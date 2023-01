Pelhřimovské neurologii hrozí zavření, pomáhat jezdí lékaři z Jihlavy

Vedení té pelhřimovské má nyní tři měsíce na to, aby se pokusilo personální situaci s lékaři na tomto oddělení stabilizovat. „Pokud by se to nepodařilo, řešením je, že by v Pelhřimově zůstala jenom neurologická ambulance a konziliární činnost. Lůžkové oddělení by se uzavřelo a pacienti by v případě nutnosti hospitalizace využívali okolní nemocnice například v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a v dalších městech,“ naznačil možný scénář náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný.

Najít minimálně dva neurology

Podle něj by bylo potřeba zajistit minimálně dva lékaře na toto oddělení. Nemocnice dle inzerátu na svých webových stránkách poptává aktuálně pro neurologii lékaře se specializovanou způsobilostí nebo absolventa.

V případě, že by se volné pozice nedařilo obsadit a lůžková část tohoto oddělení by se musela uzavřít, střední zdravotnický personál, který na neurologii slouží, by odešel pracovat na jiná oddělení v rámci nemocnice. „V tomto případě by problém nebyl. Zdravotní sestry by přešly na jiná oddělení,“ podotkl Novotný s tím, že i jich je málo.

Vedení pelhřimovské nemocnice nechtělo v úterý situaci komentovat, dnes vydalo krátké prohlášení na svém webu. „Provoz Neurologického oddělení Nemocnice Pelhřimov zůstává, i přes dočasný personální deficit, zachován. Po poradě vedení nemocnice došlo k přizpůsobení organizace práce, která se však žádným způsobem nedotkne zdravotní péče o pacienty,“ uvedla pelhřimovská nemocnice.

Ta i nadále poskytuje veškerou neurologickou péči bez omezení. „Rovněž v nemocnici probíhají konzilia včetně indikace k neurochirurgickým výkonům. Věříme, že vzniklou personální situaci se povede v co nejkratší době vyřešit. Vedení pelhřimovské nemocnice pro stabilizaci stavu na neurologickém oddělení dělá maximum,“ uvedla nemocnice.

Do personálních problémů se tamní neurologie dostávala postupně. Situaci zkomplikovalo, když se do dlouhodobé pracovní neschopnosti dostaly dvě lékařky a další dva jejich kolegové na podzim odešli. Aktuálně je v pracovním poměru na neurologii pět lékařů v různých typech pracovních úvazků a další pracují na dohodu o ústavní službě. „Polovina z těchto lékařů je v důchodovém či předdůchodovém věku. Další jsou v předatestační fázi přípravy, jiní mají zase velmi nízké úvazky a jsou tam především na výpomoc,“ popsal náměstek hejtmana.

Pomáhající lékaři chybí v Jihlavě

Do pelhřimovské nemocnice nyní dojíždějí vypomáhat neurologové z Jihlavy. Ti ale kvůli tomu chybějí i v krajském městě. Uzavřít se totiž kvůli jejich výpomoci v Pelhřimově musela jedna neurologická ambulance. „Pacienty, kterých se to dotýká obvoláváme a rušíme termíny jejich návštěv. Jakmile se situace v Pelhřimově vyřeší, ambulanci budeme moci znovu otevřít,“ informovala mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Nemocnice Pelhřimov aktuálně poptává osmnáct lékařů. Kromě zmiňované neurologie by přivítala kolegy také například na radiodiagnostickém či radioterapeutickém oddělení.

Novým specialistům se snaží nabídnout různé benefity. Například náborový příspěvek ve výši až 50 tisíc korun, možnost přidělení městského bytu a další zaměstnanecké výhody. Pro mediky na vysokých školách pořádá nemocnice například i týdenní kemp, v rámci kterého absolvují odborné stáže na jednotlivých odděleních.

Nedostatek specializovaných odborníků

Situace ohledně lékařů na trhu práce je podle Vladimíra Novotného komplikovaná v celé republice. „V některých oborech je to komplikovanější. Bohužel občas se stane to, co v pelhřimovské nemocnici,“ posteskl si.

Jak také dodal, nedostatek lékařů je citelný zvláště u menších specializovaných oborů. „V celém kraji se nedostává specialistů na odděleních ORL, dále pak rehabilitačních lékařů,“ popsal.

Pokud jde o neurologické oddělení, situace je dle náměstka hejtmana stabilizovaná v jihlavské nemocnici, kde je též iktové centrum. To poskytuje specializovanou pomoc pacientům po cévních mozkových příhodách. Podobně je tomu i v nemocnici v Novém Městě na Moravě. „Relativně dobře je na tom nyní i neurologie v Havlíčkově Brodě, kde se tamní primářka připravuje personálně i přístrojově na to, aby zažádala o status iktového centra. Bylo by třetí na Vysočině,“ řekl Novotný.

S nedostatkem neurologů se potýká i Třebíč. Tam podle náměstka podobný scénář jako v Pelhřimově zatím nehrozí. „I když i tam v určitých fázích vypomáhali lékaři z novoměstské nemocnice,“ dodal.