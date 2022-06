Světlá pouť přece jen uspořádá, proti jejímu konání v parku stojí petice

Pouť ve Světlé nad Sázavou má hodně dlouhou tradici, trvá již mnoho desítek let. Koná se u příležitosti svátku svatého Václava na konci září. Vždy se odehrávala v samém centru města - na náměstí Trčků z Lípy a v přilehlých ulicích.

Po žďárské pouti bývá ta světelská považována co do počtu atrakcí, stánků i návštěvníků za druhou největší na Vysočině a zároveň za jednu z největších v celé zemi. Desítky atrakcí a stovky stánků s nejrůznějším zbožím do města lákaly tisíce lidí z širokého okolí.

V posledních dvou letech však muselo dojít k přerušení tradice. V roce 2020 se kvůli opatřením proti šíření nového typu koronaviru pouť nekonala vůbec. A loni ji město ze stejného důvodu silně zredukovalo a omezilo jen na plochu náměstí.

Letos se původně pouť neměla konat vůbec. Důvodem byla probíhající rekonstrukce náměstí. Plocha, kde obvykle stávají atrakce, je prakticky už od jara staveništěm. Pořádání pouti zde nepřipadá v úvahu.

„Když se v parku může konat Sázavafest...“

Radnice to věděla dlouho dopředu, vynechání letošního ročníku avizovala už loni. Jenže nakonec bude vše jinak. Před pár dny rada města na žádost pořadatele odsouhlasila, že se letošní ročník pouti přeci jen uskuteční - v části zámeckého parku.

„Je to velká a tradiční akce. V minulých dvou letech však kvůli proticovidovým omezením dost utrpěla. A jestliže se přece jen objevila možnost pouť letos uspořádat, byli jsme pro,“ zdůvodnil rozhodnutí velké většiny světelských radních starosta František Aubrecht.

„Bereme letošní ročník jako zkušební. Když se v zámeckém parku může konat obří festival Sázavafest, domníváme se, že zvládne i pouť, která bude co do obsazené plochy mnohem menší,“ dodává starosta.

Radní na pouť vyčlenili plochu přibližně 14 tisíc metrů čtverečních. Pozemek leží podél silnice na Havlíčkův Brod. Na západní straně je ohraničen prvními cestami u zámku, na východní končí zhruba v úrovni přechodu pro chodce na hlavní silnici.

Je to nejméně zalesněná část parku, obsahuje větší podíl travnatých ploch bez stromů. „Oproti Sázavafestu pouť obsadí asi čtvrtinovou plochu,“ odhaduje Aubrecht.

Je to proti samotné podstatě existence parku

Prakticky okamžitě po schválení usnesení radou města se Světlou začala šířit nesouhlasná petice. Nese název Parku klid!

Petici sepsal student gymnázia v sousední Ledči nad Sázavou, který ve Světlé žije, Jakub Stočes. „Všichni víme, jak vypadá zámecký park po Sázavafestu. Neuplyne ani čtvrt roku a tamější příroda bude opět čelit výzvě. Netrapme ji,“ vyzývá mladý aktivista. Ten se prezentuje rovněž jako člen Mladého Pirátstva.

„Je vědecky dokázáno, že nadměrná hladina intenzity zvuku škodí flóře i fauně. Zároveň je proti podstatě existence parku, aby se sem svážela těžká technika nebo vozidla, která zničí ráz krajiny,“ píše se mimo jiné v petici.

Autor požaduje návrat k původnímu plánu, který rušil letošní ročník Svatováclavské pouti, případně žádá o její přesunutí do vhodnějšího areálu.

Petice byla do středy k podepsání na dvou místech Světlé, pak ji Stočes odevzdal na podatelně městského úřadu.

Hledání způsobu, jak vyhovět oběma stranám

Podpis pod petici nakonec připojilo 108 lidí, což autora mile překvapilo, takovou podporu ani nečekal. Zda jejich názor bude mít nějaký vliv, však není úplně jasné.

„Osobně nevidím důvod, proč bychom rozhodnutí rady města měli měnit. Snad jenom v případě nepříznivého počasí, jako by byly déletrvající prudké deště nebo vichřice,“ vzkázal nespokojencům starosta František Aubrecht.

Určité jednání však připustil místostarosta Josef Hnik. „Pořád se to řeší. Petice to pošťouchla, ale jsou tam i jiné důvody, proč se tím ještě zabývat. Chtěli bychom najít způsob, jak vyhovět oběma stranám, tedy zachovat tradiční akci, ale zároveň nejít proti veřejnosti,“ říká.

Podle starosty by letošní ročník měl být zkušební. Město totiž bude i do budoucna hledat místo, kde by se pouť mohla usadit. Na nově opraveném náměstí by se už zřejmě nekonala. „Při revitalizaci dojde k velké redukci otevřených rozlehlých ploch,“ vysvětlil Aubrecht.

Na to sází i Jakub Stočes. „Obávám se, že radnice už letošní pouť nezruší ani nepřesune. Ale chtěl bych alespoň, aby se vedení města do budoucna zamyslelo a našlo pro takové akce vhodnější lokality. Může jít třeba o fotbalový stadion, pole v okolí Světlé či různá její zákoutí,“ dodal autor petice.