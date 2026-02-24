Kraj pořídí policii techniku, která na dálku odhalí neukázněné řidiče kamionů

  15:44,  aktualizováno  15:44
Kraj Vysočina se rozhodl rázně zakročit proti neukázněným dopravcům, kteří ničí silnice a ohrožují bezpečnost. Zastupitelé odklepli osmimilionovou dotaci na pořízení speciálně vybavených vozidel pro policii. Technika se zaměří na dálkové kontroly kamionů a autobusů i na silnicích druhé a třetí třídy.
Policisté na okraji Jihlavy získali novou zpevněnou plochu, kde mohou...
Zvětšit fotografii

ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Nová auta budou vybavena špičkovou technologií pro dálkový přenos dat z inteligentních tachografů druhé generace.

„Vozidla budou sloužit mimo jiné i k odhalování nelegálních manipulací s tachografy, ke kontrole dodržování sociálních předpisů a k nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,“ vysvětlil hejtman Martin Kukla (ANO).

Podle něj je hlavním cílem zvýšení bezpečnosti a ochrana krajského majetku před přetíženou dopravou. Policisté díky nové výbavě dokážou odhalit prohřešky, jako je překročení doby řízení nebo zásahy do záznamového zařízení, aniž by museli podezřelé vozidlo vůbec zastavit.

Váhy, kamery i klíče na tachografy. Policie má nový speciál na kamiony

Že je takový dohled potřeba, potvrzují také statistiky: jen do konce listopadu loňského roku policisté provedli 874 kontrolních vážení, při nichž zjistili 560 porušených předpisů.

Důslednost se kraji vyplácí i finančně. Na kaucích za porušení předpisů v nákladní dopravě se od roku 2022 do konce listopadu 2025 vybralo přes 24,5 milionu korun. Kraji přitom náleží 30 procent z uložené pokuty, a pokud k přestupku dojde přímo na krajské silnici, může tento podíl vzrůst o dalších 40 procent.

Tyto prostředky pak pomáhají pokrýt náklady na opravy komunikací, které těžká doprava poškozuje.

Autor: