Vánoční atmosféra bez davů turistů. Veřejnosti se otevřou mnohé památky

Na speciální zimní prohlídky zve zájemce například poutní kostel svatého Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou, který je zařazen mezi památky UNESCO. Od 27. prosince až do posledního dne letošního roku mohou lidé do nitra chrámu na Zelené hoře zavítat s průvodcem vždy v 10, 11, 13 a ve 14 hodin. Přibližně čtyřicetiminutovou prohlídku je ale třeba objednat, a to nejméně dva dny předem, prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách kostela či na e-mailu info@zelena-hora.cz.



Návštěvníky nečekají pouze informace o památce neodmyslitelně spjaté se jménem geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, ale rovněž sváteční atmosféra.

V sobotu do svatostánku přibyl mimo jiné takzvaný žďárský betlém. Dřevěné postavičky a stavby vyřezávali v letech 2013 a 2014 pod odborným vedením sami farníci. Pokochat se jím ale mohou i ti, již nezamíří na klasickou prohlídku.

„Veřejnost si betlém může prohlédnout 25. a 26. prosince, vždy mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou. A pak samozřejmě během mší nebo v rámci zmiňovaných zimních prohlídek. V kostele bude betlém k vidění až do Hromnic, tedy do 2. února,“ přiblížil farář Vladimír Vojtěch Záleský.

V interiérech žďárského zámku nechybí stylová výzdoba

Mezi svátky budou návštěvníkům otevřeny rovněž brány žďárského zámku, a to v době mezi 27. a 31. prosincem, vždy od desáté hodiny ranní do čtvrté odpolední.

„Příchozím bude k dispozici jak Muzeum nové generace a výstava Včela, tak i naše kavárna a obchůdek,“ popsala mluvčí žďárského zámku Martina Sedláková s tím, že v interiérech i exteriérech zámeckého areálu nechybí ani stylová vánoční výzdoba.

Zavřeno je v této památce naopak na Štědrý den, po oba vánoční svátky a poté od 1. do 13. ledna.

K výletům láká na přelomu roku také Třebíč. Tamní památka UNESCO, bazilika svatého Prokopa, je návštěvníkům otevřena denně, kromě 30. prosince.



Od pondělí do čtvrtka se prohlídky chrámu s průvodcem konají mezi 9. a 17. hodinou, v pátek od devíti do tří a o víkendech pak v době od třinácti do sedmnácti hodin.

Turisté mohou v Třebíči zavítat i do Zadní synagogy, která je, stejně jako turistické informační centrum (TIC), jež v jejím objektu sídlí, uzavřena pouze na Štědrý den. „Po oba svátky vánoční jsme v provozu od jedné do čtyř a o Silvestru pak mezi devátou a třináctou hodinou,“ popsala omezení provozu Kateřina Hagarová z třebíčského TIC.

Procházka vánoční Třebíčí je příjemným odpočinkem od cukroví

V ostatní dny mezi svátky platí běžný prosincový provoz, oproti ostatním měsícům roku zkrácený, tedy od 9 do 16 hodin.

„Třebíč mám ve vánočním období moc ráda, jezdíváme sem na výlet pravidelně. Procházet se historickými uličkami židovského města nebo zajít do baziliky, má v zimním období své kouzlo, je to něco úplně jiného než v létě. Turistů je tu méně a vánoční výzdoba města člověka také hned jinak naladí. Mezi pojídáním cukroví a sledováním pohádek v televizi je procházka městem navíc příjemnou změnou,“ vyznala se turistka Hana z Jihlavy.

Mnohé památky na Vysočině, byť nenabízejí v zimním období klasické prohlídky, si lze prohlédnout třeba jen zvenku, nebo tam navštívit některou z jednorázových vánočních akcí.

Od 27. do 30. prosince ožije prostor telčských zámeckých koníren, a to v rámci akce Vánoční prázdniny v Telči. Vždy od 18 hodin tam jsou pro zájemce připraveny koncerty.



Širokou škálu výstav, často právě s tematikou Vánoc, nabízejí také muzea a další organizace napříč celou Vysočinou. Betlémy všeho druhu lze vidět třeba v muzeu ve Velkém Meziříčí, Jihlavě, ve žďárské kapli svaté Barbory, konírnách třebíčského zámku či na faře v České Bělé na Havlíčkobrodsku.