Dobrovolníci šijí celé hodiny, často až do noci. Dodali už tisíce roušek

Na aktivitu zapálených švadlenek a krejčích obratem zareagovaly i radnice. Zřizují sběrná místa, koordinují distribuci roušek. Do šití jsou často zapojeni i sami úředníci a zaměstnanci městských organizací.



Z přibývajících roušek se radují například v Jihlavě. „Dostali jsme čtyřicet roušek od paní, s níž jsou telefonisté z dobrovolnického call centra domluveni, že jim je bude šít. Vlastními silami, doma, na svém stroji. Paní si zároveň vyzvedla větší množství látky, kterou do centra donesla jedna pracovnice magistrátu, aby šička měla z čeho vyrábět,“ popsala výpomoc mezi lidmi Aneta Hrdličková z jihlavské radnice.

Činily se i učitelky z Mateřské školy Mozaika, jež doručily na magistrát 170 ušitých roušek.

Všem dobrovolníkům náleží podle vedení města velké poděkování. „Musí to být náročná práce, avšak věřte, že se roušky dostanou do správných rukou, převážně k seniorům, kteří potřebují pomoc. Poděkování patří i pánovi, který na 3D tiskárně tiskne pomůcku pro šití šňůrek k rouškám a zdarma je dobrovolníkům dodává. Je úžasné, jak se ve stavu nouze dokáže snoubit moderní technika s šikovnými českými ručičkami a lidé bez okolků okamžitě pomáhají druhým,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

Každý, kdo se zapojí do šití roušek, je může bezpečně bez kontaktu s jinými lidmi nechat v odběrné nádobě za dveřmi jihlavské radnice při vchodu z Hluboké ulice.

Další místa jsou za vstupem na krajský úřad v Žižkově ulici či v domě oblastní charity na Jakubském náměstí. Lidé, kteří nemohou nebo nechtějí cestovat, mohou využít městské call centrum. Jeho prostřednictvím bude pro hotové ústenky vyslán dobrovolník.



Zdarma je dostávali, pak roušky za 250 korun prodávali

Iniciativní švadlenky jsou i v dalších městech kraje. V Pelhřimově mohou zájemci získat od šiček roušky třeba přes facebookovou skupinu města. Většinou bezplatně. Najdou se ale lidé, kteří úmyslů dobrovolnic zneužívají.

„Nedávno se tu objevil případ, kdy si paní vyprosila ušití roušek pro své blízké, dostala několik kusů zdarma a obratem se je pokoušela přes internet prodat, a to dokonce kus za 250 korun,“ prozradila mladá maminka Jana z Pelhřimova, která pro své okolí našila už desítky ústenek.

„Nevzala bych si za to ani korunu. Zatím mě to stálo jen čas. Materiál mám díky starším prostěradlům a povlečení. Někdy se u toho zaseknu a šiji až do noci,“ dodala žena.

Lidé z Pelhřimova, již by svými výtvory chtěli obdarovat potřebné, mohou také využít takzvaná „rouškovrata“. Ta u své provozovny zřídila tamní organizace Hodina H. Na upravené dveře je možné roušky nejen umístit, ale také si je odtud v případě potřeby brát.

Hned první den měli ve Velkém Meziříčí k odběru tisíc kusů

Obrovská vlna solidarity se zvedla ve Velkém Meziříčí. Tam dárci nosí na sběrné místo v budově Obecníku ušité ústenky od úterý. A to hodně aktivně.

„Jen za první den sociální služby obdržely neuvěřitelných tisíc roušek. Je obdivuhodné, jak dokážeme společně reagovat na aktuální situaci a spojit své síly,“ řekl meziříčský starosta Alexandros Kaminaras.



Pomůcky poslouží sociálním službám, seniorům, dobrovolníkům a dalším potřebným. Sběrná místa postupně přibývají i v dalších městech Vysočiny, roušky s vděkem přijímají i nemocnice.

Do nemocnice, konkrétně té v Novém Městě na Moravě, míří také většina roušek ušitých dobrovolnicemi ze Žďáru nad Sázavou, kde se organizované výroby chopila Vlaďka Zemanová. „Mrzelo mě, že se s nedostatkem roušek nic nedělá, tak jsem to hned v pondělí zkusila zorganizovat,“ popisuje žena.

Do facebookové skupiny Žďáráci pomáhají začali rychle přibývat členové ochotní roušky ušít a věnovat těm, již je potřebují. Ve skupině je téměř tři sta členů, vedle aktivních šiček i lidé, kteří nabízí zdarma látky i další pomoc. Do terénu už díky tomu putovaly stovky výrobků.

Šití roušek jako forma tichého protestu proti Andreji Babišovi

Kolem dvaceti roušek denně ušije například jedna ze členek skupiny Romana Šimurdová. Zvládla by jich i víc, ale stará se o dvě malé děti. Ušití jednoho kusu jí zabere asi čtvrt hodiny.

„Nejvíc si nyní musíme chránit doktory a sestřičky ve spádové nemocnici. Nerada bych slyšela o případech, že se hospitalizovaní pacienti nakazí přímo v nemocnici. Také mám babičku, která není úplně v dobré kondici. Přála bych si, abychom v létě oslavili její devadesátiny. V neposlední řadě je to i moje forma tichého protestu proti Andreji Babišovi,“ řekla mladá žena.