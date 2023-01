Nového Ježíše už mají, do obnovených pašijových her shánějí ještě dav

Pauza vynucená proticovidovými opatřeními v letech 2020 a 2021 se následně ještě o rok protáhla. Pořadatelé se totiž loni na jaře obávali, že by k účasti nepřesvědčili zejména starší herce, kteří měli strach z nákazy.

„Pro zajištění akce je nutná účast velkého počtu lidí,“ vysvětluje režisér Miroslav Keller s tím, že je potřeba minimálně 150 lidí.

„Potřebujeme oslovit odhadem tak čtyřicet až padesát nových tváří. Delší dobu se nehrálo, někteří mezitím zemřeli, jiní už nemůžou fyzicky, zkrátka potřebujeme doplnit stavy, hlavně do davu,“ dodává.

Atmosféru představení pod širým nebem do značné míry tvoří davové scény a ty by při menším počtu účastníků tolik nevyzněly. „Hledáme nové zájemce, kteří mají chuť si zahrát v příběhu starém přes dva tisíce let. Nemusí mít herecké zkušenosti, rozhodující je zájem zažít něco nového a nevšedního,“ říká Miroslav Keller.

Zájemci mohou organizátory kontaktovat například na facebookové stránce @zdarskepasije nebo přes web zdarskefarnosti.cz.

Na letošek se chystá také jedna zásadní a nepřehlédnutelná změna. Jana Hudečka nahradí v roli Ježíše František Špaček. „Ten si dosud v pašijích vyzkoušel roli v davu, hrál Jana Křtitele a naposledy Jidáše,“ prozradil Keller, čím vším už nový hlavní hrdina prošel.

Žďárské pašije se poprvé hrály v roce 1998, u jejich zrodu stál farář Ervín Jansa, kterému se po příchodu do farnosti svatého Prokopa zalíbil vánoční živý betlém a navrhl udělat i velikonoční představení o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista.

Akce, která v ČR nemá obdoby

Tvůrci pro představení našli místo v areálu na Libušíně, na kopečcích u řeky Sázavy, kde pak každoročně vyrostly kulisy připomínající chrámové sloupoví, jeruzalémské hradby nebo Pilátův palác.

V rekordních letech se do pašijí zapojilo přes dvě stě amatérských herců, akce svým rozsahem nemá v Česku obdoby. Atmosféru vždy dokresluje profesionálně nazvučená a nasvícená scéna. Do města pod Zelenou horu mířily autobusy zájemců z různých koutů republiky a představení, které se hraje vždy jen jednou v roce, a to v úterý před Velikonocemi, sledovaly tisíce lidí.

Naposledy odehráli Žďárští pašijovou hru Co se stalo s Ježíšem? v roce 2019, kdy do hodinu trvajícího představení přidali i scénu s vjezdem do Jeruzaléma.

Informační schůzku naplánovali organizátoři na 10. února, první zkouška bude 12. března. Samotné zkoušení trvá čtyři neděle, předchází mu však několik měsíců příprav a plánování. Představení by se mělo hrát 4. dubna ve 20 hodin.