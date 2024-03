Medy z Borů hrají všemi barvami i chutěmi, pestrost jim dává ovoce i bylinky

Atraktivní zbarvení medu má na svědomí pouze přidané ovoce, případně byliny nebo koření, takže už tak zdravotně prospěšný výrobek získává těmito přísadami ještě „body“ navíc. Medy i další výrobky, za nimiž stojí včelař Ondřej Zikmund a jeho partnerka Klára Urbánková, mohou lidé koupit netradičně i v jejich Medové samoobsluze v Borech.

„Jelikož jsem sama máma, snažím se s naším zbožím hodně myslet i na děti. A z vlastní zkušenosti vím, že samotný med pro řadu z nich moc atraktivní není. Například naše dcera, ač z rodiny včelařů, ho dříve vůbec nechtěla, a to ani do čaje. Přišlo mi to fakt líto a došlo mi také, že určitě není jediným dítětem, které to takto má,“ líčí Klára Urbánková. A právě těmto malým a náročným strávníkům chtěla žena vyjít vstříc s ochucenými medy.

Prvním pokusem byl med jahodový, který měl pozitivní odezvu v rodině i okolí. „Pokračovali jsme tedy v příchutích dál, aby to bylo zajímavé nejen chuťově, ale také barevně,“ přibližuje včelařka.

Variant rychle přibývalo. V současné době nabízí jejich firma Českej med třeba temně modrou borůvkovou verzi, dále růžovou s malinami či jahodami, oranžovou s rakytníkem nebo například tmavě žlutou se zázvorem.

U zákazníků nejoblíbenější a zároveň i barevně nejzářivější jsou varianty s řasou spirulina, která med zbarví do modra, a s dračím ovocem, jež vytvoří jasně fialovou barvu.

Po přidání přísad je z medu zdravotní bomba

Ovoce se přidává do medu v lyofilizované formě, tedy sušené mrazem. Vše se pak pečlivě rozmíchá dohladka. Ovocný podíl v produktu se pohybuje kolem pěti procent. Poměr je zvolený tak, aby byla chuť plodů patrná, ale nepotlačila medový základ úplně.

V nabídce mají kromě klasických druhů medu i celou řadu ochucených verzí. Pořídit lze například med jahodový, malinový, rybízový, borůvkový, šípkový, rakytníkový, zázvorový, broskvový, kávový, skořicový či levandulový. Dále třeba se spirulinou, dračím ovocem nebo zeleným ječmenem.

Přísady dodávají základní surovině zajímavou barvu i chuť. Ve většině případů přináší i vitaminy nebo zdravotní benefity.

Výrobnu má firma v Kozlově u Křižanova. Produkuje rovněž medovinu, včetně ochucených verzí, nebo vyrábí i ořechy naložené v medu.

Zboží lze pořídit v internetovém obchodě eshop.ceskejmed.cz, kde je nabídka doplněna ještě dalším zbožím od jiných výrobců – mimo jiné zdravými pochutinami, včelí kosmetikou či bylinkami.

Zájemci mohou zamířit i do Medové samoobsluhy v Borech na adresu Bory 55. Zboží si tam lze pořídit kdykoliv, platí se do mincovníku i přes QR kód.

„To by pak z toho vznikla spíše marmeláda,“ podotýká Klára Urbánková. Lyofilizované ovoce rodinná firma bere od prověřeného tuzemského dodavatele; sušené je přímo v České republice, a pokud jde o místní plody, je zpravidla i v Česku vypěstované.

V některých příchutích používají borští včelaři i další, neovocné přísady, třeba skořici, kávu nebo bylinky – například levanduli.

Řada variant navíc získává s přidaným ovocem i další hodnotné látky. „Spirulina je zdraví prospěšná mořská řasa, spoustu známých benefitů má rovněž zelený ječmen, zázvor nebo třeba rakytník s velmi vysokým obsahem vitaminu C. Použitím těchto přísad se z medu stává taková zdravotní bomba,“ míní včelařka.

