Žena, kterou ve žďárském útulku surově pokousal pes, v nemocnici zemřela

„Babička to bohužel nepřežila, odešla nám,“ sdělila pro iDNES.cz vnučka napadené ženy. Informaci o sobotním úmrtí pacientky potvrdila dnes ráno i mluvčí brněnské nemocnice Pavlína Hořicová.

K události došlo 16. dubna před polednem v prostorách psího útulku za garážemi ve žďárské Jihlavské ulici. Podle předchozího vyjádření vnučky napadené šla žena běžně do práce nacházející se v areálu útulku, když na ni zaútočil pes. Ten byl do zařízení přivezen již o den dříve - poté, co jej museli žďárští strážníci odebrat opilému muži, který putoval na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.

„Při napadení psem byla přítomna další osoba, která okamžitě kontaktovala tísňovou linku a poté také linku 158,“ upřesnila okolnosti případu už dříve krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ačkoliv byla hlídka žďárských policistů na místě do pěti minut, psa vzápětí od ženy odtrhla a poskytovala ženě také až příjezdu zdravotnické záchranné služby neodkladnou první pomoc, utrpěla napadená velmi vážná poranění.

„Pacientka utrpěla těžká zranění a ve vážném stavu byla letecky přepravena do nemocnice,“ sdělil tehdy Petr Janáček, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Podle dřívějšího vyjádření vnučky byla napadená žena pokousána po celém těle, ztratila mnoho krve a musela ji být amputována noha.

Jaké byly okolnosti napadení a kdo na něm nese vinu, kriminalisté stále vyšetřují. „K případu nebudeme poskytovat až do ukončení prověřování žádné informace,“ sdělila dnes Dana Čírtková.

Tragickou událost nechce příliš komentovat ani sama provozovatelka útulku Hana Janáčková. „K situaci s incidentem v našem útulku chci oznámit všem, kteří šíří nepravdivé informace, že byly předány právníkovi, a veškeré osoby s tím spojené bude kontaktovat. Po ukončení vyšetření podám oficiální prohlášení do médií,“ vyjádřila se na facebookové stránce útulku Hana Janáčková.