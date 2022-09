Třistametrová ulice byla neprůjezdná čtyři roky, teď absurdní oprava skončila

Symbolicky tím padl jeden pomyslný „pomník“, který vznikl v Jihlavě díky jedenáct let se vlekoucímu spletitému soudnímu sporu o městskou vodohospodářskou infrastrukturu. Spor předloni skončil dohodou.

Kritici nejen na sociálních sítích namítali, že na ukončení čtyřleté anabáze nebylo co slavit. Město prý raději mělo široce vysmívanou a diskutovanou stavbu nenápadně předat do užívání, psali.

„To měli otevřít v tichosti a bez fanfár... Taková ostuda, a ještě se u toho smát. To někteří potenciální voliči můžou brát jako výsměch do ksichtu,“ napsal na Facebooku oblíbený břitký glosátor jihlavského dění s přezdívkou Jarda Dobrozlák Matějka.

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová se prý takovým reakcím nediví. Ale ani s nimi nesouhlasí. „Samozřejmě je otázka, jestli v tomto případě je co slavit, ale z mého pohledu ano. Nebyla to běžná situace a jednu dobu to vypadalo, že nemá žádné řešení,“ pravila.

Otevření ulice pokládá za symbolický předěl po ukončení vodohospodářského sporu.

„Na této ulici vidíme, co nastane, když město nevidí do svého majetku. Spor byl vyšroubovaný do neskutečných rozměrů a byl už tak složitý, že lidi a dokonce ani mnohé městské zastupitele nezajímal. Město však nebylo pánem své kritické infrastruktury. Nyní už tomu tak není,“ řekla Koubová.

V čem byl problém rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad? Město ji zahájilo krátce před minulými komunálními volbami v roce 2018. Před zahájením rekonstrukce během stavebního řízení město údajně od svazku dostalo z ne zcela jasných příčin mylnou informaci, že kanalizace pod vozovkou je v pořádku.

Po započetí prací se však ukázalo, že kanalizace pod vozovkou je v dezolátním stavu, místy zcela zničená. Jenže v té době nebyla majetkem města. Patřila Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, z něhož město v roce 2012 vystoupilo.

Brzy po zahájení rekonstrukce byly tedy až do loňska práce přerušeny. Posléze odstoupila i původní dodavatelská firma, protože kvůli prodlení nebyla schopna garantovat původní ceny. Práce za 15,5 milionu korun byly tedy dokončeny až nyní. Pro běžný provoz byla ulice otevřena v pondělí.

Obyvatelé se s uzavírkou smířili, měli klid

Místní už se s uzavřenou ulicí smířili, ke svým domovům se i při jejím uzavření s vozidly dostali. „Byl tady aspoň klid. Ale jsme rádi, že už budeme moci zase ulicí jezdit,“ pověděl obyvatel Antonín Krejčí.

Náměstek primátorky Jaroslav Vymazal si při otevření ulice pomyslně posypal hlavu popelem. Byl totiž jedním z politiků, kteří před lety stáli u začátku sporu o vodohospodářskou infrastrukturu.

„Možná bych se měl omluvit, že jsem ten spor trvající 11 let odstartoval, ale je to základní infrastruktura, která má obrovský dopad na rozvoj města. Proto ji město musí mít ve správě a umět ji obhospodařit,“ řekl Vymazal.

Po majetkovém vypořádání se svazkem a předání vodovodních a kanalizačních „trubek“ do majetku města se o ně stará vodárenská divize Služeb města Jihlavy.

Ještě letos by měla být po rekonstrukci otevřena i ulice Pod Příkopem, v příštím roce mají být opraveny ulice Seifertova a Bří Čapků.

Takto vypadala ulice Jiřího z Poděbrad v červnu 2019: