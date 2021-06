Po rozvolnění začíná sezona poutí, první připravují v Přibyslavi a Bíteši

Na parkoviště u Tesca se světští už letos nevrátí Závěr června býval řadu let spojen s kolotoči na náměstí i v Jihlavě. To už je ale třetím rokem minulostí. Letos byly opět atrakce pouze na parkovišti u Tesca v Brněnské ulici. Tam si plochu pronajímá rodina Anny Hubené z Dobronína, pro niž jsou poutě nejen zdroj obživy, ale i celoživotní vášní děděnou z generace na generaci. V lokalitě na okraji Jihlavy strávili světští přibližně tři týdny a letos se již na stanoviště k Tescu vracet neplánují. „Máme domluvenou sérii dalších zastávek, hlavně na Jihlavsku a Žďársku, například v Měříně, Brtnici, Netíně,“ vyjmenovala Hubená. Dle jejích dosavadních zkušeností návštěvníci po covidové pauze možnost odreagování vítají. „S obavami jsme se nesetkali, lidé jsou naopak rádi, že se konečně něco děje,“ dodala Hubená. V minulosti se v Jihlavě konaly poutě po třináct let na Masarykově náměstí, a to obvykle před koncem školního roku. V roce 2019 se tam už však atrakce neobjevily. Vedení města rozhodlo, že v podobě, jakou tam takové akce měly, je v historickém jádru Jihlavy nechtějí. Pouť podle radních na Masarykovo náměstí sice patří, ale v kultivovanější formě. „Město ukázalo, že umí uchopit svatého Martina i Havíření. Chtěli bychom, aby i pouť byla takto koncipována, snahou města bude najít při pořádání společné řešení,“ uvedl tehdy náměstek primátorky Vít Zeman. Masarykovo náměstí ale přes léto zet prázdnotou nebude. „Sice to nebudou kolotoče a další atrakce, ale lidem nabídneme po celé dva měsíce bohatý program Léta s gustem - spoustu zábavy, her a dobrého občerstvení,“ dodal mluvčí magistrátu Radovan Daněk. (ned)