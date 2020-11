Práce na D1 letos končí. Ředitelství silnic a dálnic dostane navíc miliardy

V sobotu o postupu modernizace informoval premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Karel Havlíček, a to přímo u opravovaného dálničního tělesa na 145. kilometru u Velkého Meziříčí. „Modernizace 160 kilometrů dlouhého úseku dálnice Praha – Brno postupuje podle plánu a ještě tento rok dokončíme sedm úseků oprav. Na příští rok nám pak zůstane k rekonstrukci zhruba 50 kilometrů,“ uvedl Babiš.



Právě šestikilometrový meziříčský úsek, který zahrnuje i známý most Vysočina, patří mezi celkem 21 kilometrů D1, které již letos jsou nebo v těchto dnech budou v rámci hotové a zprovozněné. Na 77,5 metru vysokém a 400 metrů dlouhém přemostění, vůbec nejvyšším na celé trase D1, se o víkendu ještě finišuje s demontáží dopravně inženýrských opatření a pracuje se na jeho uvedení do provozu. Hotovo má být v neděli.

„Tím bude zprovozněný a dokončený celý tento modernizovaný úsek. Stavební práce se sem vrátí na jaře příštího roku, kdy se v jízdním pásu ve směru na Brno bude provádět antikorozní úprava. Provoz to však neomezí,“ informoval Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Oprava úseku 19 mezi exity na 141. a 146. kilometru D1 začala loni v dubnu. „Součástí úseku o délce 5,9 kilometrů je celkem pět dálničních mostů a jeden nadjezd. Cílem bylo zejména rozšířit vozovku v obou jízdních směrech o 75 centimetrů, aby mohl být při pozdějších opravách zachován režim 2+2 v jednom jízdním pásu. Stejná úprava se týkala i dominantního objektu – mostu Vysočina,“ popsal Vojtěch Kostiha, mluvčí společnosti Metrostav, jež modernizaci za přibližně 1,58 miliardy korun prováděla.

Na mostě dělníci vyměnili ložiska a mostní závěry, provedli kompletní sanaci spodní stavby a nanesli novou protikorozní ochranu nosné konstrukce. Zaměstnanci, kteří na opravách pracovali, nesměli rozhodně trpět strachem z výšek. „Všichni mají pro strach uděláno, což byla poměrně zásadní kvalifikační podmínka pro vstup do týmu vzhledem k tomu, že se pracuje v téměř 80 metrech nad zemí,“ konstatoval Jiří Salava, ředitel oblasti Vysočina společnosti Metrostav, pod nějž modernizace úseku 19 spadá.



Dříve opravené úseky

Od 22. listopadu už řidiči snáze projedou i do té doby rekonstruovanou částí D1 mezi exity 90 a 104 u Humpolce. 14 kilometrů dlouhá trasa je už bez omezení. „Vzhledem k tomu, že modernizovaný úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem leží ve vyšších polohách, je důležité, že zhotovitel dodržel harmonogram a ještě před začátkem zimy zmizela veškerá dopravní omezení,“ uvedl za investora mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

S letošní modernizací zmíněné části začala firma Skanska v březnu, opravy ale započaly již loni, kdy stály 640 milionů korun bez daně. Letošní zakázka je za 1,398 miliardy bez DPH .

Práce zahrnovaly vybudování dvou nových mostů a rekonstrukci dvou stávajících, osazení klenby budoucího nadchodu pro zvěř, vybudování 800 metrů dlouhé betonové protihlukové stěny a kompletní rekonstrukci 21 kilometrů jízdních pásů, včetně nových povrchů a odvodnění. „Sedm kilometrů levého jízdního pásu jsme rekonstruovali už loni,“ doplnil projektový manažer společnosti Skanska Michal Vozdecký.

Na jaro příštího roku jsou v plánu ještě dokončovací činnosti ve středním dělicím pásu mezi kilometry 90 a 98. Měly by trvat asi měsíc a motoristy výrazně neomezí.

Konec prací 6. prosince

Na posledním opravovaném vysočinském úseku dálniční tepny mezi Koberovicemi na 81. kilometru a Humpolcem na 90. kilometru skončí podle ŘSD práce do 6. prosince. V pátek se tam pracovalo například na podsypávání plotu kamenivem, aby pod ním neprolezla zvěř.



„Letošní stavební sezona na dálnici D1 byla velmi náročná, a to jak z pohledu řidičů, kteří museli snášet rekordní množství omezení, tak z pohledu stavbařů, kteří se museli vypořádat s dopady nákazy covid-19, ať už se jednalo o různá vládní opatření nebo úbytek pracovních sil ze zahraničí,“ okomentoval ministr dopravy Karel Havlíček.



Ani deficit rozpočtu příští rok podle premiéra nezabrání investicím do dopravy. „Pro příští rok má ŘSD rozpočet 61 miliard korun,“ upřesnil Babiš.



Letošní rozpočet ŘSD vzrostl z původních 38 na 55 miliard korun. Příští rok se tak zvýší o dalších asi šest miliard.



Celá oprava 160 kilometrů D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou, jež začala v roce 2013, má skončit do října příštího roku. Letos se pracovalo na více než 70 kilometrech rozdělených do sedmi sektorů. V roce 2021 zbývá modernizovat necelých 50 kilometrů, 8 z nich však bude dokončeno hned na jaře na úseku 12 u Humpolce, a to bez větších omezení pro řidiče. Dle informací ministerstva dopravy tak budou v příštím roce fakticky probíhat práce už jen na čtyřech úsecích v délce zhruba 41 kilometrů.