Žďáru chybí čtyři stovky parkovacích míst, pomoci mají zpoplatněné zóny

Nové dopravní značky a barevné čáry na vozovce se v centru Žďáru a přilehlých lokalitách objeví už příští rok. Nyní radnice s dopravními inženýry pracuje na přípravě projektu.

„Asi to někteří znáte ze sídlišť, kde auta parkují osm, deset hodin denně, protože někdo, kdo ani není ze Žďáru, sem přijel do práce, za nákupy nebo odtud někam odjel vlakem. A tito lidé zabírají místa Žďárákům,“ popsal běžnou denní realitu řady místních starosta Martin Mrkos na setkání s obyvateli. Vůbec první veřejné projednání parkovacích zón přilákalo na radnici desítky lidí, řada dalších se schůzky účastnila online.

Odklon od současného „parkovacího socialismu“ a spuštění nového systému je podle starosty přístup, který může pomoci právě místním. Ti budou mít totiž ve „své“ zóně větší šanci zaparkovat, až jim místa nebudou blokovat návštěvníci.

Lidé mají dnes ve Žďáře k dispozici zhruba tři a půl tisíce městských parkovacích míst – spadají tam vyčleněné plochy na místních komunikacích a parkoviště města. „Pokud bychom chtěli, aby každý člověk zaparkoval do sto metrů od svého bydliště, chybí nám 416 parkovacích míst, což není málo,“ vyčíslil Petr Horský ze společnosti M. O. Z. Consult, který pro Žďár parkovací zóny projektuje.

Obsazenost parkovišť je nad sty procenty

Je i autorem dopravní analýzy, jež ukázala, kde jsou potíže s přetlakem aut největší. Obsazenost převyšující 126 procent, kdy vozy stojí i tam, kde parkovací místa oficiálně nejsou, má přes den lokalita kolem parku U Ivana. Ke sto procentům se blíží i střed centra města.

Parkovací mapa Při tvorbě finální podoby parkovacích zón potřebuje žďárská radnice společně s dopravními inženýry znát i zkušenosti obyvatel. Město proto spustilo takzvanou parkovací mapu. Zájemci ji najdou na webu parkovani.zdarns.cz. Cílem je zaznamenání potřeb lidí ohledně parkování, ale i problémů, s nimiž se setkávají. Upozornit v ní lze třeba na místa, kde obyvatelé často odstavují svá auta. „Řekněte nám také, v jakých situacích a jak dlouho potřebujete ve městě parkovat,“ uvedla k mapě, již lze vyplňovat do konce dubna, mluvčí radnice Blanka Sobolová. Parkovací mapa je navíc otevřená i lidem, kteří do města míří například za prací, s dětmi na kroužky, za zdravotní péčí nebo kvůli jinému osobnímu vyřizování. „Rozhodně není určená jenom pro uzavřenou žďárskou komunitu,“ doplnil Daniel Šesták, odborný konzultant města ze společnosti Mott MacDonald. S vyhodnocením získaných dat pak bude veřejnost seznámena v květnu.

Zrovna plochy v centru zaplňují téměř z poloviny zaměstnanci, již obsadí parkovací místo na celý den. I na sídlišti Palachova a v Přednádraží parkují podle výsledků šetření z více než třetiny zaměstnanci a návštěvníci. Plánovaná regulace se tak dotkne hlavně těchto skupin.

V noci se pak problémy přelévají na sídliště, kde má zavedení zpoplatněných zón vést k úbytku dlouhodobě odstavených aut, dodávek a služebních vozů. Nejhorší je noční situace u nádraží, kam spadá ulice Palachova; obsazenost tam převyšuje 110 procent. Následují s více než 102 procenty sídliště Libušín a východní část centra, tedy mezi ulicemi Neumannova a Novoměstská.

Hranice budoucích zón proto zahrnují právě tyto lokality. Kromě centra a již zmíněných oblastí spadá do celého území ještě sídliště při ulici Studentská, dále okolí městského úřadu a Strojírenské ulice. Podle Petra Horského má však Žďár výhodu, že tu parkovací kapacity existují, jen nejsou efektivně využívány.

„Doporučení tedy budou směrována hlavně do lepší organizace parkování,“ podotkl projektant s tím, že tedy není nutné se příliš zaobírat možnostmi parkovacích domů. Taková stavba by ostatně stála kolem 400 milionů korun.

„To je půlka ročního rozpočtu města a je otázkou, zda si to Žďár může dovolit,“ míní Horský. Není navíc jisté, zda by takové zařízení vůbec našlo dost uživatelů. Zřizování nových parkovišť zase přináší nutné zásahy do zeleně.

Stalingrad se neobejde bez stavebních úprav

Z parkovacích zón bylo zatím vyjmuto sídliště Stalingrad, ač i tam jsou potíže s parkováním značné. „To je opravdu případ sám pro sebe. Komunikační síť je zde založená na čtyřmetrových pásech, s minimem parkovacích míst,“ přiblížil Daniel Šesták, odborný konzultant města ze společnosti Mott MacDonald.

Počet aut, pro něž nelze najít legální odstavné místo, je tam tak vysoký, že by regulace parkování neměla efekt. „Tam je třeba nejprve přemýšlet o stavebních úpravách,“ dodal Šesták. Ač na veřejném projednání zaznělo z řad obyvatel mnoho dotazů ke konkrétním ulicím a jejich budoucímu uspořádání, radnice ještě v tomto směru konkrétní být nechce.

Známa nejsou pravidla zón ani výše poplatků. Město teď vybízí zájemce k vyplnění takzvané parkovací mapy; výstupy budou zaneseny do projektu. V květnu se výsledky dozví veřejnost. Na přípravě návrhu se bude pracovat přes léto, finále s konkrétními údaji přijde nejspíš v září. V plánu jsou tak ještě minimálně dvě setkání s veřejností, kde bude podoba zón diskutována.