Klasika, raw med i medem zalité ořechy

Jejich rodinná včelí farma však prodává samozřejmě i klasiku – med lesní – medovicový, květový, smíšený, pastovaný. „Nabízíme i takzvaný raw med. Ten se hned na jaře nebo časně v létě stočí do sklenic a už tak zůstane a rovnou jde do prodeje. Sice zkrystalizuje a ztuhne, ale někteří zákazníci jej právě tak mají rádi,“ vysvětluje Klára Urbánková.

U medu, který se potom během roku dál prodává, se ještě tento základní produkt před stočením do sklenic za šetrné teploty mírně rozehřeje, aby byl tekutý.

Do medové lázně rodina zalévá také ořechy, například vlašské, kešu nebo pekanové. To je další chuťovka z jejich sortimentu. „Máme ale také vlastní medovinu – klasickou i s různými příchutěmi,“ vyjmenovává včelařka.

Sama má ve firmě na starosti hlavně vedení jejich internetového obchodu, kde si zájemci mohou všechny jejich výrobky, ale i doplňkové zdravé zboží od dalších firem objednat. Stojí také za vymýšlením novinek a příchutí medů a za komunikací se zákazníky.

Vášeň po generace, uniformu už má i dcerka

„Partner tráví v sezoně, tedy od jara do podzimu, většinu času venku, u včel. Včelaření se věnuje už 25 let, mají tuto vášeň po několik generací v rodině,“ popisuje Klára Urbánková.

Když se ostatně s Ondřejem Zikmundem před sedmi lety seznámila, hned ji vzal rovnou ke včelám. „Bylo jasné, že bez toho to nepůjde,“ směje se žena. Naštěstí ji tento koníček hned pohltil také.

„Měla jsem vždycky ráda zvířata a pohybovala se mezi nimi, ale abych byla upřímná, včelaření na mě působilo trochu nudně, obávala jsem se, že mě bavit nebude. To se ale nestalo,“ vzpomíná dnes nadšená včelařka.

Nevymyká se ani jejich pětiletá dcera Barunka, která už je zdatnou posilou rodinného týmu. „Ke včelám také okamžitě přilnula, vůbec se nebojí. Vše okolo včelaření ji zajímá, odmalička s námi ke včelám jezdí, pomáhá, má i svoji vlastní kombinézu,“ líčí hrdá Bářina maminka.

Úly farmy jsou rozmístěné hlavně v okolí vesnice Bory, v součtu jde o zhruba stovku včelstev. Výrobnu má firma v Kozlově u Křižanova.

Pro zákazníky vytvořili samoobslužný stánek

Před domem včelařské rodiny v Borech přibyla před zhruba rokem takzvaná Medová samoobsluha, stylový dřevěný přístřešek s vitrínou. „Už předtím jsme běžně prodávali med lidem, co se u nás zastavili. Jenže my prostě pořád někde jsme – ve výrobně nebo u včel. Zájemci se tak u nás často nedozvonili,“ popisuje Urbánková.

Jelikož nechtěli zákazníky odrazovat, nechávali alespoň těm stálým zpočátku u domu krabici se sklenicemi medu; peníze pak lidé házeli do schránky. „Jenže jak zájemců přibývalo, už to nešlo takto provizorně řešit. Společně s místním truhlářem jsme tedy vymysleli tento samoobslužný stánek. Lidé se na to postupně naučili, funguje to,“ hodnotí včelařka.

Úhradu za med lze provést buď hotově do takzvaného mincovníku, nebo přes QR kód. Naštěstí se podle jejích slov ještě nesetkali ani s nepoctivci, již by za sladké zboží nezaplatili. „Máme samoobsluhu přímo u domu, navíc jsme přece jenom na vsi – tady mají obyvatelé přehled, co se kde šustne,“ usmívá se žena.

Do samoobsluhy chodí pro med hlavně místní, dále lidé, co tudy projíždějí, nebo se zastaví třeba turisté, kteří vyrážejí na místní naučnou stezku. Dalším zdrojem zákazníků je pak e-shop.

„Obracejí se na nás také hodně firmy, a to hlavně před Vánocemi a koncem roku. Chtějí med se speciální etiketou – jako dárek pro své klienty nebo zaměstnance. Často také děláme i takovéto originální medové dárky pro svatby,“ dodává včelařka.