Petici za zahrádky Brod odmítl. Někdo má o parcely zájem, tvrdí autoři

Rada města se s peticí, kterou podepsalo kolem osmi stovek lidí, seznámila přibližně před dvěma týdny. Na odpověď má ze zákona třicet dní. Podle místostarosty Libora Honzárka, který má záležitost na starosti, odešla již na přelomu týdne.



Na přesném znění oficiální odpovědi se vedení města dlouho domlouvalo.

„Odpověď se nese v duchu, že námitky autorů petice budou dále řešeny a zpracovány v rámci dalších kroků a řízení. O všem se bude diskutovat během veřejných projednávání a posuzování orgány státní správy,“ uvedl Honzárek.

Mnoha lidem se nelíbil záměr vedení města zrušit zahrádkářskou kolonii v Reynkově ulici přímo naproti domovu pro seniory. Na jejím místě mají do budoucna vzniknout jednak stavební pozemky pro rodinnou výstavbu, ale také velké parkoviště pro sídliště Výšina, kde je katastrofální nedostatek parkovacích míst.

Proti tomuto záměru se už v létě postavili nájemníci zahrádek, obyvatelé domova pro seniory i další lidé. Podepisovali petici, v níž se záměrem města nesouhlasí. Poukazovali na přínos zeleně v sousedství sídliště i obchvatu, vyzdvihovali její význam pro živočichy i jako klidovou zónu pro obyvatele. Namítali, že stavebních parcel je momentálně v Brodě dostatek.

Spěchají kvůli zahrádkářskému zákonu, zlobí se autorka petice

Autorka petice Jindřiška Trnková odpověď města ještě nemá. Už nyní je však rozezlená, jak na žádost osmi stovek lidí radní reagovali.

„Vedení města chce zjevně stihnout zničit zahrádky ještě před tím, než vejde v platnost nový zákon o zahrádkářských koloniích,“ zlobí se.

Nový zákon má v příštím roce projednávat Poslanecká sněmovna. Podle návrhu má být zahrádkaření uznáno za obecně prospěšnou činnost. Zahrádky by pak snáze odolávaly snahám lobbistům a developerům, kteří by místo nich měli raději byty či sklady.

Podle předsedy Českého zahrádkářského svazu Stanislava Kozlíka je zákon precizně připraven. Říká, že zahrádkaření je činnost, která potřebuje právní regulaci, což je samozřejmostí ve všech okolních státech.

„Přestože je to zájmová činnost, potřebuje přístup k půdě. A zákon by měl pomoci tomu, aby zemědělský půdní fond hlavně ve větších městech měl větší ochranu. Protože vnímáme velký tlak developerů, kteří by chtěli zahrádkářské kolonie proměnit ve stavební parcely,“ tvrdí. Podle opozice je však návrh paskvilem.

Plánujeme to deset let, nájemníci vše věděli, říká vedení města

Z vyjádření havlíčkobrodské radnice vyplývá, že na záměru zrušit zahrádkářskou kolonii nehodlá už nic měnit. Všechno to jsou pozemky města, zahrádkáři tu jsou pouze v nájmu, i když někteří už desítky let.

„Výstavbu v lokalitě Na Nebi jsme projednávali přes deset let, schválena byla v roce 2005. Lidé, kteří si tam zahrádky pronajímali, to věděli roky dopředu. Že zahrádky budou moci fungovat jen dočasně, jsme jim opakovali při každém uzavírání smluv. Veřejně se celá záležitost projednávala ve výborech, na zastupitelstvu i při změně územního plánu,“ opakuje poněkolikáté Honzárek.

„Projekt na novou výstavbu a parkoviště je už tak daleko, věnovali jsme mu tolik energie a peněz, že ho už nechceme opustit,“ dodal.

Neústupnost města Jindřiška Trnková vnímá jako boj, v němž chce radnice za každou cenu vyhrát. „Domy oproti zeleným zahrádkám ale nemohou uspět,“ myslí si.

Odpůrci výstavby tvrdí, že vědí, kdo bude na pozemcích stavět

Vedení města obviňuje z toho, že jedná na objednávku. „Někdo má o zdejší parcely eminentní zájem. Slyšela jsem, že někteří lidé už vědí, že tam budou stavět,“ naznačila. Jména těchto lidí prý napsali do obálky. Až bude známé, kdo nově připravené pozemky kupuje, chtějí ji otevřít.

O postoji odpůrců rušení zahrádkářské kolonie Trnková informuje všechny zastupitele, dopisy ale posílá i hejtmanovi, ministrovi životního prostředí či na nejrůznější ekologické organizace, jako je například Arnika.

„Věřím, že ještě není vše ztraceno,“ podotkla.

Na opuštění zahrádek mají nájemníci necelý rok. Musí tak učinit do konce listopadu 2020. Pozemky by při tom měli kompletně vyčistit.

„Nájemci by měli pozemek odevzdat městu vyklizený, včetně odstraněných staveb nacházejících se na něm, tedy uvést pozemek do původního stavu, což je zakotveno i v nájemní smlouvě, kterou uzavřeli s městem,“ oznámila koncem října mluvčí radnice Alena Doležalová.