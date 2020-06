Brod opraví kvůli obchvatu Kyjovskou ulici, na Havlíčkovu už se nedostane

Vedení Havlíčkova Brodu má v současné době připravené tři velké projekty na rekonstrukci městských ulic, má na ně dokonce stavební povolení. Jenže nejistota kolem finančních příjmů při nynější koronavirové krizi nutí vybírat si.



Připravena je jak rekonstrukce Kyjovské ulice, tak na dvě etapy rozdělená kompletní obnova ulice Havlíčkovy - s její opravou se počítá od křižovatky s Masarykovou ulicí až po nové sídliště Rozkoš.

Momentálně se opravuje sousední Jahodova ulice, takže by práce v příštím roce navázaly. Havlíčkova ulice navíc patří k nejvytíženějším v Brodě, využívají ji i páteřní linky městské hromadné dopravy.

„Všechny tři opravy by dle projektových nákladů přišly na 94 milionů korun. To není v dnešní nejisté době částka, kterou bychom si mohli dovolit investovat. Proto jsme na příští rok vybrali jen jednu z nich,“ vysvětlil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Potřebná bude úprava napojení ulice na obchvat

Radnice na příští rok vybrala Kyjovskou ulici. Ta leží na východním okraji města a spojuje menší průmyslovou zónu za obchvatem s Žižkovou ulicí. Opravovat se bude přibližně půl kilometru dlouhý úsek mezi Žižkovou ulicí a obchvatem.

„Je to strategická ulice napojená na severovýchodní obchvat. Její význam ještě stoupne v době, až bude zprovozněn i obchvat jihovýchodní a po půlkruhu bude jezdit veškerá tranzitní doprava. Chceme, aby v době jeho otevření byla Kyjovská ulice opravena,“ konstatoval Honzárek. Se zprovozněním obchvatu se počítá koncem roku 2022.

Je totiž možné, že právě do severovýchodního obchvatu se bude muset při opravě Kyjovské ulice zasáhnout. Město chce kvůli vyšší očekávané intenzitě dopravy křižovatky na obchvatu poupravit. Rádo by umožnilo snazší odbočení a přemýšlí o doplnění křižovatek s Kyjovskou ulicí na Břevnici i na Chotěboř o světelnou signalizaci.

Podobu severozápadní části obchvatu a množství křižovatek už před časem kritizovala ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová

„Ta stavba je od počátku jedno velké neštěstí. Teď musíme hasit to, co se v minulosti udělalo špatně. Tenkrát se vůbec nepřemýšlelo o budoucnosti,“ prohlásila.

Že rekonstrukci Kyjovské ulice vedení města zařadilo mezi priority na příští rok už nyní, není nikterak předčasné. „Své sítě budou opravovat Vodovody a kanalizace, ČEZ i plynaři. Je proto nutné s nimi už dlouho dopředu projednat a sladit termíny,“ podotkl místostarosta.

Ve velmi špatném stavu jsou i autobusové zastávky

Na Havlíčkovu ulici, která rovněž patří k městským komunikacím, jež jsou v katastrofálním stavu, se dostane až v příštích letech. Její oprava je rozdělena do dvou etap. Jedna by se měla týkat úseku od Masarykovy po Nerudovu ulici, druhá úseku od Nerudovy ulice po Rozkoš.

„Stálo by za to ji nyní alespoň provizorně opravit, a to včetně autobusových zastávek. Ty jsou ve velmi špatném stavu. Minulý týden tam žena na vozíku vypadla při vystupování z autobusu,“ upozornil opoziční zastupitel Pavel Duben (SPD).

Problémem Havlíčkovy ulice, kromě výmolů, výtluků a všudypřítomných nerovných záplat, je i výška vozovky. Ta je desítky centimetrů nad chodníkem, k němuž okraj vozovky prudce klesá. A to je pro cestující vystupující z autobusů nebezpečné. Navíc zastávky v Havlíčkově ulici slouží zejména pro lidi jedoucí do nemocnice.

„Zvážíme jejich provizorní úpravu. Pravděpodobně tam zřídíme zvýšenou hranu pro snazší vystupování, případně položíme panel,“ přislíbil místostarosta Zbyněk Stejskal, v jehož gesci technické služby provozující MHD v Brodě jsou.

Kdy se na kompletní rekonstrukci Havlíčkovy ulice dostane, ale nikdo z vedení města přesně nesdělil. Je možné, že to bude v roce 2022. Vyloučit ale nelze ani to, že na ni dojde kvůli nejrůznějším důvodům ještě později.