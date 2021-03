Z Pelhřimova do Pelhřimova se jde přes jiné katastry, výjimku zatím nežádá

„Vím, o čem se mluví. Jde o to, že my máme 23 místních částí. Pelhřimov jako takový je rozlezlý na deset, patnáct kilometrů od centra města. A mimo jiné i přes jiné katastry. Takže to bude složité,“ říká starosta Pelhřimova Ladislav Med. „Ale s tím se musí asi vypořádat složky ministerstva vnitra. Ne my.“

Policie má v tomto případě jasno: Nařízení jasně říká, že volnočasové aktivity se mohou vykonávat pouze v rámci jednoho katastru.

„Vládní opatření někdo připravil a zpracoval. A je jasně řečeno, co je katastr. Mezi těmi katastry by se člověk neměl pohybovat, policisté musí nastavená opatření kontrolovat,“ říká policejní mluvčí Dana Čírtková.



Nabízí se otázka, zda pelhřimovští radní nebudou žádat o výjimku.



„Zatím ne,“ odpověděl starosta Med. „Odpoledne máme krizový štáb, který o tom bude mluvit. Musíme se však nějak zachovat i k dalším vládním opatřením, není to jenom tato záležitost.“

Katastrální území Pelhřimov | foto: Mapy Google

Zároveň věří, že případné porušení nařízení o zákazu pohybu mezi obcemi bude maximálně v jednotlivých případech. „Předpokládáme, že lidé ta opatření budou dodržovat sami, protože nyní každý jezdí maximálně do práce a domů.“

K racionálnímu přístupu vybízí i policie. „Vyzýváme všechny lidi, ať se snaží tři týdny ta opatření dodržet a nevymýšlet, jak se dostat přes ten nebo ten katastr,“ vzkazuje Čírtková, která přidává osobní zkušenost.

„Mě osobně se to taky dotýká, protože bydlím na okraji Jihlavy a tam, kam jsem byla zvyklá každý den chodit běhat, je už katastr jiné obce,“ říká Čírtková. „Takže si na tři týdny musím naplánovat jinou trasu. Ale problém mi to nedělá,“ dodává policejní mluvčí.