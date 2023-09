Počasí láká k vodě, spousta koupališť na Vysočině už ale sezonu ukončila

Milovníci koupání velký výběr, kam lze vyrazit, již nemají. Navzdory příznivé předpovědi totiž většina koupališť na Vysočině už sezonu uzavřela. Výjimku tvoří například zařízení v Havlíčkově Brodě, v Lukách nad Jihlavou nebo v Sázavě u Žďáru nad Sázavou.

„Vzhledem k tomu, že má být pěkné, teplé počasí, jsme nechali ještě otevřeno. Pouze jsme omezili provozní dobu, protože během mlhavých a celkem chladných dopolední by sem stejně asi moc lidí nepřišlo,“ vyjádřil se Ondřej Kotěra, vedoucí provozního úseku technických služeb, jež mají ve správě havlíčkobrodské koupaliště.

Do venkovního areálu mohou zájemci zavítat mezi 13. a 18. hodinou, a to minimálně do neděle 10. září. Návštěvnost v této letní sezoně hodnotí Ondřej Kotěra pozitivně, za horkých dní dorazilo klidně i tisíc zákazníků denně.

Díky plachtě voda v noci nevystydne

Na nezájem návštěvníků si rozhodně nemohou stěžovat ani na koupališti v Lukách nad Jihlavou. Úspěšná sezona tam navíc pokračuje i nyní.

„My jsme nikdy nezavírali striktně koncem srpna, obvykle jsme ještě v září otevřeno měli. I s ohledem na to, jaká je předpověď, provoz tedy zatím držíme,“ popsala Jana Zelníčková, místostarostka městyse, který areál provozuje.

A lidé prý toho rádi využívají, samozřejmě v závislosti na aktuálním počasí. „Minulý víkend přišlo jenom pár nadšenců - jeden den dvanáct, druhý tak dvacet, ale třeba ve středu už jsme měli návštěvnost přes dvě stě lidí,“ shrnula Jana Zelníčková.

Ostatně teplota vody je tam na září velice příznivá, díky přihřívání se pohybuje kolem 24 stupňů Celsia. Na noc je totiž bazén přikrýván speciální plachtou, díky níž voda ani během chladnějších zářijových nocí tolik nevystydne.

O víkendu má koupaliště otevřeno od 10 do 18 hodin. Ukončení provozu tam plánují po neděli.

Ve Vodním ráji rozhodla ekonomika

Ve Vodním ráji Jihlava sice provozovatelé s dodatečným prodloužením sezony - která ve venkovním areálu oficiálně skončila již v neděli 3. září - koketovali, nakonec ale zůstalo koupaliště mimo provoz.

„Počasí samozřejmě k otevření ještě láká. Ale náklady, které by bylo potřeba na zajištění dostatečné teploty vody vynaložit, by se nám návštěvností určitě nevrátily. Z ekonomických důvodů jsme proto museli bohužel od tohoto záměru upustit,“ zdůvodnil Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy.

Provoz ukončila se závěrem letních prázdnin převážná většina dalších koupališť či koupacích biotopů na Vysočině - například v Jemnici, Velkém Meziříčí, Třešti, Bystřici nad Pernštejnem, Humpolci nebo Přibyslavi.

Rybníky jsou už spíš pro otužilce

Milovníci plavání v přírodním prostředí mohou zamířit například ještě na Koupaliště Sázava u Žďáru nad Sázavou, tam ale provozovatelé upozorňují, že teplota vody je již spíše pro otužilé. Občerstvení a další služby jsou ale návštěvníkům nadále k dispozici.

Otužilejší plavci mají ostatně možnost svlažení i v řadě rybníků po celé Vysočině. Hygienici sice ukončili sledování a testování kvality jejich vody ke 4. září, velká část z nich měla však v závěru srpna vodu vhodnou ke koupání.

Na Jihlavsku mezi tyto plochy patří mimo jiné Malý Pařezitý a Velký Pařezitý rybník, na Žďársku Sykovec, Velké Dářko, Pilská nádrž nebo Domanínský rybník, na Pelhřimovsku potom lom v Horní Cerekvi.