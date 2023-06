Revoluci v parkování zažije po Jihlavě i Brod, občany to bude něco stát

„Na úpravě režimu parkování v centru města pracujeme přes šest let. Stávající stav není dobrý, náměstí a okolní ulice jsou přeplněné,“ uvedl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Podotkl, že bez razantní úpravy pravidel se situace zlepšit nedá. „Účelem změny není zvyšovat příjmy města, ale regulovat parkování v centru. Bez úpravy poplatků a navázání ploch na rezidenty a abonenty to není možné,“ dodal.

Úpravy se dotknou podstatného množství parkovacích stání v centru Brodu. Čistě pro rezidenty bude určené parkoviště pod bary Žolík a Hříbek v Beckovského ulici, ale i třeba celé ulice Trčkova a V Rámech včetně tří zálivů před budovou městského úřadu.

Nově budou zpoplatněna stání v celé Beckovského ulici, od tiskáren až po bar Metro. Za parkování se bude platit ve všední den od 7 do 17 hodin. Po 17. hodině budou i tato místa určena výhradně rezidentům a abonentům.

Razantní zdražení dlouhodobějšího stání

Současně s tím se upraví ceny na stávajících placených parkovištích. A to tak, že krátkodobé stání bude levnější, ale s přibývajícími hodinami se bude poplatek výrazně zvyšovat. „Zdražení bude razantní. Chceme tím zamezit dlouhodobějšímu stání,“ vysvětlil Honzárek. Pro celodenní stání je určené záchytné parkoviště u krajské knihovny.

Podle starosty Zbyňka Stejskala (ODS) se chystanou změnou režimu dostává koncepce parkování v centru do své druhé fáze. Tou první bylo už v minulých letech zřízení nových parkovacích ploch, například u krajské knihovny, v Husově ulici či zjednosměrnění ulic.

„Dá se říct, že jsme v centru města vybudovali maximum parkovišť, která bylo možné vybudovat. Zbývá nám jediná možná plocha, a to na takzvaném cirkusplace mezi Masarykovou ulicí a fotbalovým areálem. Ta ale zatím není majetkově dořešena,“ podotkl.

Přesto to nestačilo. Podle údajů radnice je v centru města přes 800 bytů s asi dvěma tisíci obyvatel. K tomu tu má provozovnu či sídlo na 350 živnostníků a podnikatelů. Do toho přijíždějí stovky dalších návštěvníků či zaměstnanců. A parkovacích míst je v centru i přes navýšení kapacity v posledních letech jen něco málo přes tři stovky.

Jihlavu bere Brod jako odstrašující případ

Vedení města chce novinky definitivně schválit ještě do konce června. Od července pak spustí systém, do nějž budou rezidenti i abonenti moci přihlašovat své vozy na základě doložení adresy bydliště či provozovny. Už během prázdnin by měla rovněž začít instalace nového značení. Systém by měl být naostro spuštěn od prvního října.

„Nesmíme podcenit diskusi s veřejností. Uspořádejme veřejnou besedu, klidně jich může být i víc. Jsou to podstatné změny, ať se na ně lidé stihnou připravit,“ poukázal opoziční zastupitel Jan Schwarz (Broďáci). S besedami a informováním veřejnosti radnice počítá.

„Nechceme jít cestou Jihlavy, kde to trochu podcenili a přepískli, což jak se můžeme dočíst, vyvolalo odpor veřejnosti. Jihlavu v tomto ohledu bereme jako odstrašující případ,“ prohlásil před zastupiteli Honzárek.

Novinka bude ale i v Brodě občany a podnikatele něco stát. Ti si budou muset povolení k parkování v centru koupit. Roční poplatek pro rezidenty bude činit 900 korun za první auto a 5 000 za druhé auto. Abonenti, což budou právě podnikatelé a živnostníci s provozovnou či sídlem v centru, pak za první auto zaplatí 5 000 a za druhé 10 000 korun za rok.

Virtuální karty navázané na registrační značku

„Veškerý příjem, který z prodeje rezidentních a abonentních karet, ale i z provozu placených parkovišť získáme, půjde na jeden speciální účet. Z něho pak budeme hradit opravy komunikací a chodníků. Tyto peníze nebudou rozpuštěny v rozpočtu města,“ ujistil Stejskal.

Celý systém má být plně digitální. Karty k povolení parkování tak budou jen virtuální. „Kdysi tu fungovaly papírové, ale s tím byly problémy. Lidé si je půjčovali, kopírovali, byl v tom chaos,“ vysvětluje Honzárek.

Každé jedno povolení bude navázáno na registrační značku vozu. V aplikaci, již používají strážníci městské policie, se pak objeví, které auto má parkování zaplaceno a které nikoli.

Po spuštění chce radnice nový systém průběžně ladit. Od prvního dne ho bude vyhodnocovat a případně upravovat či upřesňovat, pokud se objeví nějaké nejasnosti.