Dluh mu zlomil vaz, náměstek jihlavské primátorky ve funkcích skončí

Pomyslný vaz Laštovičkovi zlomil pět let nesplacený dvoumilionový dluh devětasedmdesátileté Aleně Vlachové za koupi jejích pozemků a vilky ve středočeských Mnichovicích.

Za nevyrovnané závazky z minulosti jej kritizovala jak domovská ODS, tak zbytek koalice, kterou s občanskými demokraty v Jihlavě tvoří uskupení Forum Jihlava, Žijeme Jihlavou! a lidovci. Laštovičkovi kolegové požadovali rychlé vyrovnání dluhu do třech týdnů. Naopak po rezignaci volala formou otevřeného dopisu opozice zastoupená Hnutím ANO.

I když zpočátku Petr Laštovička rezignaci odmítal a chtěl vše vyřešit urychleným splacením dluhu, nakonec se rozhodl dát svůj mandát k dispozici. „Považuji za svou morální povinnost ochránit svou odvedenou práci, dobré jméno města i práci koalice a zabránit dalšímu šíření nedůvěry, pomluv, a útoků vůči mé osobě, ODS a kolegům na magistrátu,“ uvedl odcházející náměstek.

„Pravdou je, že jsem jako veřejný činitel odpovědný za své mimopracovní aktivity a že jsem reprezentant voličů a zástupce ODS, kde se dluhy nenosí. Z tohoto pohledu musím uznat, že další setrvání na pozicích nikomu, a to ani mě neprospívá,“ dále prohlásil.

Kdo Laštovičku ve vedení města nahradí, dosud není jasné

Zároveň dodal, že svým závazkům vůči věřitelce dostojí a vše splatí včetně úroků. „Věřím, že se relativně brzy ukáže, že mé úmysly byly a jsou čisté a že mohlo dojít ke zneužití mé jisté naivity nebo nedůslednosti v mém osobním životě, pro mou diskreditaci,“ dodal nakonec.

Kdo Petra Laštovičku nahradí ve vedení města a převezme zastupitelský mandát, o tom bude v nejbližších dnech jednat místní buňka ODS. „Debata uvnitř strany byla teprve zahájena. V nejbližších dnech přijdeme se jmény a návrhy,“ uvedl radní a Laštovičkův stranický kolega David Beke.

První náhradnicí dle výsledků voleb je advokátka Eva Decroix. V loňském roce byla kandidátkou do Evropského parlamentu.

Primátorka Karolína Koubová by chtěla znát nová jména do 18. února, kdy bude zasedat městské zastupitelstvo. „Věřím, že tohle je malá kauza, která by neměla vést k rozpadu koalice. Máme za sebou spoustu dobré práce a věřím, že budeme pokračovat,“ pravila.