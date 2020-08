Emoce v Chotěboři stoupají, městem se šíří petice proti výstavbě na Koubku

Central Park nechali strážníci z Koubku odstranit Na přelomu května a června se část louky na chotěbořském Koubku začala měnit na Central Park. Nazvali ji tak občané žijící v této části Chotěboře. Umístěním uprostřed zástavby i svým tvarem připomíná oázu zeleně v New Yorku.

Lidé na louku začali donášet židličky, sedátka a stolečky. Nechyběly dekorace ani květináče s květinami. Přibyla i zahradní houpačka a lidé se tu začali spontánně scházet. „K naší velké radosti to nebyly jenom maminky s dětmi, školní družina, přírodovědecký kroužek nebo studenti gymnázia, ale také senioři, kteří zde našli klidné místo k večernímu povídání,“ popisuje spoluautorka petice Lenka Polívková. Jenže netrvalo dlouho a vše muselo zmizet. K vyklizení pozemku kvůli sečení trávy iniciátory vyzvala městská policie. „Ve středu jsme vše uklidili a odnesli. V pátek louku posekali a my jsme v sobotu znovu všechny věci vrátili zpět,“ popisuje Polívková. Jen o den později volali z městské policie znovu. Pokud lidé předměty z pozemku neodstraní, bude s nimi zahájeno správní řízení, vzkázali autorům myšlenky strážníci. Město by pak náklady na vyčištění louky po majitelích výzdoby vymáhalo. O výzvě strážníků vedení města údajně nic nevědělo. „Naopak, panu místostarostovi připadalo naše vyjádření sympatické. Naše instalace nikomu nevadila, nikdo její odstranění nepožadoval, přesto jsme museli vše natrvalo odstranit,“ pokrčí rameny Polívková. Podle pozdějšího vyjádření starosty Tomáše Škaryda neměli autoři výzdoby vyjednán zábor veřejného prostranství. Lenka Polívková se ale nevzdává. Oficiální úřední cestou si zažádala o pronájem části louky na Koubku, aby mohla dekorace instalovat potřetí. Nyní bude několik týdnů čekat, jak její žádost městští radní posoudí.