Památky ve tmě. Kvůli úsporám energií budou mnohé zářit jen příležitostně

Zatím je žďárská památka UNESCO díky osvětlení zdaleka viditelná i v noci. To se ale brzy změní. Důvodem k tomuto kroku jsou především opatření na úsporu zdražujících energií, roli ale hraje i eliminace světelného smogu.

Aktuálně na kopci září pouze světla vnitřního okruhu, která přímo osvětlují samotný chrám. Ta byla loni repasována. Hůř je na tom vnější osvětlení ambitů kostela z roku 2008.

„Jeho stav je špatný, v podstatě už nefunguje. V rámci výměny bylo tedy po konzultaci s památkáři a ochranáři zvoleno takové technologické řešení, které památku nasvítí tlumeně a důstojně,“ přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos.

Nová světla vyjdou město na zhruba 1,6 milionu korun a budou samozřejmě úspornější.

Celkový příkon vnějšího okruhu osvětlení je malý a po instalaci nových svítidel se počítá s hodnotami okolo 500 W. Vnitřní okruh, jenž ozařuje přímo kostel, je na odběr náročnější, neboť má starší, méně úsporná svítidla. „Jeho vypnutí na celou sezonu znamená úsporu odhadem 35 tisíc korun za rok,“ vyčíslila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

„V době baroka také nebyly kostely nasvíceny“

S instalací nových světel by se mohlo začít již teď na podzim, s dokončením se počítá na jaře příštího roku. Město pak plánuje mít vnitřní i vnější okruh standardně vypnutý. Se spuštěním světel se počítá jen při různých slavnostech, jako je třeba pouť, nebo významných kulturních událostech a výročích.

Takový režim vítají i zástupci římskokatolické farnosti ve Žďáře nad Sázavou II, která kostel vlastní a spravuje. „V dnešní době je volba citlivého, tónovaného osvětlení správný krok - z důvodů ekonomických i ekologických,“ vyjádřil se farář Vladimír Vojtěch Záleský.

Ač je dle jeho slov Zelená hora výkladní skříní města, není třeba ji nechat zářit celé noci. „V baroku, kdy stavba vznikla, také nebyly kostely zvenku nasvíceny a lidé si vystačili s tím, že se krásou místa pokochali přes den. Dnes už jsme trochu zhýčkaní a rádi bychom měli krásné stavby na očích pořád,“ míní Záleský.

A ačkoli nějaký světelný smog přinese svícení, byť pouze nárazové, vždycky, s novým návrhem vnějšího osvětlení bude alespoň částečně potlačen. Svítidla budou regulovatelná.

Osvětlení ruší noční tvory a mate ptáky

Světelné znečištění obecně považují za velký problém s významným dopadem na životní prostředí i ochranáři. „Má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví i živou přírodu. Dopadá především na živočichy, kteří mají podobné biorytmy jako člověk a jejichž životní cykly jsou s délkou denního světla pevně spojeny,“ popsal za Agenturu ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Dobře je podle něj tento problém popsaný třeba u ptáků. Ti v místech s výrazným umělým osvitem začínají hnízdit v neobvyklou dobu.

„Osvětlení dále ruší noční živočichy, jako jsou například netopýři, kteří navíc přímo na Zelené hoře mívají své letní kolonie. Určité typy světel mají vliv rovněž na některé druhy hmyzu,“ dodal Hlaváč s tím, že záměr na změnu světelného režimu na Zelené hoře tedy ochranáři vítají.

Omezení nasvícení významných staveb zvažují ale i v dalších městech. „Z památek v naší správě osvěcujeme pouze zámky Hluboká a Český Krumlov, na Vysočině památky nasvícené nemáme. Tam, kde osvětlené jsou, je to v režiích měst. Rozhodnutí, zda jej omezí, je tedy čistě na nich. Musím ale říci, že většina radnic nyní přistupuje k tomu, že čas svícení redukují,“ uvedl Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

K úsporám musí sáhnout i Telč a Jihlava

Jedním z těchto měst je například Telč, jejíž historické centrum je zapsáno v seznamu UNESCO. „Město nasvěcuje mariánský sloup na náměstí a věž svatého Ducha. Zatím máme ceny energií nasmlouvané do konce roku, ale poté už tyto památky běžně osvícené nebudou; je to jedno z připravovaných opatření na úsporu energií,“ sdělil starosta Telče Vladimír Brtník. Při zvláštních příležitostech, jako je třeba přivítání nového roku, by se však mohly památky vždy rozzářit.

Šetření financí v tomto duchu je předmětem jednání i v Jihlavě, kde je nasvícen například kostel svatého Jakuba. „Úsporami kvůli zvyšujícím se cenám energií se nové vedení města bude nyní intenzivně zabývat. Jsou zpracované nějaké návrhy, a to včetně změn týkajících se veřejného osvětlení, vánoční výzdoby, nasvícení sportovišť i památek,“ shrnul mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.