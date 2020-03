Brod rozšíří malé parkoviště na sídlišti, část obyvatel to však odmítá

„Aktuální stav na tomto konkrétním parkovišti je děsuplný. Hlavně večer tu auta stojí na chodnících, v zeleni, některá dokonce ve více řadách, takže ti, kteří přijedou první, nemohou vyjet. Je to tu zrcátko na zrcátku,“ popisuje havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.



Mluví přitom o parkovišti, které spíš připomíná odstavnou plochu. Rozprostírá se mezi panelovými domy v ulici Polní hned naproti autobusové zastávce Žižkov II, bytovky ho obklopují ze tří stran. Podle městského úřadu by tato plocha měla sloužit pro odstavení pouhých přibližně pětadvaceti vozidel. Aut tu však ve skutečnosti parkuje mnohem víc.

Část obyvatel už v minulosti žádala vedení města o rozšíření a úpravu parkoviště. Po několika letech jim radnice vyhověla a od roku 2018 rekonstrukci intenzívně připravuje. Dojít by k ní mělo během letošního roku.

Plánem města je parkoviště zcela přestavět a změnit jeho kompozici. A také upravit a dát mu nějaký řád. Díky tomu zde má vzniknout celkem 44 míst, z toho tři budou určená pro tělesně postižené. Počet míst by se tak měl zhruba o dvacet zvýšit.

Investice za přibližně osm milionů korun ale bude zahrnovat i další věci. Její součástí bude úprava chodníků, zeleně i kontejnerového stání. A opomenut nezůstane systém odvodnění plochy, přeložen bude i vodovod.

„V současné době běží stavební řízení, brzy bude vydáno stavební povolení,“ informoval o aktuálním stavu místostarosta Honzárek. Vyhlášeno už bylo i výběrové řízení na dodavatele stavby. Délka výstavby byla spočítána na maximálně 110 kalendářních dnů, běžet začne podpisem smlouvy se zhotovitelem.

Kritici mají přestavbu parkoviště za zbytečnou a drahou

Jenže když už je vše nachystáno a rozplánováno, hlasitěji se začíná ozývat další skupinka obyvatel přilehlých bytovek, kterým rekonstrukce a úprava parkoviště vadí. Odmítají ji jako zbytečnou, obávají se zničení zeleně i toho, že budou čtvrt roku žít na staveništi.

Mnozí se pozastavují i nad podle nich vysokou cenou. „Jedno parkovací místo vyjde na 180 tisíc korun. To je dobrý výdělek,“ komentoval na sociálních sítích záměr města Petr Sadílek.

„My v tom baráku bydlíme a byli jsme zásadně proti. V protějším domě, pod kterým se to dělat nebude, to jedna paní prosadila. Holt každý má před barákem tři auta a nikdo nechce udělat krok navíc. Jen kvůli své lenosti tu zničí všechnu zeleň,“ podotkla Aneta Kohoutová.

Další nespokojení obyvatelé namítají, že na Žižkově zatím parkovat lze bez výraznějších problémů. Na rozdíl třeba od sídliště Na Výšině, kde ale k navýšení parkovacích kapacit přes opakované sliby města dosud nedošlo.

„Tady je míst na parkování, ještě se mi nestalo, že bych nezaparkovala. Nejsem líná udělat deset kroků. Co raději peníze investovat do opravy chodníků? Musíte zničit všechnu zeleň,“ vzkazuje vedení města Lucie Hovorková.

Všechno to nevyřeší, ale je to aspoň něco, říká místostarosta

Podle místostarosty Honzárka ale město připravovanou investici už přehodnocovat nebude. „Nápad na rekonstrukci parkoviště nevzešel z radnice, přišli s ním samotní obyvatelé okolních domů,“ zdůraznil. Navíc je záměr v takové fázi, že by se jeho zrušení nevyplatilo.

A místostarosta nesouhlasí ani s tím, že by dvacítka nových míst nic na velkém sídlišti neznamenala. „Všechno to nevyřeší, ale je to aspoň něco. Auta se na sídlišti snáze rozmístí a zmizí část problémů se špatným parkováním,“ věří Honzárek.

Na zlepšení podmínek pro parkování na sídlištích se Havlíčkův Brod zaměřuje v posledních letech. Desítky nových míst postupně vytvořil například na Sídlišti Pražská nebo v Haškových Sadech. V obou případech se vždy objevili lidé, kterým se záměr nelíbil. Po dokončení díla ale většina z nespokojených otočila.