Do motorestu si zloděj přijel pro nářadí, vypůjčené auto jím napěchoval po střechu

  10:16,  aktualizováno  10:16
Až po střechu napěchoval vypůjčenou octavii ukradeným nářadím sedmatřicetiletý zloděj. Dojel si pro něj k motorestu na 139. kilometr D1 ve směru na Brno. Provozovna se momentálně rekonstruuje. Zloděj z ní odvezl věci za téměř půl milionu. Brzy byl však dopaden.
Vypůjčenou Škodu Octavia ukradeným nářadím zloděj naložil až po střechu.
Další 1 fotografie v galerii

Vypůjčenou Škodu Octavia ukradeným nářadím zloděj naložil až po střechu. | foto: Policie ČR

Do budovy motorestu se zloděj vloupal minulý týden v noci z úterý na středu. Odcizil různé pracovní nářadí, jako kapovací a okružní pily, čárové lasery, aku šroubováky a vrtací kladiva, průmyslové vysavače a další.

V opravovaném motorestu zloděj posbíral pracovní nářadí ze téměř půl milionu korun.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Odcizené věci pak naložil do osobního vozidla Škoda Octavia, které měl vypůjčené od svého známého, a z místa odjel,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Jak z policejních fotografií vyplývá, auto naložil až po střechu.

Vůz policisté brzy vypátrali v Brně. Když k němu podezřelý přišel, zadržela ho speciální jednotka. V napěchovaném autě se stále nacházely všechny odcizené věci. Ty policisté vrátí majitelům. Vlastníkovi se vrátí i vypůjčené auto.

Kuřák hašiše se v kradeném autě honil s policisty, po výslechu šel krást

„Zadržený muž se k činu doznal,“ pravila Lébrová. Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání. Muž z Brna byl obviněn z krádeže a poškození cizí věci. Obviněný byl již v minulosti soudně trestán, především za majetkovou trestnou činnost. Odcizené věci chtěl prodat a získané finanční prostředky použít pro vlastní potřebu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor: