Pivovar staví minirozhlednu uprostřed kruháku. Nevěděli jsme o tom, zuří město

„Stavba vzniká na pozemku Ředitelství silnic a dálnic a investor splnil legislativní povinnosti spojené s realizací. Je však škoda, že se vedení města, zastupitelstvo ani občané Humpolce neměli možnost k záměru vyjádřit,“ uvedl mluvčí města Jiří Aujezdský. Vedení Humpolce považuje dle jeho slov výstavbu makety za nešťastnou, a to přinejmenším ze dvou důvodů.

Prvním je zmíněný fakt, že radnice nebyla přizvána k diskusi. Vadí ale i kontroverzní propagace komerčních aktivit.

„Silnice I/34 je vstupní bránou do města, místem, kterým denně projedou tisíce vozidel. Takto významné místo by nemělo být spojováno s komerčním subjektem, ale mělo by odkazovat na skutečnou identitu města. Daleko vhodnější by bylo zvolit objekty nekomerční povahy s hlubším historickým nebo společenským odkazem,“ míní humpolecký starosta Petr Machek.

Významných míst, rodáků a historických skutečností spojených s městem je totiž podle radnice dost. „Zároveň bych ocenil možnost širší veřejné diskuse a zapojení veřejnosti k vyjádření, jakou podobu budou mít frekventovaná místa Humpolce. Nebo budeme svědky, že i případné další okružní křižovatky a jiné významné dopravní uzly budou využity pro komerční prezentace,“ konstatoval Machek.

Pivovar se inspiroval v Rakousku

Investor si za stavbou stojí. „Mrzí nás, jak někteří jedinci naši aktivitu vnímají. Rodinný pivovar Bernard splnil veškeré náležitosti, které mu ukládá legislativa, a nepřísluší mu rozhodovat o tom, kdo se má, či nemá k záměru vyjadřovat,“ sdělil mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Inspiraci pro propagaci Návštěvnického centra Bernard, i s rozhlednou obtočenou kolem komína, získala firma v Rakousku – na okružní křižovatce, kde stojí podobná maketa vyhlídkové věže. „Kruhový objezd je frekventovaným místem a pro umístění makety rozhledny za účelem propagace pivovaru je ideální,“ zhodnotil Tulis.

24. února 2021

Dle dalšího vyjádření investora mohla klidně radnice, ale i jakýkoliv jiný zájemce zrealizovat dříve na místě svůj vlastní záměr. Radek Tulis také zmínil, že maketa nijak neodporuje zvyku umisťovat na kruhové křižovatky symboly spjaté s historií města či hodnotami, jež mají ve městě tradici.

„Vzhledem k 427 let dlouhé historii pivovaru a historické významnosti práva várečného pro rozvoj města a jeho občany se domníváme, že maketa komína pivovaru s rozhlednou přesně odpovídá povaze symbolů, které se zpravidla na kruhové objezdy umisťují,“ dodal mluvčí pivovaru.

„Vše je lepší, než současné křoví“

S tím souzní i řada lidí, již záměr komentovali na městském Facebooku. „Plno lidem při slovu Humpolec hned naskočí naše výborné pivo, osobně v tomto nevidím problém. Vše je lepší než to hnusné křoví, co na kruháku doteď bylo. Pokud se zástupci města potřebují realizovat maketami, mají v Humpolci dostatek dalších kruháků,“ napsala třeba Aneta Limburská.

Někteří obyvatelé ale láteří na dopravní komplikace, jež jsou s budováním miniatury spojeny. „Kvůli výstavbě bude na silnici I/34 a II/129 omezen provoz. Doprava bude vedena kyvadlově v termínech do 7. srpna, poté od 14. do 16. srpna a následně ještě od 19. do 21. srpna,“ upřesnil Aujezdský.

Ke stavbě budící tolik emocí se vyjádřilo i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), na jehož pozemku má miniatura stát. „Záměr instalace makety rozhledny nebyl projednán se současným vedením města, protože vznikal již v minulém volebním období,“ sdělil Jiří Veselý, mluvčí ŘSD na Vysočině, s tím, že záměr splňuje všechny legislativní požadavky. K tomu doplnil, že projeví-li samosprávy o využití prostoru ve středu okružních křižovatek zájem, ŘSD s nimi tyto plány vždy projednává.