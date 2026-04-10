Tajemný stříbrný poklad ve čtyřech džbánech. Městečko vystavuje unikátní nález

  15:24,  aktualizováno  15:24
Kdo by nechtěl najít poklad? Navíc stříbrný. Přehlídkou více než tří stovek mincí se nyní lidé mohou alespoň pokochat. Nálezy z okolí Dolního Čepí na Žďársku jsou teď k vidění v turistickém centru v Nedvědici, městysi na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Platidla byla objevena v několika džbánech.
Mincovní poklad od Dolního Čepí v je nyní k vidění v nedvědickém infocentru.
Mincovní poklad od Dolního Čepí v je nyní k vidění v nedvědickém infocentru. | foto: Koruna Vysočiny

„U nalezených mincí nevíme, komu patřily, kdo je ukryl ani z jakého důvodu. Právě tato nejistota dodává expozici další rozměr a činí ji zajímavou nejen pro odborníky a zájemce o historii, archeologii či numismatiku,“ okomentoval nedvědický starosta Petr Konečný s tím, že výstava by mohla zvýšit zájem návštěvníků o historii regionu.

Poklad ze Zvičiny na Trutnovsku je zlatý. Cena mincí a šperků jde do milionů

Část unikátní expozice byla v Nedvědici instalována už roku 2018, nyní se ale dočkala zásadního rozšíření. Ve vitrínách je nově vystaveno na 330 mincí - výběr nejen z prvního, ale ze všech čtyř nálezů. Ty byly učiněny mezi lety 2016 a 2023 právě u blízkého Dolního Čepí, osady Ujčova na Žďársku. Ten spadá pod Kraj Vysočina, prozkoumaná a konzervovaná stříbrná platidla - většinou uložená v době třicetileté války - byla proto zapůjčena z jihlavského Muzea Vysočiny.

První džbán, objevený v roce 2016, obsahoval celkem 284 tolarů, pražských grošů, ecu (francouzská historická mince, pozn. red.) a dalších platidel z Anglie, Itálie, Švýcarska, Rakouska, německých zemí, Lotyšska, Polska, Čech a Slezska. Dle odborníků byl do země zakopán ve 40. letech 17. století, tedy právě za třicetileté války. Ve vitrínách je z něj k vidění 81 stříbrňáků.

Návštěvníci si mohou na výstavě prohlédnout stovky stříbrných mincí, z nichž většina pochází z období třicetileté války.
Cenná platidla byla ukryta ve čtyřech džbánech.
Poklad byly nalezeny v rozmezí několika let v okolí vesničky Dolní Čepí, místní části Ujčova na Žďársku.
Další tři poklady spatřily po bezmála čtyřech stoletích v zemi světlo světa během roku 2023. „Druhý depot obsahoval 169 mincí. Poslední ražba je datována do roku 1672, tudíž tento soubor nesouvisí s třicetiletou válkou. Mohlo jít o úschovu peněz z nějaké neznámé obchodní transakce v Dolním Čepí či sousedních obcích,“ řekl David Zimola, archeolog Muzea Vysočiny v Jihlavě.

Třetí džbán obsahoval 153 stříbrňáků. Stejně jako první soubor jej někdo zakopal v nejistých válečných 40. letech 17. století. A i poslední, čtvrtý nález, který země náhodně vydala, pochází z téhož období. Byl také největší a obsahoval nejvíce mincí - celkem 377.

VIDEO: Muž hledal kameny na skalku, narazil přitom na bronzový poklad

Navštívit ojedinělou expozici, doplněnou o další regionální unikát, takzvaný nedvědický mramor, lze v otevírací době infocentra. Vstup je zdarma.

