nepatří. Tudíž ani žádná pojiva, provazy, dráty, nebo dokonce lepidla,“ tvrdí.

Velice častým a oblíbeným materiálem umělce jsou kameny. Zvláště z polí je na hromadu na okraji či do remízků stahují zemědělci. Kameny pak Ondřej Koudelka sestaví různě na sebe. Kousek od Žirovnice se tak v poli plazí drak, na druhé straně nad městem stojí jakési kamenné oko či slunce. A v okolí kolemjdoucí narazí i na další nevšední výtvory.

Kamené výtvory i bez pojiva vydrží nejdéle

Vše kamenné je přitom jen vyskládané na sebe. Bez žádného pojiva či drátu. Tak jak je to pro stone balancing charakteristické. I přesto kamenné výtvory vydrží nejdéle. Byť se to může zdát neuvěřitelné, neshodí je dost často ani silná vichřice při bouřce.

„Jsem spokojen, pokud se mi podaří poskládat to, co jsem si v hlavě namaloval. Jak dlouho který výtvor vydrží, na tom už mi moc nezáleží. Minimálně pár minut, než si to stačím vyfotit, stojí všechna díla,“ směje se.

Stoprocentně u něj platí, že samotná cesta k takové soše je cíl.

Na některá místa se po pár dnech, týdnech nebo měsících vrací, aby se podíval, jak s jeho výtvory příroda naložila. Některá jsou pryč úplně, jinde zarostla, nějaký kámen se třeba svalil, o kus dál spletené keře rozkvetly. I to je součást land artu. Nechat přírodu, ať si s výtvory poradí, jak to dokáže jen ona.

Festivaly v sudetských vesnicích

Žádný seznam výtvorů si Ondřej Koudelka nevede, nesměřují k nim ani žádné šipky. Většinu vyfotí a vystaví v galerii na sociálních sítích. „Pokud někdo chce, ozve se mi a já mu dám přesné souřadnice. Ale u některých výtvorů to ani nemá cenu, ta jsou pryč během pár dní,“ dodává umělec.

Velice rád se účastní landartových festivalů u nás i v zahraničí. V Česku má nejraději ty v Königsmühle pod Klínovcem v Krušných horách a v Geoparku Ralsko. Oba se konají v zaniklých sudetských vesnicích.

„Umělci, kteří tam přijedou, se snaží reagovat na paměť místa a vytvořit něco, co by oslovilo kolemjdoucí. To jsou moje srdcovky. V těch místech jsou jen ruiny, tak aspoň na chvíli se do zmizelých obcí vrací život,“ popisuje Koudelka, který mezi českými účastníky patří k těm nejvěhlasnějším.

I on však na podobných setkáních nachází inspiraci. „Jsou kolegové, kteří mi ukážou cestu, kterou jsem ani po patnácti letech neznal,“ líčí.

Nejvíc žasl nad výtvory umělce z Německa, který dokázal vybalancovat větve na stojnách tak, že vypadaly, jako když letí. „Balanc posunul na jinou úroveň,“ uznal Koudelka.

Základem je soustředění a trpělivost

Právě vyvolat údiv lidí je úkolem stone balancingu. „Člověk kouká, jak jsou kameny na sobě postavené v tak neočekávaných pozicích, často jsou vyosené, že si člověk říká, že to musí okamžitě spadnout. A ono to většinou drží,“ usmívá se výtvarník.

Základem je podle něj trpělivost. Dlouhé sekundy a dost často i minuty přidržuje špičkou jeden kámen na druhém, až najde rovnováhu. Rozhoduje každý milimetr dotykové plošky, každý stupeň náklonu.

„Někteří kolegové tvrdí, že si tím soustředěním a trpělivostí navodí až stav nirvány jako při meditaci. Já nevím, nemůžu srovnávat, já nirvánu z meditace nikdy nezažil,“ směje se Ondřej Koudelka.

Ti nejlepší na světě se scházejí na jaře na workshopu v americkém Texasu. A příští rok se tam plánuje vypravit i Koudelka.

Příliš v lásce však nemá takzvané mužíky, které turisté hojně staví z kamenů na horách a ve vyschlých korytech. „My jim říkáme opičáci,“ podotýká.

Nelíbí se mu, když turisté za tím účelem kameny shromažďují a když kvůli povětšinou amatérským stavbám vybírají koryta.

„Příroda koryta formovala tisíce let, pod kameny žijí živočichové. Ne nadarmo jde o chráněná krajinná území. Člověk pro takové stavění musí znát lokalitu a materiál vybírat s rozumem, aby tím přírodě zbytečně neškodil,“ uzavírá.