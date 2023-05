Vír v Nejepíně zvedl trampolínu 15 metrů nad zem, mohlo to být další tornádo

Vír byl tak prudký, že na severozápadním okraji obce zvedl ze země dětskou skákací trampolínu a přibližně 300 metrů ji nesl vysoko vzduchem. Trampolína skončila v olámané koruně jednoho ze stromů v zámeckém parku patnáct metrů nad zemí.

V parku u zámečku způsobil pád mohutných stromů spoušť. Na nejepínském zámečku vítr uvolnil vikýř, na jednom z domů zase popadaly tašky z deseti čtverečních metrů střechy. Jenom šťastnou shodou okolností se nikdo nezranil.

„Šel jsem se s dětmi schovat dovnitř, protože začalo pršet. Najednou začal hukot a oknem jsem viděl, jak nám po dvoře víří tašky ze střechy. Popadl jsem děti a šli jsme dál od oken. Trvalo to snad jenom minutu a bylo po všem,“ líčí jeden z místních, který bydlí v blízkosti zřícených stromů v parku.

„Viděl jsem, jak ty stromy padají a vysoko nad zemí letí trampolína. Byl to okamžik hrůzy,“ pověděl další muž ze sousedního domu.

„Tady tu dětskou prolézačku jsem sám skládal, takže ji teď můžu dělat znovu,“ ukazuje na zborcenou dřevěnou konstrukci u vyvráceného plotu další ze sousedů David Horák, který nedaleko od středu obce staví domek. Ten k parku doběhl několik minut po vzdušném víru. Ačkoli je jeho dům jen 200 metrů odtud, vítr šel jinudy a z domku mu sebral jenom plachtu.

Hukot jako když přijíždí metro do zastávky

Největší hmotnou škodu utrpěl statek Doubravka Chotěboř na východním okraji Nejepína, kterému vzdušný vír sebral skoro kompletní plechovou střechu jedné z budov.

„Obyvatelé obce mají drobná poškození střech, uvolněné tašky nebo strhanou lepenku. Žádné velké škody nejsou ani na elektrickém vedení nebo osvětlení. Ten vír ale pořádně vyděsil obyvatele, prý to byl hukot jako když metro přijíždí do zastávky,“ řekl starosta Josef Michalíček, který byl v sobotu mimo Nejepín a o události se dozvěděl až zpětně.

Meteorologové se do Nejepína teprve chystají

Meteorologové se sobotními vzdušnými jevy na pomezí Vysočiny a Pardubicka zabývají. Výskyty tornáda v Lubné na Pardubicku, která se nachází 40 kilometrů východně od Nejepína, už potvrdil meteorolog Petr Münster z Českého hydrometeorologického institutu. Ten Lubnou osobně navštívil.

Do Nejepína se meteorologové teprve chystají, přijedou zřejmě ve středu. „Průzkum v Nejepíně zatím neproběhl, máme jen fotky zveřejněné v médiích a kusé informace. Není to moc vypovídající,“ podotkl Münster. Odborníci si tu mají prohlédnout škody a rádi by si promluvili s očitými svědky.

Odborníky na extrémní meteorologické jevy ale nejepínský vzdušný vír okamžitě zaujal. Podle některých názorů by se mohlo jednat o slabé tornádo, nebo o takzvaný downburst, tedy prudký mohutný proud chladného vzduchu, který se doslova zřítí na zem a v místě dopadu může pustošit. Downburst by však podle některý názorů stěží vynesl na strom skákací trampolínu.

„Klasifikace Nejepína bude složitější a bude trvat déle, protože můžeme vycházet především ze způsobených škod. Mohlo se jednat o chvilkové tornádo nebo mikroburst, což je menší obdoba downburstu. Pokud by se jednalo o tornádo, bylo by to letos v Česku už třetí, což je je pro tuto roční dobu opravdu neobvyklé,“ řekl Robin Duspara z organizace Czech Thunderstorm Research Association, která se extrémními projevy počasí dlouhodobě zabývá.

Zatím tedy není vyloučeno, že se jednalo o slabé tornádo. „Tady to skutečně ‚smrdí‘ a varianta zvažování možnosti tornáda je zcela na místě,“ napsal diskutující Dave Soldy na facebookové skupině Lovci bouřek, extrémní počasí a jiné jevy.