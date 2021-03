Trolejbusy na baterky stály město miliony, zastavil je první větší mráz

Největší problém byl 15. února, kdy kvůli velkým mrazům nemohl vyjet ani jeden z nových trolejbusů.



„Do 10. února s nimi výraznější problémy nebyly. Od druhé únorové dekády došlo v několika dnech k odstavení vozů pro technické závady. Došlo k poruše na systému EBS, kdy z důvodu nedostatečného odkalení došlo k zamrznutí a poškození modulátoru EBS,“ uvedl předseda představenstva DPMJ Radim Rovner. Zmíněný systém je součástí elektronického brzdového systému na nápravách vozů.



Nedostatečné odkalení způsobuje v brzdové soustavě výskyt vodních par, které zkondenzují a voda zůstává v systému. V zimním období při mrazech pak dochází k zamrzání komponentů pracujících se stlačeným vzduchem.



„V našem případě nám zamrzaly modulátory EBS, vzduchové stahování sběračů a dveřní kostky,“ vysvětlil Rovner.



Problém byl podle něj v krátkém čase dvou sekund, který byl nastaven pro odloučení vlhkosti po stlačení vzduchu. Vlhkost se v tomto čase nestačila odloučit.



„Problém odstranil výrobce v rámci reklamačního řízení, a to v nastavení pro odkalení, které se prodloužilo na všech vozech na 15 sekund. U dvou vozů došlo k výměně modulátoru EBS, což je součást elektronického brzdového systému na nápravách vozů,“ informoval Rovner.

Město je spokojeno, řidiči už mnohem méně

Veškeré závady řeší dopravní podnik s výrobcem v rámci záručních oprav.



„Pokud jde o provozní nasazení trolejbusů, tak vozy plní nájezdy kilometrů dané dotačními podmínkami. Aktuálně je odstaven vůz číslo 13, kde čekáme na náhradní díl od výrobce. Cestující kladně hodnotí nasazení nových vozů na prodloužené lince C ke Kauflandu a na lince B k Motorpalu,“ dodal předseda představenstva.

Z nových vozů však nejsou příliš nadšeni ani někteří řidiči.



„Osobně mi pohodlím i kvalitou dílenského zpracování více vyhovuje předchozí typ trolejbusu. Na to, kolik ty nové vozy stály peněz, tak nejsou nic moc. Občas bývají i problémy s hlásičem požáru, který se falešně spustí. U některých vozů zase praská podlahová krytina,“ uvedl například řidič a člen dopravní komise města Marek Řezáč.

S parciálními trolejbusy je naopak spokojený radní pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS).



„Člověk je samozřejmě radši, když koupí výrobek, který hned funguje, jak má, než když musí řešit závady. Důležité je, že firma spolupracuje a závady se postupně odstranily. S parciálními trolejbusy jsme spokojení moc,“ poznamenal Vymazal.

Troleje natírají nemrznoucí emulzí

Na zkvalitnění dopravy se podle něj podepsalo i nedávné zprovoznění speciálního rozmrazovacího zařízení, kterým jsou ošetřeny dráty trolejového vedení.

Podle Radima Rovnera je Jihlava po Plzni druhým dopravním podnikem v zemi, kde se začala na troleje automaticky aplikovat tekutina zabraňující námraze.



Speciální systém, jenž nanáší na dráty nemrznoucí směs, je instalován na trolejbusu Škoda 26 Tr. Vůz by měl v případě potřeby projet všechny trolejbusové linky a nanést na trolejové vedení nemrznoucí emulzi.

„Už by se tak neměla opakovat situace z listopadu, kdy po nočním mrholení namrzly troleje tak, že řada trolejbusů nabírala zpoždění,“ upozornil Radim Rovner.

Jihlavský magistrát plánuje nákup dalších šesti parciálních trolejbusů. Ty by měly nahradit autobusy, které zajíždějí do průmyslové zóny a do Antonínova Dolu. Vše souvisí se zavedením trolejové dopravy na sever krajského města.

„V příštím roce by se měla začít budovat trolejová dráha z Havlíčkovy ulice přes Královský vršek do průmyslové zóny k firmě Bosch. Parciální trolejbusy by pak na trakční baterie jezdily až do Antonínova Dolu,“ upřesnil Vymazal s tím, že další parciální trolejbusy by Jihlava měla získat v roce 2023.

Jízda jen na baterie je velmi pomalá

Toho, že tento nový typ trolejbusů nahradí klasické autobusy, se obává řidič Řezáč.

„Jízda s parciálními trolejbusy na baterie je velmi pomalá. Zatím ten jejich výkon je maximálně 50 kilometrů v hodině. Obvykle ale jezdí rychlostí 40 kilometrů a víc už to nejede. V kopci u Motorpalu mi na baterie jede jenom rychlostí 20 kilometrů. Neumím si představit, že nahradí autobusy. Domnívám se, že cestování by se strašně prodloužilo,“ dodal Řezáč.

Zklamaný novými trolejbusy je rovněž opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO). „Honit auta a trolejbusy přes baterky mi nedává smysl. Určitě bych raději volil klasické trolejbusy s dráty a trolejemi. Bylo by to rozumnější a ve finále možná i levnější řešení. A pokud už nějakou alternativu, jsem spíše pro vodíkový pohon,“ zamyslel se.