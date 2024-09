Žďár nabádá k lepšímu třídění bioodpadu. Ušetří to miliony a vyrobí kompost

10:02

Zhruba třetinu obsahu popelnic a kontejnerů na směsný odpad ve Žďáře nad Sázavou tvoří bioodpad, tedy surovina, která by se při správném vytřídění mohla vrátit efektivně zpátky do přírody. Ukazují to výsledky průzkumu, který se věnoval obsahu nádob na odpadky ve městě. Radnice to tak nechce nechat.