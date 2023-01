Srážky měří dobrovolný pozorovatel počasí už 23 let, nevynechal ani den

„Není to jen tak nějaká zábava, kterou si děláte bokem, když se vám zrovna chce. Musíte pro meteorologii taky trochu žít. Já to beru tak, že mám prostě denně určitou povinnost a dělám ji už zcela automaticky, stejně jako třeba ranní hygienu,“ popisuje Pojezný.

Pouze v několika málo akutních případech, kdy byl například mimo domov, za něj zaskočila proškolená vnučka Tereza. Prázdná kolonka s potřebnými údaji tak dosud od Oldřicha Pojezného do ČHMÚ nikdy neputovala.

A v čem ranní meteorologická rutina dobrovolného pozorovatele spočívá? „Co se týče měření množství srážek, tak k tomu mám na zahradě srážkoměr, speciální nádobu přesně daných parametrů. Já osobně jí ale říkám jednoduše škopek. Přímo v ní se ale neměří, vodu ručně přelévám do další nádoby a z ní pak do kalibrované nádržky, kde už na stupnici jasně vidím, kolik milimetrů za uplynulých 24 hodin napršelo,“ vysvětluje Pojezný s tím, že vybavení má k dispozici od ČHMÚ.

Zjištěné údaje musí zaznamenat do formuláře, stejně jako řadu dalších doplňujících informací. „Zapisuji například, zda je mlha, námraza, vítr nebo i blízké či vzdálené bouřky. Každý jev má svoji značku,“ líčí novoměstský pozorovatel, jehož záznamy pocházejí z nadmořské výšky 601 metrů.

Množství vody ve sněhu? Nechá ho roztát

Kromě nádoby, již obsluhuje manuálně, má několik let na zahradě i elektronické zařízení.

Kolik toho kdy v Novém Městě na Moravě napršelo rok 1999 – 809,9 mm srážek na metr čtvereční

2000 – 772,6 mm

2002 – 909,9 mm

2005 – 795,4 mm

2008 – 739,5 mm

2010 – 915,6 mm

2011 – 637,7 mm

2016 – 593,6 mm

2018 – 573,0 mm

2020 – 933,5 mm

2021 – 665,0 mm

2022 – 602,1 mm Pozn.: jde pouze o vybrané roky Zdroj: měření Oldřicha Pojezného

„Je stabilní a stále pod proudem. Tato stanice si vše měří automaticky sama, v garáži k ní je ještě umístěna rozvodná skříň. Údaje z tohoto zařízení lze sledovat i na internetu. Když to pak ale srovnávám, shledávám, že data z obou měření se v podstatě neliší. Rozdíly jsou minimální, jde třeba jenom o desetiny milimetru,“ přibližuje Pojezný.

Pokud venku nachumelí, patří mezi jeho činnosti rovněž zjišťování obsahu vody ve sněhu. Určité množství sněhu musí rozpustit a následně změřit množství vody, které z něj vznikne. Vše potom opět zapíše do hlášení.

„Tyto údaje jsou důležité například v případě, kdy se očekává oteplení a tání. Dle množství vody ve sněhu se totiž dá zjistit, jak velké je kde riziko povodní,“ objasňuje pečlivý pozorovatel, jenž si sám pro sebe eviduje i teploty a další údaje o počasí.

Zjištění z jeho oficiálních i soukromých měření však podle něj moc optimistická nejsou. „Kdysi běžně napršelo i přes 900 milimetrů ročně, to už je ale dnes opravdu výjimka. Za loňský rok činil tento údaj 602 milimetrů – byl to třetí srážkově nejchudší rok za celých 23 let, co se měření věnuji,“ hodnotí Oldřich Pojezný.

Nejméně, 593 a 573 milimetrů, eviduje za roky 2016 a 2018. Výjimkou byl podle jeho slov pouze rok 2020, kdy napršelo úctyhodných 933 milimetrů, jinak jdou však čísla stabilně dolů.

I s „bílou peřinou“ je to čím dál horší

Záznamy a vzpomínky Oldřicha Pojezného ukazují, že také se sněhem a mrazivou zimou je to na Vysočině poslední roky bídné, což se ostatně zatím ukazuje i letos.

„Pamatuji si, že v době mého studia na průmyslové škole, tehdy jsem bydlel ve Žďáře nad Sázavou, jsme tam v zimě naměřili minus 33 stupňů Celsia, měli jsme tehdy i omrzlé uši. To už se dnes sotva stane. Za letošek byla minima dosud jen kolem minus 13 stupňů. Také sněhu bývalo dříve samozřejmě mnohem víc, na běžkách se běžně jezdilo po celou zimu až do března,“ vzpomíná kdysi vášnivý lyžař Oldřich Pojezný.