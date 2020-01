„To za našich mladých let bývávaly zimy,“ slýcháme často od pamětníků. Když se zadařilo, na Novoměstsku nebývalo ničím výjimečným, že přívaly sněhu zatarasily železniční trať. Obsluha vlaků se často musela prokousávat závějemi - jako v zimě na přelomu let 1941 a 1942 (z ní zřejmě pochází i tento snímek). Sníh se tehdy držel od konce října až do dubna a ve druhé půlce ledna byla průměrná denní teplota -22 °C. Kvůli nedostatku uhlí a dřeva se také na celé dva měsíce prodloužily zimní prázdniny.

Autor: Archiv Ivana Remeše